Не гуди! Это средство безопасности часто сбоит и поэтому бесит водителей

Сигнализатор превышения скорости, обязательный в ЕС, уже раздражает водителей

Современные автомобили оснащены различными системами безопасности, которые помогают водителям соблюдать правила дорожного движения.

Одной из таких систем является Intelligent Speed Assist (ISA). Она постоянно сверяет текущую скорость автомобиля с установленным лимитом и издает громкие сигналы, если скорость превышает допустимое значение.

Водители уже начали жаловаться: даже небольшое превышение скорости на один или два километра в час вызывает раздражающий писк, жужжание и мигающую индикацию на приборной панели. С июля 2024 года ISA стал обязательным для всех новых автомобилей в ЕС.

Однако, несмотря на обязательность к установке, система не всегда работает безупречно. Распознавание дорожных знаков имеет свои особенности и далеко не всегда происходит без ошибок. Проблема усугубляется тем, что цифровая дорожная карта может не обновляться своевременно и точно. Таким образом, когда меняется ограничение скорости или оно отменяется, ISA может продолжать подавать сигнал до тех пор, пока обновления не будут отражены в системе.

Некоторые производители, такие как Mazda и Toyota, предоставляют возможность временно отключить ISA с помощью кнопки на бортовом компьютере. Однако система автоматически активируется при следующем запуске автомобиля, и полностью отключить ее невозможно.

Каждый раз при выключении зажигания или парковке автомобиля ассистент предупреждения об ограничении скорости приходится заново деактивировать. Поэтому водителям в ЕС остается надеяться, что в будущем система будет работать более точно и оперативно.

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Источник, фото: Auto Bild