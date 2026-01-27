Как выехать из сугроба?

Эксперт Ревин рассказал, как безопасно выбраться из разного вида сугробов

Автомобиль может оказаться в сугробе по двум причинам.

Первая. При неудачном маневре машина сама залетает в сугроб или ее сносит на скользкой дороге. В таком случае, чтобы выехать, лучше двигаться назад, по своим следам. Колеса уже уплотнили снег, а верхушку сугроба срезал передний или задний бампер вашего автомобиля.

Вторая. За время стоянки автомобиля осадки, дворники или уборочная техника возвели сугроб, мешающий выезду автомобиля.

В такой ситуации поможет только трактор.

Из сугроба первого типа моноприводный автомобиль, скорее всего, без предварительной подготовки не выберется. Потребуется как минимум подсыпать песок, крошку или песко-соляную смесь под ведущие колеса. Также можно установить на ведущие колеса браслеты, которые я рекомендую всегда возить с собой зимой. Хотя бы раз за зиму они обязательно выручат. Если перечисленных средств в наличии нет, то остается надеяться на проходящих мимо людей или проезжающие автомобили, которые помогут вытолкать или вытянуть машину из сугроба.

Заехал в сугроб. Выбираться только назад.

За время стоянки автомобиля снегоуборочная техника может запереть автомобиль на небольшом пятачке валом из снега, который будет мешать выезду как при параллельной, так и при перпендикулярной парковке в специальном кармане. Плохо, если автомобиль простоял несколько дней: за это время вал из рыхлого подтаявшего снега замерзает и слеживается.

Особенно неприятная ситуация – когда при парковке вдоль бордюра расстояние до машин спереди и сзади составляет около метра, а вдоль автомобиля лежит снежный бруствер. Разогнаться негде, а выезжать надо с предельно повернутыми колесами. При этом оба колеса должны преодолеть препятствие.

Чтобы в таких условиях не повредить соседний автомобиль, советую поработать лопатой, которую необходимо иметь в багажнике в условиях снежных зим. Расчистить надо путь для переднего и заднего колес, а если сугроб выше порога автомобиля, то придется раскидать его весь, по всей длине автомобиля. Опасность задевания порогом сугроба в том, что в снежный вал могут вмерзнуть камни или твердый мусор.

Если еще и подперли сзади, без лопаты не выехать.

При перпендикулярной парковке полноприводный автомобиль, скорее всего, проберется через небольшой сугроб, но высота снежной преграды не должна дотягиваться до бампера. Современные пластиковые бамперы на морозе могут быть хрупкими. Из личного опыта: один раз я довольно сильно поцарапал бампер кроссовера, выезжая из сугроба, в который была вморожена разбитая бутылка. Поэтому, если сугроб высокий, лучше поработать лопатой.

Снежный вал придется расчищать, чтобы выехать на дорогу.

