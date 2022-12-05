Авто с пробегом: как выбрать, чтобы потом не кусать локти!

За одну и ту же сумму можно приобрести и простенькую рабочую лошадку, и нечто премиальное. Но остаточный ресурс у них будет разный, и расходы на содержание — тоже.

Ситуация простая: три года назад суммы в 600 тысяч рублей хватало на новую машину популярной марки, сегодня — нет. Только с пробегом. А тут множество вариантов: попроще-помоложе или побогаче-постарше. Найти золотую середину затруднительно. Цены на запчасти и обслуживание не стоят на месте, и то, что выглядит приемлемым сейчас, через год может стать неподъемным.

Лада или иномарка — что выбрать?

Если коротко, то каждому свое. Многие россияне, вкусившие иномарок, убежденно считают Лады «ведром с болтами», хотя в реальности это не так. Лично мое отношение к ним в очередной раз улучшилось после недавнего путешествия на север (5000 км) на прокатной Гранте с пробегом 150 тысяч км и весьма потасканным видом.

Усилителя руля нет, одна дверь открывается только изнутри, первая передача втыкается через раз, корректор фар не работает. Тем не менее, не подвела и довезла без приключений. Даже масла доливать не пришлось.

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Нет сомнений, что Гранта способна служить долго. И при нормальном уходе выдерживает свыше 400 тысяч км — такие на вторичке есть. Если комфорт, престиж, динамика и просторный салон не во главе угла, неприхотливая Гранта — разумный выбор. Особенно для местности с запущенными дорогами.

Тех, кто привык к иномаркам, в том числе праворульным, мы тоже прекрасно понимаем. Легкий руль, кондиционер, удобные сиденья, общее ощущение надежности и расширенный набор элементов активной безопасности — многим это важно. Может быть, большинству. Но большинству и раньше новая машина была не по карману: объем вторичного рынка вчетверо превосходил первичный. Сейчас пять из шести проданных — б/у.

Премиум с пробегом — брать или нет?

Нынче не лучшие времена для покупки премиальных моделей с пробегом.

Во‑первых, часть современного «премиума» не демонстрирует ни высокой надежности, ни выдающегося ресурса силовых установок. Погоня за экономичностью и чистотой выхлопа породила когорту чрезмерно сложных и капризных моторов. Раньше были миллионники (ну, почти), теперь если двигатель ходит 250–300 тысяч км — это супер. По вариаторам и роботам при пробегах от 150 тысяч тоже нет лавины лестных отзывов. Есть экземпляры, отходившие 200–250 или более, но их немного.

Во‑вторых, подорожало обслуживание и ремонт. Не так резко, как новые автомобили, но ощутимо. Два года назад переборка среднестатистического гидроавтомата на пробеге 180 тысяч км обходилась в 100–150 тысяч рублей, с работой и запчастями. Сегодня можно ожидать ценника в 250 тысяч, а для продвинутых агрегатов — за 300. Сильнее подорожало всё европейское (кроме Renault) и японское (кроме Ниссана). Корейское — пока терпимо.

В‑третьих, многие иномарочные запчасти стали дефицитными. Особенно остро это коснулось двигателей, трансмиссий и кузова. Кузов — ладно, сыщется хотя бы бэушная запчасть. С моторами это не проходит. А ожидание какой-нибудь шестеренки привода ГРМ или маслонасоса может растянуться на месяц. Или два. Машина всё это время будет стоять — отличной управляемости так не ощутишь. В общем, обстановка не располагает к нерациональным тратам.

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