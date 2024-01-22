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Как быстро выехать из сугроба — лайфхак, о котором вы не знали!

Эксперт «За рулем» раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса

Во многих регионах России зима выдалась снежная, в связи с чем автомобилисты испытывают множественные затруднения. Доходит до массовых коллизий: так, непогода стала причиной столкновений множества машин на трассах М-5 и М-7. Да что там, сейчас даже собственный двор или парковка у работы может подкинуть серьезный «сюрприз» – вы банально не сможете тронуться с места после очередного многочасового заряда снегопада.

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин подготовил на эту тему обширную статью, в которой, в частности, дал пару очень ценных советов. Один совсем простой, но ныне в мегаполисах почти забытый, а второй – это редкий и эффективный лайфхак.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Возите лопату. Только не маленькую складную и не большую снеговую. Маленькой копать долго и неудобно. А снеговая в слежавшемся снегу может легко сломаться. Лучше всего подойдет штыковая или совковая лопата (желательно из нержавейки) с укороченным черенком.

Зимой стоит возить небольшой (3-4 кг) мешочек с песком или мраморной крошкой. Подсыпав содержимое под буксующее колесо (желательно и под второе, для верности), сильно увеличим шансы на спасение.

А если применить все полезные советы, то любой снегопад будет нипочем!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем» / Олег Смолин
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Фото:«За рулем» / Олег Смолин
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