Как растопить лед в бачке омывателя автомобиля
Чтобы приготовить незамерзайку, выдерживающую мороз до -20°C, надо в бачок стеклоомывателя высыпать упаковку соли. Получится дешевый вариант жидкости. Однако соль быстро приведет к ржавчине элементов кузова и повреждению деталей из алюминия.
Чем опасна солевая незамерзайка
Сначала соль ударит по насосу омывателя и датчику уровня жидкости, даже если они из нержавейки. Потом соль доберется до микротрещин лакокрасочного покрытия на стыке крыши и лобового стекла. Далее начнется коррозия кузова изнутри с дальнейшим проникновением ее в скрытые полости автомобиля.
Раствор с солью, стекая по лобовому стеклу, попадает в коробку воздухозаборника, а оттуда – в отопитель салона. Здесь же находятся электропроводы и моторчик дворников. Им такая среда тоже вредит. Далее соляной раствор просачивается под передние крылья, смешиваясь с грязью и присохшими листьями. В результате образуется агрессивная среда, которая ускоряет коррозию крыльев и брызговиков.
То есть, использование такой омывайки категорически не рекомендуется!
При этом соль отлично помогает растопить лед в бачке омывателя. Только после растворения льда ее надо срочно слить, потому что эта агрессивная жидкость опасна для автомобиля.
Как удалить соль из бачка омывателя
Как только лед растает, сразу же при помощи шланга с грушей слейте соляной раствор через горловину бачка омывателя. Затем промойте бачок, заполнив его чистой водой с добавлением небольшого количества незамерзающей жидкости. Процедуру следует повторить 2-3 раза.
Важно! Ни в коем случае не откачивайте соляной раствор через разбрызгиватели стеклоомывателя – это опасно для кузова и электрики автомобиля. Если насоса, как на фото, у вас нет, аккуратно снимите шланг подачи незамерзайки и осторожно слейте жидкость в заранее подготовленную емкость.
Помните, что слив соляного раствора в почву наносит непоправимый вред окружающей среде.
