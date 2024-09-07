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Не гуди! Это средство безопасности часто сбоит и поэтому бесит водителей

Сигнализатор превышения скорости, обязательный в ЕС, уже раздражает водителей

Современные автомобили оснащены различными системами безопасности, которые помогают водителям соблюдать правила дорожного движения.

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Одной из таких систем является Intelligent Speed Assist (ISA). Она постоянно сверяет текущую скорость автомобиля с установленным лимитом и издает громкие сигналы, если скорость превышает допустимое значение.

Водители уже начали жаловаться: даже небольшое превышение скорости на один или два километра в час вызывает раздражающий писк, жужжание и мигающую индикацию на приборной панели. С июля 2024 года ISA стал обязательным для всех новых автомобилей в ЕС.

Однако, несмотря на обязательность к установке, система не всегда работает безупречно. Распознавание дорожных знаков имеет свои особенности и далеко не всегда происходит без ошибок. Проблема усугубляется тем, что цифровая дорожная карта может не обновляться своевременно и точно. Таким образом, когда меняется ограничение скорости или оно отменяется, ISA может продолжать подавать сигнал до тех пор, пока обновления не будут отражены в системе.

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Некоторые производители, такие как Mazda и Toyota, предоставляют возможность временно отключить ISA с помощью кнопки на бортовом компьютере. Однако система автоматически активируется при следующем запуске автомобиля, и полностью отключить ее невозможно.

Каждый раз при выключении зажигания или парковке автомобиля ассистент предупреждения об ограничении скорости приходится заново деактивировать. Поэтому водителям в ЕС остается надеяться, что в будущем система будет работать более точно и оперативно.

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Источник, фото: Auto Bild

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Алексеева Елена
Количество просмотров 325
07.09.2024
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