Nissan Almera на вторичке: 3 достоинства и все неисправности Эксперт «За рулем» выяснил, каких неприятностей ждать от заслуженного ниссановского кузова в сочетании с логановской подвеской. Четыре года с Лада Веста — самый подробный и честный отчет Такого многообразия не предлагает ни одна иномарка в классе. Продажи падают, а премиум продается Несмотря на спад продаж на автомобильном рынке России, спрос на модели премиум-сегмента продолжает расти. По данным «Автостата», в ноябре 2019 года в России было продано 14 757 новых автомобилей. Это выше прошлогоднего показателя на 6,4%.