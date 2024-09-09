В Россию привезли любимый россиянами кроссовер Hyundai, цена — «в рынке»

Новые Hyundai Tucson в России, ввезенные по параимпорту, стоят от 3,1 млн рублей

Hyundai Tucson, который всегда пользовался большой популярностью на российском рынке, вернулся к нам через альтернативные каналы. Официальные поставки прекращены, но в Россию налажен массовый ввоз этих кроссоверов, и цены на них стартуют от 3 080 000 рублей на одном из классифайдов.

Такую цену установил частный продавец из Казани за новый Tucson 2024 года в комплектации Comfort. В объявлении указано, что автомобиль оснащен блоком системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный мотор мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Чуть дороже, за 3 250 000 рублей, предлагается Tucson с аналогичным двигателем в Куйбышеве (Новосибирская область). Автомобиль предлагают в комплектации High-Tech, включающей шесть подушек безопасности, шторки безопасности, датчики света и дождя, беспроводную зарядку для смартфонов, медиасистему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками и многое другое.

Более мощные варианты, оснащенные 1,5-литровым турбированным двигателем на 200 л.с., можно найти в Москве. Местный официальный дилер Hyundai предлагает такие модели от 3 380 000 рублей без учета скидок, а в подмосковных Химках такие же кроссоверы минимум на 20 тысяч рублей дороже.

В начале сентября в продаже находилось более 1000 новых импортных Hyundai Tucson, доступных по всей России как из наличия, так и под заказ.

Самые дорогие модели с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и полным приводом представлены у дилеров в Воронеже и Екатеринбурге, где их цена достигает 4 990 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»