Редакционная Лада Калина: гражданские поломки

Калина успела накатать примерно 65 000 км. За это время поломок было немало. Сосредоточимся на тех, которые никоим образом не связаны с участием в любительских соревнованиях. Отделить мух от котлет поможет многолетнее присутствие Калин обоих поколений в мире автоспорта любого уровня. Также арбитрами выступят сервисмены, имеющие богатый опыт обслуживания гражданских машин.
В предыдущих сериях
Чуть позже сильно устали резиновые подушки крепления выхлопной системы. Из-за провисания магистрали треснул шов трубы на выходе из резонатора. Примечательно, что система «секла» исключительно при разгоне «в пол». Резинки обновили, а соединение трубы обварили.
Затем появились стуки при проезде мелких неровностей. Было очень похоже, что источник притаился в рулевой рейке. Однако дело оказалось в ослабшем креплении кардана рулевого вала. Подобного не происходило на болидах даже заядлых гонщиков!
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Из-за провисших резиновых подушек крепления выхлопной системы соединение трубы с резонатором на его выходе стало похоже на шарнирное.
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Незатянутый рулевой карданчик люфтит очень специфически. Ощупывание соединений при покачивании руля убеждает в том, что стучит именно рейка, пока не проверишь затяжку гайки.
Сильнее всего расстроила коробка передач. К пробегу всего в 53 000 км сгорели кольца синхронизатора второй передачи и треснул полукорпус агрегата в месте сливного масляного отверстия. Вдобавок агрегат начал ощутимо греметь на холодную в «нейтрали». Оказалось, что эти болячки распространены даже среди автомобилей, которые эксплуатируют в обычных повседневных условиях.
На нашей Калине ремонт коробки удалось свести к минимальным затратам, хотя и они сильно ударили по карману. Сейчас агрегат чувствует себя хорошо, правда, приходится мириться с его периодическим громыханием. Подробности о проблемах с коробкой передач и другими узлами читайте в предыдущем большом отчете.
Не расслабляться
После решения всего вороха проблем, описанных выше, Калина дала спокойно пожить всего пару недель и вновь захотела денежных вливаний в свое здоровье.
В один прекрасный день примерно на 54 000 км пробега после левого поворота замкнуло на постоянное свечение все поворотники по левому борту. Такая неисправность поначалу ввела в ступор. В полевых условиях я долго пытался найти реле поворотников, но тщетно. Изучив похожие симптомы на форумах, быстро определил причину нелепого казуса. В блоке управления кузовной электрикой (расположен в салоне) перегорел один из двух так называемых «ключей», который и отвечает за работу поворотников на соответствующем борту. Увы, отдельного реле не предусмотрено. Оказалось, что проблема распространена на Калинах и родственных Грантах, выпущенных до 2015 года. На более свежих машинах установлен модернизированный блок.
Оставалось решить: покупать модифицированный блок (стоит около 6000 рублей) или ремонтировать старый. Судя по отзывам на форумах, можно найти «ключи» отдельно и перепаять их, но для этого модуль придется снимать, а это целая эпопея.
Официально процесс замены модуля подразумевает снятие передней панели. Он расположен крайне неудачно: в глубине панели за блоком салонных реле и предохранителей. Однако несколько владельцев уже провернули дело гораздо проще (без снятия передней панели) и выложили подробные отчеты на форумах. Хотя операция все равно очень трудоемкая и требует большого запаса терпения.
Ближе к 60 000 км пробега стала заметной проблема с «облезающими» порогами. Оказалось, что это тоже распространенная болячка. Причем она тянется еще с машин предыдущего поколения. Уберечь пороги может только своевременная установка более развитых брызговиков. При этом желательно прилепить бронирующую пленку в зоне пескоструя.
А совсем недавно стала периодически залипать в нажатом положении кнопка управления центральным замком в блоке на водительской двери. При этом ведет она себя крайне своеобразно. Кнопка отрабатывает нажатие и дальше никак себя не проявляет, хотя и остается в утопленном положении. Повторное срабатывание происходит только после перехода бортовой электроники в спящий режим. То есть если закрыть автомобиль с залипшей кнопкой при помощи механического ключа, то минут через 20 электроника сама откроет замки. Гораздо хуже, если поставить машину на заводскую сигнализацию. В этом случае через тот же промежуток времени Калина начнет истошно голосить клаксоном из-за самопроизвольного открывания замков.
Чтобы разобраться с залипающей кнопкой, пришлось демонтировать обшивку водительской двери и изнутри вынуть блок с клавишами. На удивление внешний осмотр не выявил никаких дефектов. Примечательно, что вне обшивки кнопка в блоке перемещается без закусываний и не залипает. Однако стоит вернуть все на место, как проблема проявляется вновь. Визуально блок в обшивке стоит нормально, его не перекашивает и ничто не поджимает его в районе строптивой кнопки. Вдобавок этот дефект носит исключительно случайный характер. Температура за бортом и в салоне, а также влажность не играют никакой роли — сегодня кнопка работает без нареканий и завтра спонтанно залипает. Пока непонятно, что с этим делать, не тратя лишних денег: менять блок, обшивку или все вместе.
Справедливости ради помимо частых разочарований при повседневной эксплуатации редакционная Калина очень здорово проявляет себя в условиях гоночных нагрузок. Иногда она даже превосходит все ожидания и удивляет своей надежностью и неприхотливостью. Подробнее об этом будет рассказано в ближайшем большом отчете.
Фото: автора и LTAC
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