Редакционная Лада Калина: гражданские поломки

Наша Лада Калина стойко переносит гоночные нагрузки, но периодически огорчает досадными поломками и недочетами, которые связаны с обычной повседневной эксплуатацией. Освежим в памяти предыдущие неисправности и дополним список новыми пунктами.

Калина успела накатать примерно 65 000 км. За это время поломок было немало. Сосредоточимся на тех, которые никоим образом не связаны с участием в любительских соревнованиях. Отделить мух от котлет поможет многолетнее присутствие Калин обоих поколений в мире автоспорта любого уровня. Также арбитрами выступят сервисмены, имеющие богатый опыт обслуживания гражданских машин.

Редакционная Калина достойно выдерживает нагрузки на гоночных трассах и часто приятно удивляет своей стойкостью. А вот в повседневной жизни она частенько огорчает. Парадокс!

В предыдущих сериях

Материалы по теме Datsun mi-DO из парка ЗР: точный спидометр и неточные часы

На гражданские поломки нашу Калину будто прорвало сразу после рубежа в 50 000 км пробега. Сначала потек радиатор отопителя. Эта болячка хорошо знакома еще по Калинам первой генерации. Владельцы этих машин активно используют прием, облегчающий процесс замены радиатора: вырезать и потом запаять окошко в кожухе печки. Однако для Калины второго поколения он неприменим — придется полностью разбирать переднюю панель салона.

Чуть позже сильно устали резиновые подушки крепления выхлопной системы. Из-за провисания магистрали треснул шов трубы на выходе из резонатора. Примечательно, что система «секла» исключительно при разгоне «в пол». Резинки обновили, а соединение трубы обварили.

Затем появились стуки при проезде мелких неровностей. Было очень похоже, что источник притаился в рулевой рейке. Однако дело оказалось в ослабшем креплении кардана рулевого вала. Подобного не происходило на болидах даже заядлых гонщиков!

Из-за провисших резиновых подушек крепления выхлопной системы соединение трубы с резонатором на его выходе стало похоже на шарнирное.

Незатянутый рулевой карданчик люфтит очень специфически. Ощупывание соединений при покачивании руля убеждает в том, что стучит именно рейка, пока не проверишь затяжку гайки.



Сильнее всего расстроила коробка передач. К пробегу всего в 53 000 км сгорели кольца синхронизатора второй передачи и треснул полукорпус агрегата в месте сливного масляного отверстия. Вдобавок агрегат начал ощутимо греметь на холодную в «нейтрали». Оказалось, что эти болячки распространены даже среди автомобилей, которые эксплуатируют в обычных повседневных условиях.

Из-за слишком тонких стенок корпуса коробки передач он трескается в месте сливного отверстия для масла даже при легкой перетяжке пробки. С 2015 года на конвейере начали ставить модернизированный агрегат. У него опасная зона усилена дополнительными ребрами жесткости.

На нашей Калине ремонт коробки удалось свести к минимальным затратам, хотя и они сильно ударили по карману. Сейчас агрегат чувствует себя хорошо, правда, приходится мириться с его периодическим громыханием. Подробности о проблемах с коробкой передач и другими узлами читайте в предыдущем большом отчете.

Износ колец синхронизатора второй передачи при езде задним ходом — виной всему неудачная конструкция вилки.

Не расслабляться

После решения всего вороха проблем, описанных выше, Калина дала спокойно пожить всего пару недель и вновь захотела денежных вливаний в свое здоровье.

В один прекрасный день примерно на 54 000 км пробега после левого поворота замкнуло на постоянное свечение все поворотники по левому борту. Такая неисправность поначалу ввела в ступор. В полевых условиях я долго пытался найти реле поворотников, но тщетно. Изучив похожие симптомы на форумах, быстро определил причину нелепого казуса. В блоке управления кузовной электрикой (расположен в салоне) перегорел один из двух так называемых «ключей», который и отвечает за работу поворотников на соответствующем борту. Увы, отдельного реле не предусмотрено. Оказалось, что проблема распространена на Калинах и родственных Грантах, выпущенных до 2015 года. На более свежих машинах установлен модернизированный блок.

На фото слева лицевая часть платы блока управления кузовной электрикой. За работу поворотников отвечают два так называемых «ключа» (микросхемы по центру), каждый контролирует свой борт. По обратной стороне платы (фото справа) стало понятно, что один из них подгорел гораздо сильнее другого.

Каталожный номер блока управления кузовной электрикой отличается в зависимости от комплектации автомобиля. Для редакционной Калины в исполнении «Люкс» его индекс — 21900-3840080-20. Это номер старого блока, а модифицированный имеет цифру «60» на конце.

Оставалось решить: покупать модифицированный блок (стоит около 6000 рублей) или ремонтировать старый. Судя по отзывам на форумах, можно найти «ключи» отдельно и перепаять их, но для этого модуль придется снимать, а это целая эпопея.

Чашу весов в пользу нового блока склонили сообщения о том, что якобы из-за неисправности дореформенного модуля были случаи возгорания автомобилей. Рисковать не хотелось. К тому же нет подробной информации о масштабе изменений, которые внесли в блок при его модернизации. Возможно, она избавила и от других проблем, которые в теории могли бы всплыть в будущем. Окончательную точку в выборе поставило замыкание поворотников и по правому борту, когда форс-мажор заставил поехать на неисправной машине. При этом в салоне отчетливо запахло паленой проводкой. Благо я уже знал, какой предохранитель надо выдернуть из салонного блока, чтобы обесточить взбунтовавшийся модуль и доехать до пункта назначения.

Примерно так выглядит обстановка в салоне при замене блока кузовной электрики. Вынуть его удалось за один час, а вот на сборку я потратил вдвое больше времени, нервы были уже на пределе.

Официально процесс замены модуля подразумевает снятие передней панели. Он расположен крайне неудачно: в глубине панели за блоком салонных реле и предохранителей. Однако несколько владельцев уже провернули дело гораздо проще (без снятия передней панели) и выложили подробные отчеты на форумах. Хотя операция все равно очень трудоемкая и требует большого запаса терпения.

Состояние порогов при пробеге в 65 000 км. На фото — левая сторона автомобиля, справа дела обстоят немного хуже.

Ближе к 60 000 км пробега стала заметной проблема с «облезающими» порогами. Оказалось, что это тоже распространенная болячка. Причем она тянется еще с машин предыдущего поколения. Уберечь пороги может только своевременная установка более развитых брызговиков. При этом желательно прилепить бронирующую пленку в зоне пескоструя.

А совсем недавно стала периодически залипать в нажатом положении кнопка управления центральным замком в блоке на водительской двери. При этом ведет она себя крайне своеобразно. Кнопка отрабатывает нажатие и дальше никак себя не проявляет, хотя и остается в утопленном положении. Повторное срабатывание происходит только после перехода бортовой электроники в спящий режим. То есть если закрыть автомобиль с залипшей кнопкой при помощи механического ключа, то минут через 20 электроника сама откроет замки. Гораздо хуже, если поставить машину на заводскую сигнализацию. В этом случае через тот же промежуток времени Калина начнет истошно голосить клаксоном из-за самопроизвольного открывания замков.

Момент залипания кнопки управления центральным замком хорошо ощущается тактильно. Чтобы вернуть ее в нормальное положение, надо подцепить ее с краю, дабы немного расшевелить.

Чтобы разобраться с залипающей кнопкой, пришлось демонтировать обшивку водительской двери и изнутри вынуть блок с клавишами. На удивление внешний осмотр не выявил никаких дефектов. Примечательно, что вне обшивки кнопка в блоке перемещается без закусываний и не залипает. Однако стоит вернуть все на место, как проблема проявляется вновь. Визуально блок в обшивке стоит нормально, его не перекашивает и ничто не поджимает его в районе строптивой кнопки. Вдобавок этот дефект носит исключительно случайный характер. Температура за бортом и в салоне, а также влажность не играют никакой роли — сегодня кнопка работает без нареканий и завтра спонтанно залипает. Пока непонятно, что с этим делать, не тратя лишних денег: менять блок, обшивку или все вместе.

Справедливости ради помимо частых разочарований при повседневной эксплуатации редакционная Калина очень здорово проявляет себя в условиях гоночных нагрузок. Иногда она даже превосходит все ожидания и удивляет своей надежностью и неприхотливостью. Подробнее об этом будет рассказано в ближайшем большом отчете.

Фото: автора и LTAC