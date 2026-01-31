#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Существуют ли китайские машины-миллионники?
31 января
Существуют ли китайские машины-миллионники?
Эксперт Ковалев рассказал о сроке службы...
Интерьер Tiangong 06
31 января
Эта разработка станет революцией автомобилестроении: подробности
Hongqi готовит к испытаниям первый...
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
31 января
Китайский автопроизводитель Changan установил «ледяной» рекорд
Changan побил мировой рекорд Гиннесса, совершив...

20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах дизельного Haval H9

Права народная мудрость: чем реже моешь автомобиль, тем меньше расстраиваешься. На почти новом Haval H9 отчетливо видны последствия контактов, о которых ты до этого не знал. На задней двери и боковине случайная ветка оставила след, стерев слой лака. Был бы еще цвет невзрачный… А на зеленом ярком металлике всё прекрасно видно. Полировка уберет, но всё равно неприятно.

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Кузов

Если не считать потертостей, кузов Хавейла H9 после 20 тысяч км в прекрасном состоянии. Даже на вертикально ориентированном передке, который принимает летящие камни четко в лоб, нашел всего два скола на лакокрасочном покрытии. И те только до грунта.

Что кузов окрашен добротно, подтвердили и замеры толщины лакокрасочного покрытия: 120–145 мкм. При этом все детали оцинкованы – это вселяет надежду, что кузов в наших условиях проживет долго. Днище и рама защищены толстым слоем антикора.

Haval H9. Длинная база, внушительная масса, хорошая плавность хода, понятное рулевое управление… Haval H9 очень комфортен для дальних путешествий по скоростным трассам.
Haval H9. Длинная база, внушительная масса, хорошая плавность хода, понятное рулевое управление… Haval H9 очень комфортен для дальних путешествий по скоростным трассам.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Подготовка к бездорожью

С асфальта на Н9 съезжаешь безбоязненно. Заявленный дорожный просвет – 224 мм. На нашем автомобиле намерил 215 мм. По факту внедорожник ни разу не цеплял брюхом, даже в глубокой колее.

Уязвимые узлы и агрегаты надежно защищает заводская «броня». Толщина металлического листа под двигателем – 1,5 мм, под коробкой передач – 3 мм, под топливным баком – 1,2 мм. Ходы подвески – 221 мм спереди и 235 мм сзади.
Уязвимые узлы и агрегаты надежно защищает заводская «броня». Толщина металлического листа под двигателем – 1,5 мм, под коробкой передач – 3 мм, под топливным баком – 1,2 мм. Ходы подвески – 221 мм спереди и 235 мм сзади.

А вот о бамперах на бездорожье следует помнить. Центральные вставки у них сделаны из серого пластика, а по краям бамперы окрашены в цвет кузова. От любого контакта на этих деталях будут оставаться отметины. Это касается и расширителей колесных арок – выглядят красиво, но для внедорожника непрактичны.

Шины Kumho Crugen HP71 сделаны в Китае. Претензий к ним нет. Достаточно тихие, хорошо цепляются за сухой и мокрый асфальт и достойно (насколько это возможно для дорожных шин) ведут себя на бездорожье.
Шины Kumho Crugen HP71 сделаны в Китае. Претензий к ним нет. Достаточно тихие, хорошо цепляются за сухой и мокрый асфальт и достойно (насколько это возможно для дорожных шин) ведут себя на бездорожье.

Агрегаты

На нашем H9 установлен дизель 2.4. Лучшие свои качества он проявляет как раз на бездорожье: максимальный крутящий момент 480 Н·м развивает уже на 1500 об/мин. Гидромеханический автомат с «тракторной» первой передачей позволяет удобно управлять этой ломовой тягой. Проверено: на 20‑процентном подъеме на влажном покрытии автомобиль трогается без намека на пробуксовку. И это на дорожных шинах, без включенных блокировок и понижайки – а они есть!

Рекомендуем
Надежный японский кроссовер вновь продают в России с гарантией — сколько он стоит теперь?

Не сильно меняется динамика дизельного Н9 в зависимости от загрузки. Я в этом несколько раз убеждался, когда перевозил на нем около полутонны плитки (не превышая заявленную грузоподъемность 525 кг). Мотор без напряга тащил потяжелевшую до трех тонн машину.

Нагруженный Haval мягче проходил неровности, но медленнее реагировал на повороты руля, больше кренился в поворотах, неохотнее тормозил. Это характерно для любого автомобиля, если грузите его под завязку.

Управление режимами езды вынесено на тоннель – и это очень удобно. Кнопками включаются обогрев и вентиляция передних сидений – так и должно быть.
Управление режимами езды вынесено на тоннель – и это очень удобно. Кнопками включаются обогрев и вентиляция передних сидений – так и должно быть.

С прошлого моего рассказа экономичнее дизель не стал. Средний расход даже чуть подрос – с 9,8 до 10 л/100 км. Вероятно, потому, что чуть меньше ездил по загородным трассам и больше стоял в пробках. Если сравнивать с японскими и европейскими автомобилями такого класса – показатель явно не низкий. Зато масло двигатель не расходует.

В режиме Off-road становится доступной информация о режимах работы трансмиссии, кренах и уклонах, углах поворота колес и другие сведения.
В режиме Off-road становится доступной информация о режимах работы трансмиссии, кренах и уклонах, углах поворота колес и другие сведения.

Замечания

Рекомендуем
H7 и Dargo — зачем в России два почти одинаковых Haval

Haval Н9 – тот еще грязнуля. После езды по бездорожью на подножках глина с травой свисают комьями. На скоростной трассе в дождь, несмотря на исполинские размеры, автомобиль быстро покрывается грязью по крышу. Часто приходится останавливаться, чтобы помыть боковые стекла.

  • И держишь постоянно включенным задний дворник – хотя сектор очистки у него маленький, и многое остается «за кадром».
  • При маневрах назад выручает камера заднего вида. Она снабжена омывателем (включается вместе со омывателем стекла), ее электронный глаз не слепнет и в слякоть.
В багажнике – полтонны «балласта». Дизель легко справляется с максимальной нагрузкой. Куда заметнее изменения в управляемости и при торможении.
В багажнике – полтонны «балласта». Дизель легко справляется с максимальной нагрузкой. Куда заметнее изменения в управляемости и при торможении.
  • Кстати, отмыть Haval H9 непросто и недешево. Профессиональные мойщики причисляют его к самой дорогой категории внедорожников – услуга «кузов‑пороги-коврики» обходится в столице в 1500 рублей. На самомойке – вдвое дешевле, но мне с ростом 173 см требуется щетка с длинной ручкой, чтобы протереть особо удаленные места.
  • С выдающимися габаритами Н9 связаны еще пара моментов. При высоте почти 1,93 м стоит быть внимательным на многоуровневых паркингах – иногда лучше выйти и удостовериться, не цепляешь ли рейлингами.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Этот кроссовер завоевал первое место на рынке Москвы в 2025 году
Выбираемся из снежного плена правильно
3 крутых внедорожника по цене Lada Niva Travel — рейтинг «За рулем»
  • На платных дорогах Н9 пусть по верхнему пределу, но всё же попадает в категорию легковых автомобилей. А если установите бокс на крышу, платить придется дороже.

Наш Нaval H9 ждет ТО‑20 000. В Москве оно обойдется в среднем в 20 тысяч рублей. И, судя по состоянию, никаких внеплановых затрат не предвидится. Это прекрасно!

Haval H9, 2.4D (184 л. с.), A9

  • Изготовитель – Great Wall Motor, Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 20 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (7000–20 000 км)*

  • Расходы на содержание 7000–20 000 км – 115 686 руб.
  • Из них на дизтопливо – 88 631 руб.
  • Расходы на содержание 18 000–20 000 км – 14 845 руб.
  • Из них на дизтопливо (средний расход 10,0 л/100 км) – 14 845 руб.
  • Стоимость 1 км пробега – 8,9 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Сачков Максим
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 37
31.01.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
отличная машина
Недостатки:
нет
Комментарий:
Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.
0