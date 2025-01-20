Geely Atlas с пробегом – насколько выносливы его моторы, коробки, подвеска

Эксперт Зиновьев оценил степень надежности подержанного кроссовера Geely Atlas

Первое поколение Атласа продавали у нас с 2018 до 2022 года. В 2021-м появилась рестайлинговая версия под названием Atlas Pro – некоторое время оба варианта продавали параллельно. Сборка – белорусский завод «БелДжи».

По технической начинке Pro можно считать отдельной моделью – у него другие силовые агрегаты, а изначально продавали только «мягкий» гибрид. Продают его и сейчас – наряду с Атласом второго поколения.

Во избежание путаницы, ограничимся в этом обзоре обычным «первым» Атласом. По нему и сведений больше, хотя отметку в 150 тысяч км пробега пока преодолели около 10% машин. «150» – важная отметка, на которой уже можно делать выводы о стойкости моторов и трансмиссий.

Geely Atlas – компактный кроссовер с передним или полным приводом, клиренс достигает 190 мм (замеры завода), но замеры «За рулем» показали 175 мм. Цена стартует с отметки 1,3 млн рублей за машины с большими пробегами.

В отличие от многих китайских конкурентов, Atlas оснащался тремя разными бензиновыми моторами. Механическая КП доступна только в версии 4×2 с атмосферником 2.0. Наддувному 1.8 и атмосферному 2.4 полагался только гидроавтомат. Отсутствие робота и вариатора расцениваем как плюс – при всем уважении к инновациям, классические автоматы в среднем надежнее и служат дольше.

Касается ли это автоматов Атласа? Мы выяснили и это.

Плюсы Geely Atlas

Китайские автомобили часто хвалят за щедрое оснащение и высокий уровень комфорта. Atlas – не исключение: «приятный удобный салон и толковая подвеска». Прочие положительные качества упоминаются эпизодически.

Важно, что нет нареканий на коррозию.

К дизайну интерьера, отделке салона и даже эргономике Geely Atlas претензии почти отсутствуют. Неудобства испытывают только водители ростом от 185 см – им не хватает диапазона настроек руля и сидений.

Минусы Geely Atlas

Негатива немного. Самый часто упоминаемый минус традиционен для многих китайских кроссоверов: скромный объем топливного бака для автомобиля с расходом бензина в городе 12-15 л на 100 км. Хотя у Атласа в бак помещается 60 л – больше, чем у многих конкурентов.

Упоминают также недостатки оснащения – при общем обилии опций многим недостает, например, подогрева руля и электропривода багажника. При этом владельцы крайне редко критикуют недостаточную шумоизоляцию –то ли ее вполне хватает, то ли от бюджетной машины иного и не ждут.

Главные агрегаты Geely Atlas

Атмосферные моторы JLD-4G20 2.0 (139 л.с.) и JLD-4G24 (149 л.с.) с распределенным впрыском – это доработанные версии тойотовских 1AZ-FE и 2AZ-FE, которыми оснащали RAV4. Из ожидаемых проблем – только возрастной угар масла. Цепной привод ГРМ к долгожителям не относят, но 150 тысяч км он выдерживает.

Единичным экземплярам свойственны мелкие неурядицы. В частности, отказы тех или иных датчиков. Но в целом это надежные и долговечные двигатели.

Среди двигателей Geely Atlas сомнения вызывает только наддувный 1.8 – как и все агрегаты с прямым впрыском, он весьма капризный. Обилие защитных кожухов затрудняет почти все виды работ под капотом.

Иной характер у наддувного JLE-4G18TDB 1.8 (184 л.с.) с прямым впрыском, в чьей конструкции видно сходство с двигателями Фольксвагена. Бензин АИ-92 ему противопоказан – первыми сдадутся свечи, лямбда-зонды и нейтрализатор. Среди слабых мест – топливный насос и перепускной клапан турбины. Известны случаи пропусков зажигания на холодную и раннего капремонта из-за внезапного клина или задиров.

У механической коробки 6MTT250 выжимной подшипник служит недостаточно долго, все остальное в норме.

Гидроавтомат DSI575F6 является модернизированный вариант BTR DSI-6 M11 (его устанавливали и на автомобили SsangYong). К нему есть вопросы – в первую очередь, к сбоям ЭБУ, что проявляется в «пинках» и подергиваниях. «Пинки» провоцируют ускоренный износ, который приводит к ремонту коробки иногда уже после 120 тысяч км пробега. Иные болезненные места: шток поршня в сервоприводе, игольчатый подшипник сцепления С1, датчики скорости и положения.

Дефекты конструкции Geely Atlas

На ранних машинах (первого года продаж) отмечали быстрый износ ШРУСов. Узел модернизировали и заменяли по гарантии.

Отзывная кампания коснулась топливной магистрали. При температурах ниже -40°С топливные трубки могли повреждаться.

Багажник Geely Atlas правильной формы, но размерами не впечатляет – завод заявляет объем на уровне 397 л, а эксперты «За рулем» намерили 340 л. Но для машины, габариты которой чуть меньше Hyundai Creta, это нормально.

Наиболее частые поломки Geely Atlas

На большинстве молодых машин поломок не было. Многие владельцы отмечают, что за 3 года или 100 тысяч км ремонтировать кроссовер не приходилось, что и позволяет утверждать о надежности.

Но в ряде случаев вмешательство требовалось. В подвеске уязвимы стойки стабилизатора и шаровые опоры (на плохих дорогах). На некоторых машинах по гарантии меняли рулевую рейку.

Нейтрализаторы, похоже, чутко реагируют на качество топлива, что иногда признавалось гарантийным случаем.

Быстро теряют форму боковины водительского сиденья. Влажная погода (или мойка) иногда нарушает работу бесключевого доступа и замка багажника.

Нередко аккумуляторы заводской комплектации быстро выходили из строя. Также есть жалобы на нерасторопность мультимедийной системы, хандрят камеры кругового обзора, а бортовые часы регулярно отстают.

Вывод по Geely Atlas с пробегом

Различные мелкие поломки – пустяки на фоне ожиданий предстоящего ремонта гидроавтомата. Если бы не он, то Atlas можно было рекомендовать к покупке в любой комбинации (безусловно, это аргумент для торга). Но при пробегах 40-60 тысяч км можно брать машину и с автоматом – и таких предложений достаточно много.

К слову, Atlas одним из первых начал менять в лучшую сторону сложившиеся ранние мнения о китайских автомобилях. Для «бюджетника» это вполне цельное и гармоничное изделие.

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