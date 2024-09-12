Чугунный блок, 113 сил, цепь на 300 тысяч км... — найден кроссовер за 1,5 млн

«За рулем» назвал самую выносливую версию бюджетного кроссовера Chery Tiggo 4

Этот кроссовер – дальнейшее развитие модели Tiggo 3 (с прицелом на европейский рынок, где «четверку» тоже продавали). Для России собирали, в том числе, в Калининграде. По размерам Tiggo 4 близок к Дастеру, но клиренс у него меньше – 190 мм, и полного привода нет.

Tiggo 4 Pro – рестайлинговая версия, отличается дизайном и более богатым оснащением. И у нее нет двигателя 2.0.

Достоинства

Разумная цена.

Надежные моторы.

Недостатки

Мягкое ЛКП.

Нет гидроавтомата.

Выглядит богато: панель приборов цифровая, солидный дисплей… А подсветки заднего ряда сидений и наружного термометра нет.

Моторы

Младший SQRE4G15B 1.5 (113 л. с.) самый простой, а потому лучший по надежности и ресурсу. Чугунный блок, распределенный впрыск, есть компенсаторы зазоров, приемлет АИ‑92.

Цепь ГРМ выдерживает до 300 тысяч км, сам мотор – свыше 400 тысяч. После 100 тысяч км хандрят фазорегуляторы, и система вентиляции картера когда-нибудь засорится.

У SQRD4G20 2.0 (122 л. с.) блок уже алюминиевый, общий ресурс ниже. Также несложный и надежный, но надо следить за роликами приводного ремня – могут подвести при небольшом пробеге. Рановато может сдать термостат, отсюда риск перегревов. Впрыск тоже распределенный, так что АИ‑92 формально годен, хотя и стимулирует ускоренное образование нагара.

Наддувный SQRE4T15B 1.5 (147 л. с.) отличается от атмосферника 1.5 в основном наличием турбонагнетателя и настройками. Чугунный блок и распределенный впрыск – нетипично для современного турбомотора, зато более долговечно.

На моторы системных жалоб нет. Правда, лишь единичные Tiggo 4 преодолели 150 тысяч км – статистика поломок скудна.

Схожесть индексов наводит на мысль о родстве с агрегатами Mitsubishi. Двадцать лет назад оно было, а сейчас в ходу уже третья и четвертая генерация моторов, и все их разрабатывали при участии Chery.

Коробки передач

Атмосферники сочетаются с механикой либо вариатором. Больше половины машин на вторичке – с вариатором, именуемым WLY CVT7 или QR019CHA. Он знаком нам по Tiggo T11, часть решений заимствована у Jatco и Aisin. По замыслу создателей должен выдерживать 250 тысяч км. Но не выдерживает. Проблемы типичные для CVT – скорее до, чем после 100 тысяч км сказывается износ. Обычно раньше всего – у подшипников конусов, чьи фрагменты эффективно уничтожают всё остальное. При гудении лучше сразу ехать в ремонт.

Турбомотор дружит только с роботом с двумя сухими сцеплениями. Это немецкий Getrag 6DCT250. Репутация у него неважная, но на Chery применен после очередной модернизации – стало получше. Хотя и управляющий блок сбоит («ошибка TCU»), и пинки при малых пробегах, и сцепление часто не доживает до 100 тысяч км.

Однако только этот дуэт мотора и трансмиссии дарует достойную динамику. А ватный вариатор со слабосильными моторами очень осложняет загородные обгоны.

Эксплуатационные болячки

В подвеске, рулевой и тормозной системе первичной комплектации явных слабостей не выявлено. А вот к запчастям нареканий по качеству много. Также жалуются на редкую размерность колесных дисков и шин.

Уплотнители дверей неэффективны – в багажник надувает пыль и снег, пороги вечно грязные.

Многовато отказов по электрике и электронике: обогрев сидений и ветрового стекла, круиз-контроль, камера заднего вида, многие датчики, включая кислородные и давления в шинах. В морозы «дубеет» центральный дисплей, а только через него включается обогрев стекла.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение: Tiggo 4 2.0 CVT

Оптимальный выбор: Tiggo 4 1.5 МКП

За те же деньги: Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Hyundai Creta, Renault Duster

А вот еще один надежный кроссовер с пробегом, но уже за 1,9 млн рублей.