Как выехать из сугроба?

Эксперт Ревин рассказал, как безопасно выбраться из разного вида сугробов

Автомобиль может оказаться в сугробе по двум причинам.

Первая. При неудачном маневре машина сама залетает в сугроб или ее сносит на скользкой дороге. В таком случае, чтобы выехать, лучше двигаться назад, по своим следам. Колеса уже уплотнили снег, а верхушку сугроба срезал передний или задний бампер вашего автомобиля.

Вторая. За время стоянки автомобиля осадки, дворники или уборочная техника возвели сугроб, мешающий выезду автомобиля.

В такой ситуации поможет только трактор.
Из сугроба первого типа моноприводный автомобиль, скорее всего, без предварительной подготовки не выберется. Потребуется как минимум подсыпать песок, крошку или песко-соляную смесь под ведущие колеса. Также можно установить на ведущие колеса браслеты, которые я рекомендую всегда возить с собой зимой. Хотя бы раз за зиму они обязательно выручат. Если перечисленных средств в наличии нет, то остается надеяться на проходящих мимо людей или проезжающие автомобили, которые помогут вытолкать или вытянуть машину из сугроба.

Заехал в сугроб. Выбираться только назад.
Чтобы в таких условиях не повредить соседний автомобиль, советую поработать лопатой, которую необходимо иметь в багажнике в условиях снежных зим. Расчистить надо путь для переднего и заднего колес, а если сугроб выше порога автомобиля, то придется раскидать его весь, по всей длине автомобиля. Опасность задевания порогом сугроба в том, что в снежный вал могут вмерзнуть камни или твердый мусор.

Если еще и подперли сзади, без лопаты не выехать.
При перпендикулярной парковке полноприводный автомобиль, скорее всего, проберется через небольшой сугроб, но высота снежной преграды не должна дотягиваться до бампера. Современные пластиковые бамперы на морозе могут быть хрупкими. Из личного опыта: один раз я довольно сильно поцарапал бампер кроссовера, выезжая из сугроба, в который была вморожена разбитая бутылка. Поэтому, если сугроб высокий, лучше поработать лопатой.

Снежный вал придется расчищать, чтобы выехать на дорогу.
Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
27.01.2026 
Фото:из архива «За рулем»
