Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Эксперт Зиновьев выбрал надежные версии Lada с пробегом до 100 000 км

Что ищем?

Ладу в хорошем состоянии

Возраст: 8 лет

Пробег: до 100 тысяч км

Цена: 0,5–1,0 млн рублей

Лада Веста

Лада Веста

Бывает с моторами 1.6 (106 л. с.) и 1.8 (122 л. с.). И у седана, и у универсала (SW) есть приподнятая версия Cross – с клиренсом 203 вместо базовых 178 мм. Она в среднем дороже на 100–200 тысяч рублей.

Универсал не дает преимуществ по объему багажника – те же 480 л «под шторкой», но удобство погрузки лучше.

Двигатель 1.8 получен из 1.6 увеличением хода поршня и отличается большим числом импортных комплектующих. По надежности и ресурсу разница несущественна, но у 122‑сильного быстрее развивается угар масла и расход топлива великоват.

До 2016 года у Вест было важное преимущество – французские коробки передач. Затем их сменила модернизированная ВАЗ‑21807, более шумная и менее живучая.

Список типичных поломок Весты возглавляет робот АМТ, далее следуют масложор мотора 1.8 (который победили в 2021 году), прогорающая «гофра» выпуска, скрипящие стойки стабилизаторов и отказы повторителей поворотников.

Вердикт: оптимум – с мотором 1.6 и МКП.

Лада Гранта

Лада Гранта

Изначально – упрощенная версия Калины в измененном кузове. Клиренс в районе 160–165 мм. У седана багажник больше, чем у лифтбека – 480 л против 440 л. Хотя в лифтбек при желании можно напихать не меньше.

Универсал и версия Cross появились только в 2019 году. А среди восьмилетних машин встречается Гранта Спорт с улучшенным интерьером и более мощными моторами (106, 114 или 118 л. с.). На вторичке она заметно дороже.

Главный козырь модели – ниссановский гидроавтомат Jatco JF414E. Четыре ступени, заметные задержки при переключениях, зато простой, надежный и долговечный. Возможно, переживет 98‑сильный мотор 21126, с которым связан.

Системных поломок у Гранты не так много, большинство обусловлено качеством комплектующих. Рановато выходят из строя, например, катушки зажигания, термостат, тормозные колодки, ступичные подшипники. Также и ремень ГРМ часто не доживает до заявленного срока, а моторы до 2018 года – «втыковые».

Вердикт: нужен нормальный автомат? Вам сюда!

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