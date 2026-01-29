#
Интерьер Nissan Qashqai
29 января
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

«За рулем» подсказал простые способы дополнительного обогрева салона машины

Первыми приспособлениями для этих целей, из категории долгожителей, считаются тепловентиляторы.

Однако мы не советуем покупать такие обогреватели. Максимум, на что они способны, так это растопить маленький участок льда на стекле. Эффект похож на то, как ребенок дышит на замерзшее окно автобуса. Для сравнения, штатная печка Лады Гранты имеет мощность 4 и более кВт, а обогреватели работают с мощностью всего лишь 150 Вт.

Обогреватель мощностью 150 Вт. Питание – от гнезда прикуривателя 12 В.
Верным способом не мерзнуть в машине остается подогрев сидений. Для этого можно выбрать удобные накидки с подогревом или установить встроенный обогрев сиденья. Но будьте осторожны: неправильная установка может привести к пожару.

Подогреватель для сидений. При аккуратной установке практически незаметен.
Другие способы сделать салон автомобиля теплее.

Посмотрите в интернете, есть ли для вашего автомобиля специальные дефлекторы или накладки для распределения воздушных потоков. Например, прибор на этом фото называется «Теплые ноги»: в Дастерах и Террано, Ларгусах и Логанах он направляет теплый воздух к левой ноге водителя.
Проводка от домашнего «теплого пола». Из этих проводов можно самостоятельно сделать обогрев для авто, проложив его там, где надо. Сложность может возникнуть при соединении углеродных волокон через обжимку гильзами. Будьте внимательны, поскольку придется делать много параллельных соединений.
  • Как выехать из сугроба? Эксперт Ревин рассказал, как безопасно выбраться из разного вида сугробов.

Фото:freepik / teksomolika, архив «За рулем»
29.01.2026 
