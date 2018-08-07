Volkswagen Polo с пробегом: 4 плюса, 3 недочета и 5 болячек

Новый Polo — машина популярная и уважаемая. А чего ждать при покупке модели с изрядным пробегом, выяснил эксперт «За рулем».

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Разработан специально для России на базе европейского Polo пятого поколения. Сборка — в Калуге, по полному циклу. Рестайлинг 2015 года коснулся не только внешности: стали удобнее ­сиденья, модернизирован мотор 1.6, ­добавились двигатель 1.4 и варианты транс­миссии.

ДОСТОИНСТВА

Надежная и неприхотливая машина с выносливой подвеской и хорошей эргономикой.

В линейке моторов и коробок есть простые и живучие.

Хорошая антикоррозионная защита.

Большой багажник.

В добрых фольксвагеновских традициях — рабочее место водителя, близкое к эталонному по эргономике. После рестайлинга сиденья стали еще удобнее.

НЕДОСТАТКИ

Завод не рекомендует бензин АИ‑92.

Слабоватые печка и головной свет.

Неважная шумоизоляция, не впечатляет дорожный просвет.

МОТОРЫ

Оба атмосферника 1.6 хороши. Изначальный (семейство EA111, мощность 85 или 105 л.с. - в зависимости от прошивки) по ходу прогресса заменили представителем семейства ЕА112 (90 или 110 л.с.).

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Старые моторы чуть более капризны, но в целом удостоены неплохих отзывов (недостаток динамики не их вина). Им свойственен стук при холодном пуске, причем перепрошивка или установка модифицированных поршней часто не помогает. Цепь ГРМ живет до 200 000 км. Даже стучащие моторы выхаживают по 300 000 км без особых приключений.

Модернизированный 1.6 снабжен ремённым приводом ГРМ. Многие экземпляры страдают масложором, но иных явных слабостей не выявлено.

Наддувный двигатель 1.4 TSI в современной ипостаси не столь проблемный, как первые моторы этого семейства. Но часть недостатков сохранил, речь о высокой термонагруженности и нетерпимости к некачественному топливу.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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При пробеге за 70 000 км семиступенчатый робот DQ200 — спорный выбор. Агрегат модернизирован, но фамильные черты те же: быстрый износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, внезапные отказы мехатроника. И очень дорог в ремонте.

Шестиступенчатый автомат Aisin TF‑60 (09G) иногда называют неубива­емым. Это, конечно, не так. Недостаточный уровень масла быстро его приговорит (возникнет перегрев), поэтому рабочую жидкость следует периодически контролировать и заменять каждые 60 000 км. У автомата есть ручной режим переключений.

У механической пятиступки 02Т основные болячки — снаружи. После 150 000 км изнашиваются тросы, разбалтывается кулиса и разбивается промежуточный пластиковый рычаг на корпусе коробки. Шестиступенчатая механика тоже надежна, но продавалась только в дуэте с мотором 1.4, а таких машин на рынке очень мало.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Стойки переднего стабилизатора живут 30 000 км; скрип втулок стабилизатора — особенность «дореформенных» Polo.

Лампочки габаритов — расходники.

Быстро изнашивается личинка замка водительской двери (и замка багажника на дорестайлинговых машинах).

Часто отказывают стеклоподъемники, обогрев сидений, передние стеклоочистители, датчик давления хладагента в кондиционере.

Множество Polo в базовых версиях с дефорсированными моторами (85 и 90 л.с.) служили в такси. При выборе сопоставляйте заявленный пробег с общей изношенностью элементов. Не помешает диагностика.

Euro NCAP: Краш-тесты Euro NCAP не проводились. Тест по методике ASEAN NCAP (2013): четыре звезды, безопасность пассажиров — 14,51 балла из 16 возможных

Самое массовое предложение на вторичке: Polo Sedan 1.6 АКП.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Polo Sedan 1.6 МКП или АКП

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Седаны не отличаются вместительностью, и если собираетесь в дальнюю дорогу, стоит задуматься о покупке автобокса на крышу. Для жителей Москвы и области предоставляется услуга беззалогового проката автобокса.

Фото: Volkswagen