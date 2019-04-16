Лада Калина за 400 000 рублей: какую выбрать?

Kalina второго поколения — максимально простой и неприхотливый автомобиль. Четыреста тысяч просят за свежую машину, не требующую особых расходов в эксплуатации. Эксперт «За рулем» рассказывает, с какими проблемами может столкнуться владелец подержанной Калины.

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Калина за 400 000 рублей? Есть над чем подумать! Столько просят за свежие экземпляры с малым пробегом, в хорошем состоянии. За эти деньги можно взять даже версию Cross с богатым оснащением.

Годы выпуска: 2015–2017

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (87, 98 и 106 л.с.)

Коробки передач: М5, А4

Привод: передний

КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки сносное. Однако из-за неудачных передних брызговиков пороги подвергаются сильному «пескострую» и быстро начинают ржаветь.

МОТОРЫ: вазовские двигатели 1.6 относятся к числу самых надежных и неприхотливых в своем классе. Серьезными неисправностями не страдают.

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ТРАНСМИССИЯ: 4-ступенчатый автомат Jatco имеет простую конструкцию, вполне надежен и не доставляет особых хлопот. Механическую коробку модернизировали в 2015 году, искоренив ряд детских болезней. Однако по-прежнему встречается относительно быстрый износ колец синхронизатора второй передачи.

ШАССИ: в подвеске нет откровенно слабых мест, за исключением не самых живучих опор передних амортизаторов. Все остальные компоненты имеют адекватный ресурс. Элементы электрического усилителя встроены в рулевую колонку — обратная связь посредственная, зато ничто не ломается.

САЛОН: интерьер полностью соответствует бюджетному статусу автомобиля: дешевый пластик и дешевые же материалы отделки, отсутствие шумоизоляции, колония «сверчков» и другие радости жизни.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Калина, являясь продуктом отечественного автопрома, находится в самой дешевой нише бюджетного сегмента и поэтому очень ликвидна на вторичке. Наиболее востребованы версии, имеющие хотя бы кондиционер.

ИТОГ: Калина — отличный вариант для тех, кому нужен максимально простой и неприхотливый автомобиль. Может показаться неоправданным отдавать 400 тысяч за подержанную Ладу, ведь за эти деньги можно подобрать добротную иномарку. Однако это свежий автомобиль за сносные деньги, который не потребует больших расходов в эксплуатации.

Фото: АВТОВАЗ