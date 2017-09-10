Nissan Almera на вторичке: 3 достоинства и все неисправности

Материалы по теме
Этот Nissan разработан специально для России на логановской платформе B0. Кузов и конструкция иные, нежели у европейского и японского «аналогов» (Nissan Sentra, Sylphy). Российская Almera (индекс G15) унифицирована с Логаном. Выпускалась в Тольятти до осени 2018 года, причем только в версии седан. Всего продали 138 тысяч машин.
ДОСТОИНСТВА
- Большой и недорогой!
- Всеядная, выносливая и при этом комфортная подвеска.
- Просторный салон и огромный багажник.
Создатели машины явно экономили на отделке интерьера и некоторых удобствах, но не на запаске. Она — правильная! Багажник при этом всё равно большой, хотя и со скромным проемом.
Создатели машины явно экономили на отделке интерьера и некоторых удобствах, но не на запаске. Она — правильная! Багажник при этом всё равно большой, хотя и со скромным проемом.
НЕДОСТАТКИ
- Слабая антикоррозионная защита сварных швов, быстро ржавеют арки, хром плохо переносит «соленые» зимы.
- Спартанское оснащение, много вопросов к эргономике, слабоваты шумоизоляция, печка и головной свет.
- Великоват расход топлива, особенно у версии с автоматом.
МОТОРЫ
Материалы по теме
Альмере предназначался единственный мотор — старый и проверенный реношный К4М (102 л.с., 16 клапанов). Его силенок маловато для такой крупной машины, однако он прост, надежен и неприхотлив — бензин АИ‑92 ест с удовольствием.
К серьезным поломкам не расположен, но может докучать различными мелочами. Нередки течи в разных местах — масла, антифриза и топлива. Часто плавают обороты. Самые слабые места — прокладки дроссельного патрубка и катушки зажигания. Мотору особенно требуется своевременная замена свечей и чистка дроссельной заслонки. Ремень ГРМ рекомендовано менять при пробеге 60 000 км, а вместе с ним — и ремень генератора.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Выбор невелик: 5-ступенчатая механика (JH3) или 4-ступенчатый автомат (DP2). Обе досконально изучены специалистами сервисов.
Материалы по теме
Механику считают живучей, хотя есть недостатки: шум, течи масла, преждевременный износ синхронизаторов. Большие проблемы вызревают при пробегах под 100 000 км (слушайте подшипник первичного вала!), а на фоне автомата эта коробка и вовсе вечная. Многие экземпляры успешно перешагивают отметку «400 000 км» — таксисты подтвердят.
Коробка DP2 — попытка улучшить агрегат DP0 с дурной репутацией. Кое-что исправлено, но многие недостатки уцелели. Коробка шумная, задумчивая, переключения сопровождаются рывками. Большие задержки вызваны, как правило, износом датчика давления, чьи некорректные сведения вызывают сбои в «мозгах». Этот автомат плохо переносит напористую резкую езду (страдают соленоиды и гидроблок). Но до 100 000 км обычно работает без нареканий, только масло вовремя меняйте. А ресурс уходит далеко за двести тысяч.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Тормозная система требует постоянного контроля: быстро изнашиваются диски и колодки, неудачно проложены и могут перетереться шланги.
- Ходовая: в малом ресурсе уличены шаровые опоры и пыльники амортизаторов, всё остальное исправно функционирует свыше 100 000 км.
- Стук в задней подвеске справа вызван, скорее всего, опорной втулкой амортизатора (выпущен технический бюллетень).
- После 60 000 км отгнивают кронштейны выхлопной системы — средний на резонаторе и задний на глушителе.
- Слабости в электрике: ненадежны переключатель стеклоочистителей и выключатель стоп-сигналов, перегорают нити обогрева стеклá; сбои в работе стеклоподъемников.
Euro NCAP: испытания не проводились
Самое массовое предложение на вторичке: Almera 1.6 МКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Almera 1.6 МКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Renault Logan, VW Polo, Chevrolet Cobalt, Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio
- С какими проблемами сталкиваются владельцы подержанных Солярисов и Рио, читайте тут.
- Нехватка места в багажнике — проблема, знакомая многим. Хотите взять в дорогу больше вещей и освободить салон для пассажиров — приезжайте за багажником на крышу автомобиля и боксом.