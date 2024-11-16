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9 лет с Вестой: что сломалось и сколько потратили

Lada Vesta из парка «За рулем» достигла пробега в 164 000 км. Расходы на эксплуатацию седана уже приблизились к миллиону рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили – о них можно узнать здесь.

По ряду причин Веста за последний год проехала всего 10 тысяч км, хотя прежде стандартно делала вдвое больше. Но это отнюдь не значит, что обошлось без вложений.

Что сломалось?

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Зимой потребовалась замена аккумулятора. Заводской отработал больше пяти лет, что неплохо. Поставленный после него Скат перед этим прошел испытания экспертизы «За рулем», поэтому был уже не в лучших кондициях и отработал неполные три года. Теперь купили отечественный Аком за 4850 рублей. Из известных марок – самый дешевый, «породистые» вдвое дороже.

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Зимой же начал сбоить топливный насос: поворачиваешь ключ – а в ответ тишина. Решили заменить в сборе. Тем более, что за 160 тысяч км ни разу не инспектировали встроенный в него топливный фильтр. Стандартный регламент ТО про него ничего не говорит. Вместо оригинального поставили Стартвольт. Оказалось, что у него ниже точность датчика уровня топлива, что особенно заметно на последней четверти бака.

Лада Веста
Лада Веста

В 2021 году промывали радиаторы без разбора – па́ром через решетку радиатора. Минувшим летом температура снова начала лезть вверх, поэтому к делу подошли уже обстоятельно. Попутно заправили кондиционер. Заводской заправки хватило на восемь с лишним сезонов: хороший результат.

Проинспектировали подвеску. Она давно утратила упругость, которая была свойственна ей в молодости. Однако явных показаний к замене чего-либо нет: амортизаторы сухие и не допускают раскачки кузова, пружины не просели, сайлентблоки – с некритичными трещинками.

К 160 тысячам км у основного радиатора появилась небольшая течь в углу. Заменили на Лузар, отдав за него 8500 рублей. Термостат той же фирмы прослужил всего 40 тысяч км. Посмотрим, как покажет себя радиатор. Патрубки оставили заводские, они в приличном состоянии.
К 160 тысячам км у основного радиатора появилась небольшая течь в углу. Заменили на Лузар, отдав за него 8500 рублей. Термостат той же фирмы прослужил всего 40 тысяч км. Посмотрим, как покажет себя радиатор. Патрубки оставили заводские, они в приличном состоянии.

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Небольшой люфт и вызванный им стук – на совести левой шаровой опоры. С завода она крепится к рычагу заклепками. В запчасти поставляют детали с комплектом болтов. Приличная опора обойдется рублей в 700. Менять будем парой: правой, скорее всего, тоже осталось недолго.

Ресурс компонентов ходовой Весты я бы оценил на «отлично». За 165 тысяч км замены потребовали только стойки стабилизатора, но для наших дорог это расходник.

Продолжение – на следующей странице

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 25
16.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-57