Планка, конструктор, распил — что это и почему не стоит их покупать

Эксперт Ревин рассказал, как продавцы машин портят их в погоне за выгодой

Откуда привозят

В нашей стране новую иномарку уже давно можно купить официально. Но для одних даже простые машины дороги, а другие желают иметь автомобиль классом или даже двумя выше, чем могут себе позволить. Такие люди предпочитают купить машину на вторичном рынке. Но до сих пор многие мечтают об автомобиле «без пробега по России». Для таких автолюбителей остаются машины, ввезенные из-за рубежа.

Раньше было два основных потока подержанных автомобилей.

Из Европы везли машины «не битые, не крашеные» или же, наоборот, «битки», восстановленные в Республике Беларусь. Ну а восточная часть страны всегда тяготела к праворульным автомобилям из Японии. Сегодня немало машин ввозят с аукционов ОАЭ и из Южной Кореи.

Как сэкономить

До 2009 года было золотое время для привоза автомобилей из Японии. Но таможенные пошлины значительно возросли – примерно в 5,4-7,3 раза. Недорогой седан провозили через границу до поднятия пошлин за сумму чуть больше тысячи долларов, а после поднятия – за 8-9 тысяч. После вступления в ВТО таможенные расходы упали, но был поднят утилизационный сбор, что оставило затраты примерно на таком же уровне.

Что только не придумают, чтобы сэкономить на пошлинах.

Но все это касалось комплектных автомобилей. С целью экономии разработали два пути снижения расходов на растаможку. Автомобили начали ввозить разобранными на части, а уже у нас собирать обратно. Такие машины острые языки назвали «конструкторами». Второй способ – разрезать автомобиль на две части и ввезти его по цене металлолома.

Конструктор

Машина-конструктор – это нормальный автомобиль, который разобрали на несколько частей (двигатель, кузов и ходовая часть), а затем ввезли по невысоким тарифам. У рамных внедорожников рама также отделяется. Кстати, кузова конструкторов часто ввозятся распиленными, чтобы избежать высокой пошлины за кузов.

Ввозимые части декларируется на таможне не как машина, а как запчасти к автомобилю, а иногда и как металлолом. Причем ввозить (оформлять) элементы нужно на нескольких разных лиц. На деталях, ввезенных как конструктор, отсутствуют заводские номера и их невозможно идентифицировать. Очевидно, что легально зарегистрировать такую машину не получится.

Такая процедура используется, когда у владельца уже есть такой же автомобиль со всеми документами, но он пришел в негодность из-за аварии, или если специально была приобретена неисправная машина, а то и просто документы.

Недостатки конструктора:

качество сборки уже не будет японским;

официально легализовать собранный автомобиль не получится;

нужна замена деталей или частей деталей с номерами (что незаконно).

Плюсы конструктора:

затраты на ввоз машины по элементам значительно ниже, чем на растаможку целого автомобиля;

гарантированы автомобиль с небольшим пробегом и превосходное состояние комплектующих элементов.

Распил

При схеме ввоза автомобиля конструктором детали занимают много места – больше, чем автомобиль в сборе. Во многом из-за этого применяется другой способ – разрезать машину на две части.

Схемы двух вариантов распила седана.

При этом объем квалифицированных разборочно-сборочных работ минимален. Двигатель и трансмиссия остаются на месте, а части кузова порой частично вкладываются друг в друга.

Схема двух вариантов распила внедорожника.

Недостатки распила:

прочность кузова, сваренного из кусков, явно ниже целого, что может быть очень опасно при аварии;

сборка автомобиля, особенно разрезанного в спешке, будет менее качественной;

невозможность оформления машины по закону.

Плюсы распила:

покупаем машину дешево за счет обхода пошлин, но это незаконно;

хороший способ купить детали для ремонта своей машины;

так можно закупать запчасти для бизнеса по продаже б/у деталей.

Как выявить распил, чтобы не купить себе такую машину? Первым делом следует обратить внимание на те места, по которым обычно происходит резка кузовов. Следы такого вмешательства покажут и толщиномер, и осмотр элементов кузова под уплотнителями дверных проемов.

Очевидно, что у распила обязательно будут проблемы с VIN-номером, о чем пойдет речь ниже.

Планка

Планкой называют способ изменения номера кузова. Все подобные способы абсолютно незаконны. Поэтому при обнаружении подобной самодеятельности вы можете лишиться своего автомобиля.

Если вы хотите приобрести поездивший по России автомобиль, то следует проверять эти VIN-номера крайне придирчиво. Причем хоть на Toyota Alfard только что с островов, хоть на Hyundai Creta, собранном у нас.

Расскажу о трех основных способах изменения номеров.

Вырезают прямоугольник с номером

Обнаружить такое вмешательство можно, осмотрев зону вокруг VIN-номера на предмет сварки и неровностей. Следует промерить краску вокруг номера толщиномером.

У многих автомобилей VIN-номер расположен на полу и закрыт ковровым покрытием. Надо проверить, не вварен ли там прямоугольник от другой машины.

Закатывают старый номер

Жулики снимают краску до металла и закрашивают старый номер валиками до полностью ровной поверхности, а затем поверх выбивают новые буквенно-цифровые обозначения. Против такого способа поможет осмотр обратной стороны панели, на которой выбит номер, с помощью эндоскопа, а также проверка краски толщиномером вокруг.

Вырезают и вваривают всю деталь, на которой нанесен номер

Обнаружить подобное вмешательство можно, внимательно осмотрев места сопряжения искомой панели с другими: как там нанесен герметик, каковы сварочные точки? Все эти элементы должны быть похожи на соседние, а толщина краски на этой панели должна быть примерно такой же, как и на соседних деталях.

Идентификационный номер на щитке передка, который закрыт шумоизоляцией. Под ней можно спрятать сварные швы.

Итог

Будьте осторожны при покупке любой подержанной машины. Но помните, что не определить следы кузовного ремонта не так опасно, как перебитые номера. С ними вы можете остаться вовсе без машины.

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