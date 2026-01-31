20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах дизельного Haval H9

Права народная мудрость: чем реже моешь автомобиль, тем меньше расстраиваешься. На почти новом Haval H9 отчетливо видны последствия контактов, о которых ты до этого не знал. На задней двери и боковине случайная ветка оставила след, стерев слой лака. Был бы еще цвет невзрачный… А на зеленом ярком металлике всё прекрасно видно. Полировка уберет, но всё равно неприятно.

Кузов

Если не считать потертостей, кузов Хавейла H9 после 20 тысяч км в прекрасном состоянии. Даже на вертикально ориентированном передке, который принимает летящие камни четко в лоб, нашел всего два скола на лакокрасочном покрытии. И те только до грунта.

Что кузов окрашен добротно, подтвердили и замеры толщины лакокрасочного покрытия: 120–145 мкм. При этом все детали оцинкованы – это вселяет надежду, что кузов в наших условиях проживет долго. Днище и рама защищены толстым слоем антикора.

Haval H9. Длинная база, внушительная масса, хорошая плавность хода, понятное рулевое управление… Haval H9 очень комфортен для дальних путешествий по скоростным трассам.

Подготовка к бездорожью

С асфальта на Н9 съезжаешь безбоязненно. Заявленный дорожный просвет – 224 мм. На нашем автомобиле намерил 215 мм. По факту внедорожник ни разу не цеплял брюхом, даже в глубокой колее.

Уязвимые узлы и агрегаты надежно защищает заводская «броня». Толщина металлического листа под двигателем – 1,5 мм, под коробкой передач – 3 мм, под топливным баком – 1,2 мм. Ходы подвески – 221 мм спереди и 235 мм сзади.

А вот о бамперах на бездорожье следует помнить. Центральные вставки у них сделаны из серого пластика, а по краям бамперы окрашены в цвет кузова. От любого контакта на этих деталях будут оставаться отметины. Это касается и расширителей колесных арок – выглядят красиво, но для внедорожника непрактичны.

Шины Kumho Crugen HP71 сделаны в Китае. Претензий к ним нет. Достаточно тихие, хорошо цепляются за сухой и мокрый асфальт и достойно (насколько это возможно для дорожных шин) ведут себя на бездорожье.

Агрегаты

На нашем H9 установлен дизель 2.4. Лучшие свои качества он проявляет как раз на бездорожье: максимальный крутящий момент 480 Н·м развивает уже на 1500 об/мин. Гидромеханический автомат с «тракторной» первой передачей позволяет удобно управлять этой ломовой тягой. Проверено: на 20‑процентном подъеме на влажном покрытии автомобиль трогается без намека на пробуксовку. И это на дорожных шинах, без включенных блокировок и понижайки – а они есть!

Не сильно меняется динамика дизельного Н9 в зависимости от загрузки. Я в этом несколько раз убеждался, когда перевозил на нем около полутонны плитки (не превышая заявленную грузоподъемность 525 кг). Мотор без напряга тащил потяжелевшую до трех тонн машину.

Нагруженный Haval мягче проходил неровности, но медленнее реагировал на повороты руля, больше кренился в поворотах, неохотнее тормозил. Это характерно для любого автомобиля, если грузите его под завязку.

Управление режимами езды вынесено на тоннель – и это очень удобно. Кнопками включаются обогрев и вентиляция передних сидений – так и должно быть.

С прошлого моего рассказа экономичнее дизель не стал. Средний расход даже чуть подрос – с 9,8 до 10 л/100 км. Вероятно, потому, что чуть меньше ездил по загородным трассам и больше стоял в пробках. Если сравнивать с японскими и европейскими автомобилями такого класса – показатель явно не низкий. Зато масло двигатель не расходует.

В режиме Off-road становится доступной информация о режимах работы трансмиссии, кренах и уклонах, углах поворота колес и другие сведения.

Замечания

Haval Н9 – тот еще грязнуля. После езды по бездорожью на подножках глина с травой свисают комьями. На скоростной трассе в дождь, несмотря на исполинские размеры, автомобиль быстро покрывается грязью по крышу. Часто приходится останавливаться, чтобы помыть боковые стекла.

И держишь постоянно включенным задний дворник – хотя сектор очистки у него маленький, и многое остается «за кадром».

При маневрах назад выручает камера заднего вида. Она снабжена омывателем (включается вместе со омывателем стекла), ее электронный глаз не слепнет и в слякоть.

В багажнике – полтонны «балласта». Дизель легко справляется с максимальной нагрузкой. Куда заметнее изменения в управляемости и при торможении.

Кстати, отмыть Haval H9 непросто и недешево. Профессиональные мойщики причисляют его к самой дорогой категории внедорожников – услуга «кузов‑пороги-коврики» обходится в столице в 1500 рублей. На самомойке – вдвое дешевле, но мне с ростом 173 см требуется щетка с длинной ручкой, чтобы протереть особо удаленные места.

С выдающимися габаритами Н9 связаны еще пара моментов. При высоте почти 1,93 м стоит быть внимательным на многоуровневых паркингах – иногда лучше выйти и удостовериться, не цепляешь ли рейлингами.

На платных дорогах Н9 пусть по верхнему пределу, но всё же попадает в категорию легковых автомобилей. А если установите бокс на крышу, платить придется дороже.

Наш Нaval H9 ждет ТО‑20 000. В Москве оно обойдется в среднем в 20 тысяч рублей. И, судя по состоянию, никаких внеплановых затрат не предвидится. Это прекрасно!

Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9

Изготовитель – Great Wall Motor, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025 года

Пробег на момент отчета – 20 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7000–20 000 км)*

Расходы на содержание 7000–20 000 км – 115 686 руб.

Из них на дизтопливо – 88 631 руб.

Расходы на содержание 18 000–20 000 км – 14 845 руб.

Из них на дизтопливо (средний расход 10,0 л/100 км) – 14 845 руб.

Стоимость 1 км пробега – 8,9 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

