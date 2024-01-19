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В массовой аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали три человека
19 января
В массовой аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали три человека
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В массовой аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали три человека

Порядка 50 автомобилей попали в ДТП на трассе М-7 «Волга» в Татарстане

Сегодня, 19 января, на трассе М-7 «Волга» в Татарстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 50 машин. Причиной аварии стали сложные погодные условия. Об этом сообщил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов в своем Telegram-канале.

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«В результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей (ориентировочно). Пострадавших — 3 человека, мужчина 1966 года рождения доставлен в РКБ города Казани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий аварии задействованы 30 человек и 13 единиц спецтехники. Кашапов призвал водителей по возможности не выезжать на трассу без острой необходимости.

Напомним, ранее в Татарстане было полностью перекрыто движение на трассе М-12 «Восток» по причине плохой видимости из-за сложных погодных условий. Синоптики прогнозируют снегопады до утра воскресенья, 21 января.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:t.me/dtptrash116
Количество просмотров 3
19.01.2024
Фото:t.me/dtptrash116
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