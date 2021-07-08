Лада Калина II: 4 плюса, 3 минуса и 3 «как повезет»

Более простая и дешевая Гранта помешала Калине стать бестселлером. Значит, надо брать подержанной?

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Второе поколение Калины отличается от первого (2004–2013) модернизированным кузовом и подвеской. Также освежили внешность, интерьер и оснащение. В частности, появилась мультимедийка с сенсорным дисплеем. Мотор 1.4 исчез, добавились обновленный двигатель 1.6 и автоматическая трансмиссия двух типов.

Выпускали пятидверный хэтчбек и универсал, у которого есть версия Cross (плюс 23 мм просвета к базовым 185 мм).

Лада Калина II

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Достоинства

Экономичные и простые моторы.

Неплохое оснащение для недорогого автомобиля.

Большой выбор модификаций.

Отличный дорожный просвет.

Универсал на вторичке незначительно дороже хэтчбека. Его багажник имеет объем 355 л — на 115 л больше, чем у хэтча. На фоне конкурентов — не так уж и велик.

Недостатки

Кузов склонен к коррозии.

Множество посторонних шумов.

Мал ресурс многих компонентов.

Моторы

На «вторых» Калинах применяли моторы 1.6 двух типов: восьмиклапанный (87 л.с.) и с шестнадцатью клапанами (98, 106, 114, 136 л.с.). Два наиболее мощных шли на заряженные версии Спорт и NFR. Общий плюс моторов — высокая ремонтопригодность.

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Базовый 87‑сильный мотор ВАЗ‑11186 с облегченной шатунно-поршневой группой прост и надежен. Обычно требует только замены масла и тщательного контроля за состоянием ремня ГРМ, который часто не выдерживает рекомендуемые 75 тысяч км (а все моторы — «втыковые», то есть при обрыве ремня клапана «втыкаются» в поршни). 16‑клапанный ВАЗ‑21127 оснащен гидрокомпенсаторами и в целом сложнее, однако и к нему немного нареканий. При заявленном ресурсе в 200 тысяч км двигатели выдерживают, как правило, существенно больше .

Троение и сложный пуск в морозы часто связаны с загрязнением свечей или форсунок. Также могут капризничать катушки зажигания и стартер.

Коробки передач

Шумная пятиступенчатая механика ВАЗ‑2181 свои 150 тысяч ходит, несмотря на течи и быстрый износ синхронизаторов. Ремонт ее недорог и налажен на каждом углу.

С 2015‑го Калины оснащали роботами на базе механики (АМТ). Быстро выяснилось, что сцепления массово приходят в негодность к 10–30 тысячам пробега. Модернизация проблему решила лишь отчасти — коробка так и осталась дерганой и ломкой.

«Ниссановский» четырехступенчатый гидроавтомат Jatco — древний и задумчивый, зато прошел несколько модернизаций, неприхотлив и надежен. Ресурс уходит за 250 тысяч.

Эксплуатационные болячки

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Подвеска энергоемкая, все элементы служат ожидаемый срок. К 40–50 тысячам сдаются стойки стабилизатора, шаровые и задние ступичные подшипники. Также может проявиться износ рулевого механизма (наконечники и кардан рулевого вала). Постоянный контроль нужен пыльникам ШРУСов.

Самые капризные области Калины‑2 — электрика и электроника. По центральному блоку электроники, который отвечает почти за всё, завод проводил отзывную кампанию. Также перепрошивали штатные мультимедийные системы — сильно шустрее, впрочем, они не становились. Крайне нестабилен ресурс генератора. При «везении» замена может требоваться каждые 2–3 года. По множеству проблемных позиций (например, катушкам зажигания, звуковому сигналу и стеклоподъемникам) завод менял поставщиков.

Часты и регулярны отказы термостатов. Важно вовремя заметить, что данный узел вышел из строя: перегрев мотора может привести к внеплановому капремонту.

Euro NCAP: тест не проводился

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Самое массовое предложение на вторичке: Калина 1.6 (87 л.с.) МКП

Оптимальный выбор: Калина 1.6 (87 л.с.) МКП или 1.6 (98 л.с.) АКП

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Фото: АВТОВАЗ