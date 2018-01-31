Время берет свое, но двигатель и коробка пожившей Калины чувствуют себя отлично.

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Реабилитация после тяжелых травм нужна не только людям. Дорогостоящий кузовной ремонт Калины после переворота на зимнем треке в начале марта 2018 года был закончен только к середине лета.

Выйдя из сервисного стационара, машина стала неспешно возвращаться к нормальной повседневной жизни. Дороги общего пользования не выявили скрытых последствий сурового вылета, поэтому для полноценной проверки Калина отправилась на трек. Именно он раскрывает истинное состояние техники.

Предварительно планово обновил масло в двигателе, заменил свечи, которые заметно подустали из-за частых коротких передвижений автомобиля в период восстановления, и передние тормозные колодки, а вот диски трогать не стал — запас их толщины не вызывал опасений.

Лада Калина

Лада Калина Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года

Пробег на момент отчета — 72 000 км



Детали салона пока чувствуют себя неплохо. Единственное исключение — ручка рычага коробки передач, заметно потертая.

Как и ожидалось, трековый режим вскрыл массу недочетов. Больше всего удивили передние тормоза. После первого же быстрого круга они откровенно поплыли. Сначала показалось, что дело в браке новых колодок. Однако через пару недель ситуация повторилась на другой трассе уже с фрикционными накладками с более спортивным составом. Оказалось, что неожиданно сдались тормозные диски. А ведь в прошлом летнем сезоне заводских тормозов хватало за глаза даже на очень требовательных треках. При этом толщина дисков была всего на 0,2 мм больше. Подобный «отказ» тормозов можно было запросто словить при активной езде по горным серпантинам или затяжном торможении на скоростной трассе.

После первого неожиданного перегрева передних тормозов на треке я провел полную проверку всех механизмов. Оказалось, что 18,5 мм остаточной толщины тормозных дисков недостаточно при высоких нагрузках, хотя ранее вполне хватало 18,7 мм. Неожиданно! Для справки: толщина новых дисков — 20 мм, максимально допустимая выработка — 2 мм.

Заметно увеличились крены в поворотах — приуныли амортизаторы. Для второго визита на трек решил поставить «околоспортивный» комплект и внимательно осмотреть родные стойки. Все четыре амортизатора сильно растеряли жесткость — штоки утапливаются с минимальным усилием. При этом потеков нет и их потрепанное состояние не успело проявиться в условиях обычной городской езды. Удивительно, что они прожили так долго. Осталось только решить — купить новые оригинальные или попробовать что-нибудь из заменителей.

Когда Калина лежала на крыше после вылета с трассы, из аккумулятора вылилась часть электролита и частично осыпалась пара пластин. Долили дистиллированную воду до необходимого уровня, и заводская батарея до сих пор работает исправно, причем даже после недельного простоя машины на морозе.

Заводские амортизаторы имеют меньший пробег, чем автомобиль. Значительную долю летнего времени их место занимали разношерстные спортивные комплекты стоек. Однако в ходе насыщенных гоночных зимних сезонов им доставалось по полной программе.



После второй вылазки на трек заголосила выхлопная система. Ее баритон стал ощутимым на 60 000 км (начал прогорать сильфон), но долгое время рев не прогрессировал и не доставлял дискомфорта. Спустя почти 10 000 км сильфон окончательно сдался. Я думал, что дело в возрасте автомобиля и тяжелых условиях эксплуатации, пока не узнал, что примерно на таком же пробеге похожая проблема настигла родственные редакционные автомобили Datsun mi-DO и Лада Веста, которые заметно моложе и эксплуатируются в гораздо более щадящем режиме.

Чтобы вырезать прогоревший сильфон и вварить новый, нужно снять часть выхлопной магистрали. Беда в том, что ее крепления к катколлектору очень сильно ржавеют. Даже на годовалых машинах они запросто ломаются при попытке открутить гайки. Надо быть готовым к тому, что придется снимать катколлектор.

Двигатель и коробка чувствуют себя отлично. Даже на треке нет расхода масла, посторонних шумов и проблем с переключением передач. Несмотря на высокие нагрузки, состояние того же ремня ГРМ до сих пор хорошее. Хотя по регламенту его необходимо заменить совсем скоро — на 75 000 км.

Но время берет свое: «оперение» кузова начало ржаветь. Появились очаги коррозии на кромке капота и на пятой двери в зоне пластиковой накладки. Однако нельзя сказать, что кузов так уж подвержен коррозии. Годовалый скол приличных размеров (я его специально не обрабатывал) на капоте ржавеет медленно.

Облезание порогов от «пескоструя» из-за «недоразвитых» заводских брызговиков за последние 5000 км не прогрессирует. Оголенный металл корродирует медленно.

Коррозия под пластиковой накладкой пятой двери — одна из стандартных болячек автомобилей разных марок. На нашей Калине она всплыла только на пятом году эксплуатации, тогда как на некоторых иномарках проявляется еще в гарантийный период.

Этот скол с вмятиной оставил год назад камень, прилетевший с дороги. Судя по небольшим следам ржавчины, металл капота имеет неплохую антикоррозионную защиту.



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Кстати, у редакционного Датсуна mi-DO антикоррозионная стойкость почему-то ниже — при меньшем пробеге и возрасте он собрал гораздо больше «рыжиков». У Калины не ржавеют кромки дверей и крыльев, которые традиционно находятся в зоне повышенного риска у многих машин. При внимательном осмотре этих кузовных деталей после переворота и в процессе восстановления машины не было выявлено даже зародышей коррозии.

Что удивительно, «сверчков» в салоне не прибавилось даже после переворота и восстановительных работ. По-прежнему основными источниками посторонних шумов являются вибрирующая крышка бардачка и рамка монитора на центральной панели. Не так давно мне довелось «пощупать» свежую машину — 2016 года выпуска. На ней крышка бардачка имеет более удачный вариант фиксации и не шумит.

В целом Калина держится молодцом. С честью переносит повышенные нагрузки и серьезные спортивные травмы. Общая усталость автомобиля наступает куда медленнее, чем ожи­далось.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–72 000 км)* Расходы на содержание: 0–67 000 км 296 723 ₽

Из них на бензин (АИ-95; средний расход 9,4 л/100 км) 226 108 ₽

Расходы на содержание: 67 000–72 000 км 23 995 ₽

Из них на бензин (АИ-95; средний расход 8,8 л/100 км) 18 860 ₽

Плановая замена масла в двигателе 1960 ₽

Комплект свечей зажигания 495 ₽

Передние тормозные диски 2100 ₽

Передние тормозные колодки 580 ₽

Общие расходы 320 718 ₽

Стоимость 1 км пробега 4,45 ₽ * Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота.