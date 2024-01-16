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Массовое ДТП в Самарской области – вот что известно

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись 15 грузовиков

В Сергиевском районе Самарской области произошло массовое ДТП: около 11:50 по местному времени на 1129-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись несколько грузовых автомобилей и легковушек. Изначально сообщалось о двух легковых автомобилях и 12 большегрузах, в более поздних сообщениях число фигурирующих в происшествии фур увеличилось до 15.

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Также изначально было непонятно, сколько людей пострадало в этой коллизии – на фотографиях последствия выглядят довольно жутко. Позднее местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД сообщили, что в ДТП пострадали два человека.

ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года
ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года

Судя по фото, легковые автомобили получили серьезные повреждения. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, чтобы вытащить автомобили из-под фур, а также растащить сами грузовики. Работу координировал также прибывший на место ДТП прокурор Сергиевского района Вадим Поляков.

«На период оформления ДТП полицейские временно ограничили движение транспортных средств на данном участке дороги. В местах перекрытия работают экипажи Госавтоинспекции для информирования водителей и перенаправления потока автомобилей. Проводится проверка», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года
ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года

Движение по М-5 приостановлено в районе села Старое Якушино, направления на Самару и Уфу закрыты. Но сотрудники ГИБДД пытаются организовать реверсивное движение – это станет возможным, когда часть грузовиков уберут в стороны.

ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года
ДТП на трассе М-5 в Самарской области, 16 января 2024 года

Организована проверка по безопасности дорожного движения, по результатам которой будут приняты меры, сообщают в МВД. О причинах произошедшего пока не говорят – указывается лишь, что машины столкнулись во время снегопада. Отметим, что в последние сутки в Самарской области действительно наблюдаются сильнейшие метели.

Источник: МВД Медиа, Комсомольская правда

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
16.01.2024
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