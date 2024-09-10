Надежные мотор 2 л и АКП: этот кроссовер с пробегом проедет без поломок еще 250 тыс. км

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный кроссовер Hyundai Tucson

В условиях современного рынка автомобилей, где новые кроссоверы могут стоить немалые деньги, покупка подержанного автомобиля вполне разумное и осознанное решение.

Если ваш бюджет не превышает 1,9 млн рублей и вы ищете надежный среднеразмерный кроссовер с пробегом до 150 тысяч километров и возрастом от 5 до 10 лет, то, возможно, стоит рассмотреть Hyundai Tucson третьего поколения, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Hyundai Tucson III

Этот автомобиль продавался одновременно с «четвертым» Kia Sportage. По сути, это тот же автомобиль, но с другим дизайном: он имеет ту же платформу и основные агрегаты.

Хотя колея и размеры немного отличаются, на вторичном рынке Sportage, в среднем, стоит немного дороже.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В 1,9 млн рублей вписываются машины 6–9 лет, в том числе рестайлинговые, с пробегами 100–150 тысяч км. За эту же сумму доступен и полный привод, но пробеги будут выше. Версии с наддувным 1.6 и роботом, как ни странно, дороже, хотя оба агрегата – не самые удачные.

И без них легко обойтись, так как атмосферный мотор G4NA 2.0 (150 л. с.) дружит со всеми типами привода, МКП или нормальным гидроавтоматом A6MF1. И с АИ‑92 – тоже.

Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тысяч км.

Сильной коррозии в этом возрасте быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка, но на хороших дорогах и они ходят долго.

Автор также отмечает, что мелких неисправностей может быть довольно много, в возрастных машинах хандрит электрика, но ремонт относительно простой и недорогой.

Есть еще несколько достойных вариантов кроссоверов с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей.