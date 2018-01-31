Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические

Редакционная Калина подвергается двойным нагрузкам, совмещая езду в повседневном режиме с круглогодичным участием в любительских соревнованиях. Справляется, но требует и внимания, и вложений.

Не всегда удается придумать удачное прозвище автомобилю, но к редакционной Калине пожизненно прилипла кличка Борщ. Причем все, кто знаком с машиной, называют ее только так: как, мол, там Борщ? Борща починил?

Аналогия довольно проста. Цветá нашей Калины и борща не очень совпадают, но оба являются довольно простым, недорогим и при этом сытным продуктом. И для совмещения повседневной эксплу­атации с круглогодичным участием в любительских соревнованиях Калина — один из самых удачных вариантов.

Лада Калина Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 года

Пробег на момент отчета — 75 000 км



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Двигатель до сих пор работает без серьезных нареканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в небольшой потере динамики, но они улетучились, когда на заученной трассе Борщ неожиданно улучшил свое время. Однако с недавних пор стали заметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. Причем это начинается неожиданно и на ровном месте, а через короткое время само проходит. При этом код ошибки не появляется, и в памяти блока управления пока всё чисто. Сначала грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, - придется ждать более явного проявления недуга.

Коробка передач чувствует себя нормально, но в любых температурных режимах продолжает отчетливо шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением. Хотя, когда мы ее ремонтировали на пробеге 50 000 км из-за сгоревших колец синхронизатора второй передачи, дефектовка не выявила других неисправных деталей. Практика профильных СТО показывает, что победить указанный специфический шум подобных коробок крайне сложно.

За исключением недолговечных опор передних амортизаторов, элементы ходовой части ­радуют достойным ресурсом.

Состояние панелей днища и элементов силовой структуры очень хорошее. И это после частых и длительных простоев автомобиля на улице.



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В рулевом управлении пришлось снова обновлять рулевые наконечники, в которых появился люфт после очередных 20 000 км. Это были пусть и не оригинальные, но всё же проверенные детали уважаемого бренда. Скорее всего, аукнулась одна из зимних трасс с очень суровым покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.

Справедливости ради отмечу, что на Калинах других участников гонок оригинальные наконечники приходится менять примерно с той же периоди­чностью.

На 75 000 км обновил амортизаторы по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и многие сказали бы, что еще можно поездить. Но стойки существенно потеряли жесткость — это явно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На замену приобрел оригинальные детали.

Машина на новых амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не произошло.

К 75 000 км заметно подустали опоры двигателя, причем сильнее всех изношена правая (на фото). Более явно это видно со стороны подкрылка, а из смотровой ямы она всё еще кажется вполне здоровой.

Такое ранение на капоте оставила ледышка, упавшая с крыши дома именно на ребро панели. Это случилось в январе 2019 года, а первые следы коррозии стали появляться лишь спустя полгода.



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Померла правая опора переднего амортизатора — уже четвертая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации передние опоры живут крайне мало; в подвеске этот расходник самый частый кандидат на замену. Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется менять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км назад. Кстати, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они ходят примерно столько же и при обычной эксплу­атации.

Уже давно на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязи появились борозды. У этих деталей еще большой запас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но иногда сзади при торможении доносится пуга­ющий хруст, поэтому готовлюсь к замене.

На фото — внутренняя полость правого переднего крыла. Отчетливо видны следы коррозии на стыке двух панелей, причем только в одной зоне. На левом крыле примерно в том же месте есть похожие следы, но менее заметные. На заводских крыльях таких очагов не было.

Уплотнительная резинка на водительской двери длительное время натирала дверной проем. Однако последствия проявились недавно — из-за механического воздействия стала откалываться краска.

Найти некоторые неходовые запчасти проблематично даже в Москве. К примеру, штатные передние подкрылки, антенну и черные наклейки на стойки дверей пришлось покупать под заказ. Причем ожидание растянулось с заявленных двух-трех дней до недели.

Купленные крашеными правые двери выглядят отлично спустя год эксплуатации. Нет нареканий к качеству лакокрасочного покрытия как на внешних панелях, так на внутренних. Не видно ржавчины в местах их стыка и на кромках, а это наиболее подверженные коррозии зоны.



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Наконец, самое интересное. Как чувствуют себя после года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа сторонних профильных фирм)? Это передний бампер, два передних крыла и две правые двери (о восстановлении автомобиля после переворота читайте в этой публикации).

Я специально не обрабатывал скрытые полости металлических деталей, чтобы потом оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких нареканий, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Всё замечательно и на внешних металлических панелях. А вот внутри крыльев обнаружилась ржавчина. После этого разобрал двери, ожидая увидеть похожую картину, но внутри всё оказалось хорошо. Выходит, покупка таких деталей — лотерея. Качество их окраски плавает. Учитывайте это, когда будете решать, ремонтировать ли старую кузовную панель или покупать новую, кустарно окрашенную. И не поленитесь сразу обработать скрытые полости и некрашеные места.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–75 000)* Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.

Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.

Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.

Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.

Передние амортизаторы 5800 руб.

Задние амортизаторы 3600 руб.

Опора переднего правого амортизатора 1000 руб.

Опорные подшипники передних амортизаторов 1900 руб.

Рулевые наконечники 1000 руб.

Общие расходы 347 618 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,63 руб. * Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после ­переворота.

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