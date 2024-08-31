Кроссовер на пенсии: эти китайские модели теперь выбирают водители 65+

АвтоСпецЦентр: водители старше 65-ти предпочитают кроссоверы за 1,65-2,3 млн рублей

Более 22% покупателей новых автомобилей в ГК «АвтоСпецЦентр» составляют представители старшего поколения. В ходе опроса выяснилось, что клиенты этой возрастной категории при выборе автомобиля больше обращают внимание на стоимость, расход топлива, удобство посадки и доступность сервисного обслуживания.

Возрастные покупатели предпочитают экономичные автомобили с минимальным количеством дополнительных функций, выбирая более доступные седаны или кроссоверы масс-сегмента.

Какие модели выбирают?

Более 80% респондентов отдали предпочтение новым кроссоверам стоимостью от 1,65 до 2,3 млн рублей. При этом мощность двигателей выбранных автомобилей редко превышает 170 л.с. Среди требований к автомобилю: автоматическая коробка передач, подогрев и регулировка сидений, а также наличие электронных ассистентов водителя.

Возглавил рейтинг автомобилей для людей старше 65 лет кроссовер Haval Jollion, который готовы приобрести 38% клиентов данной возрастной категории. В числе лидеров также оказался кроссовер Haval M6, который выбирают 25% опрошенных и седан Changan Alsvin, который предпочли 17% клиентов старшего поколения.

13% респондентов обратили внимание на обновленный Chery Arizzo 8, а 7% возрастных клиентов готовы рассмотреть один из самых доступных китайских кроссоверов – Chery Tiggo 4 Pro, цена которого в базовой комплектации начинается от 1,8 млн рублей с учетом бонусов и скидок.

Дизайн важен?

Клиенты старше 65 лет меньше обращают внимание на дизайн автомобилей, но при этом уделяют большое значение объему багажного отделения и размеру салона, отметила Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр».