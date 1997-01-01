Лучше Гранты и за те же деньги: 3 варианта

Новая Lada Granta за 470 000 рублей хороша ценой, но и только. Сегодня же мы хотим кондиционер и обогрев сидений как минимум... Есть идеи!

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По заводскому прайс-листу Гранта-седан в комплектации Standard оценена в 470 900 рублей. Из удобств тут только крепление Isofix и розетка на 12 вольт — ни обогревов, ни центрального замка, ни тем более ­кондиционера. Центральный замок и ЭУР появляются в комплектации Classic за 507 500 рублей — моральный рубеж в полмиллиона преодолен. За кондиционер и обогрев зеркал надо добавить еще 28 тысяч. Однако сиденье по-прежнему остается «неотапливаемым»...

470 000 рублей — этого достаточно для покупки подержанной машины, оснащенной намного лучше 87‑сильной Гранты с механической коробкой и в самой ­бедной комплектации.

Помимо хорошо оснащенной годовалой Гранты и Весты со 106‑сильным мотором 1.6, механикой или роботом, 2016–2017 годов выпуска, с пробегом 50–70 тысяч км, можно присмотреть и неплохую иномарку. Есть как минимум три вполне годных варианта.

Hyundai вместо Гранты

Hyundai Solaris и Kia Rio утвердились как машины без особых слабых мест — не считая проблем с нейтрализаторами и задиров в моторах 1.6. Ресурс некоторых элементов подвески невысок, но при аккуратной езде и сносных ценах на запчасти с этим можно мириться.

По цене новой Гранты вторичка предлагает, в частности, рестайлинговый Hyundai Solaris 2014–2016 годов . Пробеги в среднем немногим выше, чем у Весты, — 50–100 тысяч км. Зато есть шанс найти версию с гидроавтоматом. Моторы 1.4 (107 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) в целом беспроблемные (хотя многие вспомнят об историях с задирами), среди трансмиссий также нет засадных. А ресурс модели высоко оценен таксопарками и уходит далеко за 200 000 км.

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Аналогичные параметры возраст-пробег и тот же набор агрегатов у Kia Rio третьего поколения за 450–500 тысяч рублей. У Rio был рестайлинг в 2016 году — и таких машин тоже довольно много за эти деньги.

Выбор «подержанная Веста или подер­жанный Solaris» сложен. У Весты солидное преимущество по дорожному просвету и энергоемкая подвеска. У Соляриса и Rio — чуть выше комфорт и более ­современные агрегаты, однако на корявых дорогах они чувствуют себя хуже.

Logan вместо Гранты

К логановскому семейству есть вопросы по эргономике и исполнению салона, но и у Гранты масса откровенно дешёвых решений. По жизнестойкости и всеядности подвески — примерный паритет.

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А вот кого не пугают корявые дороги, так это Renault Logan, брата его Sandero и иных родственников по шасси . При этом «французы» идут уже второго поколения (кроме версии Stepway) — за 470 000 рублей доступны машины 2016–2018 годов выпуска с пробегами менее 70 000 км. То же — для седана Nissan Almera на логановской платформе, а трехлетний универсал Лада Ларгус можно найти с пробегом 50 000 км.

Архаичные французские агрегаты этих машин в наших условиях — скорее плюс. Они не дарят выдающейся экономичности и бешеной динамики, зато неприхотливы, их проще обслуживать. Экземпляры с автоматической трансмиссией Jatco не лучший выбор — из всей гаммы она наименее надежна. Взвешенного подхода требует и автомат DP2. Свои 150 тысяч без вмешательств он способен выдержать, но кто знает, как терзал его первый хозяин. Оптимальные варианты по ресурсу с минимальным риском внезапных поломок — мотор K4M (102 л.с.) или H4M (113 л.с.) в сочетании с механической пятиступкой JH3. Уж она точно лучше вазовской механики, что стоит на Гранте.

Polo Sedan вместо Гранты

Пугающих системных поломок у Polo Sedan не выявлено, кроме ранних трансмиссий DSG. Иногда критикуют слабую электрику, ­тормоза и ресурс сцепления МКП. В целом надежная и крепкая машина.

«Половичок» на вторичке ценится чуть дороже, чем Solaris и Rio. За 470 тысяч предлагают, в основном, машины 2014–2015 годов или старше, с пробегами 70–90 тысяч км. Видимо, сказывается авторитет немецкой инженерной школы, а поправки на калужскую сборку незначительны. С другой стороны, при схожем оснащении у Polo покрепче подвеска, и замечаний по эргономике практически нет.

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При выборе разумно остерегаться дорестайлинговых наддувных моторов 1.4 TSI и трансмиссий DSG (DQ200). При тщательном обслуживании они могут прожить долго, но неизвестно, насколько заботлив был предыдущий владелец. Комбинация атмосферного мотора 1.6 с МКП или японским шестиступенчатым автоматом Aisin — предпочтительнее.

Сказанное относится и к агрегатам популярного лифтбека Skoda Rapid, который за 470 тысяч рублей предлагают примерно в тех же кондициях, что и Polo. Октавию в безупречном состоянии за эти деньги отыскать сложнее — доминируют машины старше шести лет.

По цене новой Гранты на вторичке можно подобрать даже кроссовер. Какие именно модели не разочаруют, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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Фото: фирмы-производители и «За рулем»