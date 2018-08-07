5 главных проблем седана Volkswagen Polo

Volkswagen Polo седан, который собирают в Калуге, сразу после появления на рынке стал хитом продаж. И неудивительно — автомобиль с отличным шасси, удобным салоном и при этом относительно недорогой. А надежный ли? Не во всем: детские болезни есть и у этой машины.

Двиг атель

Дорестайлинговой версии Поло полагался один двигатель — 1,6-литровый атмосферник CFNA в двух вариантах форсировки (85 и 105 л.с.). И именно он стал главной проблемой Polo-седана. У многих автомобилей (обычно после 40–50 тысяч километров пробега) на непрогретом двигателе наблюдался характерный стук. Поршни двигателя имели совсем небольшие юбки и при перекладке бились о стенки цилиндров. Проблему признали и поршневую меняли по гарантии. Хотя, как ни странно, на ресурсе мотора этот недостаток не сказывался — некоторые из первых экземпляров, которые попали в такси, отмотали свыше 400 тысяч километров. В апреле 2013 года дефект поршневой устранили — из двух размерных групп оставили одну, с чуть большим диаметром.

Двигатели CFNA отличились стуком поршневой, из-за чего наделали много шума. Правда, шумели зря — на ресурсе мотора это не сказывалось.

С обновлением на смену мотору CFNA пришли двигатели серии ЕА211. Стуком эти моторы не страдают, а ресурсом они не уступают предшественнику.

После обновления на Polo появился новый мотор из линейки ЕА211 мощностью 90 или 110 л.с. С ним особых проблем не было. Да и ресурс у него также неплохой — уже немало автомобилей, которые прошли больше 300 тысяч. С ресталийнгом на Polo появился и 1,4-литровый турбомотор в 125 л.с. из той же серии ЕА211. В отличие от двигателей TSI первого поколения, с этим мотором массовых неисправностей замечено также не было.

Роботизированная коробка DSG

Семиступенчатый робот DSG в прошлом подмочил себе репутацию. Но практика показала, что на Polo-седане он служит исправно.

Вместе с турбомотором Polo достался и семиступенчатый робот DSG, заслуживший дурную славу частыми отказами на любом пробеге. Коробка неоднократно модернизировалась. Самое существенное обновление прошло в 2013 году, после чего количество отказов стало на порядок меньше. Конечно, риск поломки мехатронного блока или быстрого износа сцепления остается. Но со 125-сильным мотором он ниже, да и в большей степени зависит от стиля езды. А общая надежность узла сравнима с надежностью классического автомата.

Замок крышки багажника

Личинка замка крышки багажника расположена неудачно — ее быстро закидывает дорожной грязью, и замок выходит из строя.

У дореформенных автомобилей личинка замка крышки багажника быстро забивалась грязью и выходила из строя. После обновления ее просто убрали. Обычная кнопка открывания над номерным знаком куда надежнее и удобнее.

Облезающая краска

Лакокрасочное покрытие кузова очень стойкое. Есть два слабых участка — угол передних крыльев в районе двери и порога, а также крыша над верхней кромкой лобового стекла.

Лакокрасочное покрытие Polo оказалось очень прочным и куда толще, чем у корейских одноклассников. Но две проблемные зоны на кузове все же есть. По ним можно легко определить истинный пробег автомобиля. Первая — углы передних крыльев в районе стыка с передними дверями и порогами. Если вовремя не установить дополнительные брызговики, то краска в этом месте быстро стирается от пескоструйки. Второе слабое место — крыша в районе верхней кромки лобового стекла. Ее лучше заблаговременно покрыть защитной прозрачной пленкой. Впрочем, такая проблема носит исключительно эстетические последствия. На коррозионной стойкости это никак не сказывается. Даже если скол будет до металла.

Лампы габаритных огней

Лампы габаритных огней очень быстро перегорают. В чем проблема, так и не выяснилось.

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Еще одна детская болячка, характерная для дорестайлинговых автомобилей, — недолгая жизнь ламп габаритных огней в передних фарах. Причину быстрого перегорания найти так и не удалось. По крайней мере, фольксвагеновцы ее не озвучили. Но после рестайлинга лампочки стали жить дольше.

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Пожалуй, это все главные слабости седанов Volkswagen Polo. В целом же это очень надежный автомобиль, и то, насколько он популярен, в частности в такси, это подтверждает. Так что если вам нужен недорогой и неприхотливый седан, то Volkswagen Polo будет очень хорошим вариантом. Главное — найти живой экземпляр.

Полный список проблем седана Фольксваген Поло вы найдете по этой ссылке.

Фото: Volkswagen