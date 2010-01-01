Что взять получше Гранты за те же деньги: полтора варианта

Лада Гранта — машина хорошая, но самая доступная версия совсем пустая.

«Те же деньги» — это сколько?

По заводскому прайс-листу Гранта-седан в комплектации Standard — 470 900 рублей. Из удобств тут только крепление Isofix и розетка на 12 вольт — ни обогревов, ни центрального замка, ни тем более ­кондиционера. Центральный замок и ЭУР появляются в комплектации Classic за 507 500 рублей — моральный рубеж в полмиллиона преодолен. За кондиционер и обогрев зеркал надо добавить еще 28 тысяч. Однако сиденье по-прежнему остается «неотапливаемым»...

470 000 рублей — этого достаточно для покупки подержанной машины, оснащенной намного лучше 87‑сильной Гранты с механической коробкой и в самой ­бедной комплектации.

Автомобилей ценой до полумиллиона — примерно половина всего вторичного рынка. Из них треть — старье всех марок. Поэтому отметаем всё, что старше восьми лет и что пробежало больше 100 000 километров. В противном случае до неразумных величин вырастут предстоящие расходы на обслуживание. Ведь одна из главных прелестей Гранты — недорогие запчасти и ремонт. И тот, кто рассчитывает содержать машину экономкласса, часто не готов содержать 20‑летний Mercedes. То, что затраты несоизмеримы, выяснится при первой же замене масла и фильтров.

Гранта вместо Гранты

Гранта в богатых комплектациях на вторичке встречается не так уж часто, а расходится быстро. Но 87‑сильную машину с механикой и пробегом до 20 000 км можно подобрать даже годовалую — и в ней будет кондиционер.

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А нет ли резона вместо новой Гранты покупать подержанную?

За 470 тысяч предлагают двух-трехлетки с пробегами менее 50 000 км в более насыщенных комплектациях, чем базовая. Есть даже варианты с автоматом. Определенно кто-то именно так и делает, иногда даже получая машину с остатком заводской гарантии.

Отговаривать не будем, хотя у покупателя новой «голой» Гранты, помимо полноразмерной гарантии, есть возможность постепенно обзавестись необходимыми опциями. И новая Гранта — все-таки новая, тогда как у подержанной могут всплыть дефекты, не выявленные при беглом ­знакомстве.

Веста вместо Гранты

Веста оснащена гораздо лучше Гранты: центральный замок, усилитель руля, обогрев зеркал и кондиционер есть уже в низших комплектациях. А базовый мотор — это 106 «лошадок».

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Возможно, более интересный вариант. Большинство предложений на вторичке за 470 000 рублей — Весты со 106‑сильным мотором 1.6, механикой или роботом, 2016–2017 годов выпуска, с пробегом 50–70 тысяч км (очень редко попадаются 1.8, 122 л.с.).

Конечно, это тоже отечественная машина, но она больше размерами и современнее по конструкции, а расходы на обслуживание примерно те же. Автомобилей с ранними роботизированными коробками лучше избегать: от них больше мучений, чем удовольствия. Веста с механикой предпочтительней.

Вариатор Jatco JF015E

Клиноременным вариатором Jatco JF015E с 2010 года оснащают множество моделей альянса Renault-Nissan, включая Ладу Веста. Неоднократно модернизирован, но сильно надежнее не стал.

Большинство поломок вызвано нехваткой запаса прочности многих элементов в сочетании с напряженными режимами работы, что вызывает перегрев и ускоренный износ.

Под Весту JF015E доработан: в частности, применен усиленный роликовый подшипник входного вала, но основной ремень при этом заменен более нежным.

По цене новой Гранты на вторичке можно подобрать и иномарку, и даже кроссовер. Какие именно модели не разочаруют, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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Что взять получше Гранты за те же деньги: полтора варианта Лада Гранта — машина хорошая, но самая доступная версия совсем пустая. Что взять получше Гранты за те же деньги: полтора варианта



Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»