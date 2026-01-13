Как оживить АКБ — самые надежные способы

Эксперты «За рулем» рассказали, как подзарядить аккумулятор в машине, которая не ездит

Нередкий случай: автомобиль месяцами стоит без движения где-то в гараже или просто под открытым небом. Розеток на 220 В поблизости нет. Аккумуляторная батарея разряжается. Как ей помочь?

Для полноты картины добавим, что на дворе зима.

Вариант с покупкой новой батареи отметаем: это будет необходимо, если прежняя АКБ уже разрядилась «в ноль», замерзла так, что треснул корпус и так далее. Мы же хотим такое предотвратить.

Способ 1 – очевидный

Батарею надо снять и отвезти в теплое помещение. Там она отогреется и получит нужную порцию кулонов от зарядного устройства.

Однако не всё так просто.

Первое препятствие – неприятные последствия от снятия батареи с машины.

Современный автомобиль, в отличие от Жигулей, зачастую не любит таких действий. Для некоторых моделей итогом будет почти гарантированное обнуление оперативных настроек, а при неблагоприятном раскладе – даже «запирание» блоков управления, для реанимации которых потребуется обращаться на серьезный сервис.

Нюансы поведения конкретно вашей модели автомобиля при отключении АКБ имеет смысл уточнить заранее. Впрочем, большинство немолодых или даже современных бюджетных автомобилей переносят отключение питания без проблем.

Бустер – хороший способ пуска при разряженной батарее.

Если отключить батарею предстоит на современной навороченной машине, про которую информации не нашлось, желательно предварительно подключить к бортсети резервную батарею, пусть даже скромной емкости.

Второе препятствие – расстояние.

Если машина припаркована где-то возле дома, то проблем почти нет, но если до «цивилизации» – километры, то становится невесело. Потребуется «помощь друга» на другой машине.

Советуем выбирать бустер, у которого провода напрямую подсоединяются к устройству без «интеллектуальной коробочки», либо на коробочке должна быть кнопка By-pass.

Третье препятствие – время.

Если «брошенный» автомобиль нужно срочно реанимировать для поездки, то такой затянутый вариант явно не подходит.

Способ 2 – практичный

Надо пустить любым способом мотор, рассчитывая на то, что батарея после этого подзарядится от генератора сама. В отсутствии сети 220 В это можно сделать от автомобиля-«донора» или от бустера. На ранних Жигулях или заднеприводных Москвичах могла бы помочь пусковая рукоятка, но сейчас таких машин почти не осталось. На автомобилях с механикой двигатель можно пустить буксировкой или «растолкав» машину с помощью нескольких человеческих сил.

Батарея от компьютерного источника бесперебойного питания. Подсоединяем провода, цепляем плюсовой на плюсовую клемму АКБ, а минусовую – на надежную «массу». Теперь автомобильную АКБ можно унести домой.

Автомобиль-«донор» точно поможет пустить заскучавший мотор методом прикуривания, если подберется к нему достаточно близко. Однако если машина зазимовала где-то в дальнем углу двора, заставленного другими автомобилями, а вокруг сугробы, миссия становится невыполнимой.

Рекомендуем Как выбрать безопасное зарядное устройство для АКБ машины

До машины можно добраться с заряженным мощным бустером в руках – скорее всего, с его помощью мотор удастся пустить. Однако это еще не победа – и вот почему.

Если на ожившей машине удастся-таки выбраться на простор и отправиться в дальнюю поездку, можно надеяться на то, что в дороге батарея потихоньку согреется от тепла работающего мотора, а потому ее способность принимать зарядный ток потихоньку улучшится.

Ведь мы не случайно уточняли, что на дворе зима. А чем ниже температура, тем меньший заряд способна принять АКБ – аккумуляторная кислотная батарея. Уж так она устроена. До прогрева АКБ толку ей от генератора почти не будет.

Велика ли разница между зарядными токами в тепле и на морозе? Да! Мы проверяли зависимость этих токов от температуры для разных типов батарей – AGM, EFB и «обычных». При всех типах батарей результаты печальные. Разброс оказался многократным: при –30 °C зарядные токи составили от 0,7 до 1,6 А, а при +20 °C – зарядный ток в 20–40 раз больше!

На непродолжительное время АКБ может заместить даже сборка из трех литий-ионных аккумуляторов 18650.

Это может привести к тому, что при относительно короткой поездке батарея так и не зарядится. Поэтому, добравшись до места назначения и заглушив мотор, водитель может вновь столкнуться с тем, что пустить двигатель без бустера не удастся.

В первую очередь это относится к автомобилям с батареями, расположенными на улице – это часто встречается на небольших грузовичках и грузовых автомобилях покрупнее. Батареи многих люксовых седанов, установленные в багажниках, тоже прогреваются медленнее, чем расположенные в моторном отсеке. Придется либо подольше поездить, либо добираться до теплого помещения со стационарным зарядным устройством.

Способ 3 – вынужденный

Может быть и так, что пустить мотор нет возможности. К примеру, у вас дизельная машина с летним дизтопливом в баке, а на улице – сильный мороз. Топливо давно превратилось в гель. Вы это знаете и хотите только одного – спасти батарею от полного разряда. А дизтопливо с приходом весны само оттает…

Если добраться до теплого помещения возможности нет, придется действовать на морозе. Будем уповать на то, что даже на холоде батарея кое-как принимает заряд. В идеале нам нужна заряженная батарея-«донор», но, на худой конец, подойдет и бустер.

Сравнительно недавно в продаже появились переходники, позволяющие подсоединить батарею для аккумуляторного инструмента формата Makita к клеммам АКБ на время ­изъятия батареи для зарядки.

Необходимо дотащить батарею-«донор» до скучающего автомобиля и подсоединить ее параллельно к разряженной. При этом необязательно применять толстые пусковые провода, поскольку зарядные токи будут гораздо ниже пусковых. Впрочем, с толстыми хуже точно не станет.

Задача – перекачать в подсевшую батарею как можно больше ампер-часов. Контролировать процесс поможет вольтметр. Напомним, полностью разряженной считается батарея с напряжением на полюсных выводах 10,5 В . Надо перевалить хотя бы через уровень в 12,0 В.

Увы, «носить энергию» придется очень долго, часами, потому что по мере выравнивания напряжения перетекающий ток будет становится совсем малым. Тут могут помочь более высоковольтные батареи для электроинструмента (18 В), но их емкость – не более 4 А·ч.

Можно воспользоваться и бустером, который используется для пуска двигателя с разряженной батареей. Для таких операций лучше всего подходят простейшие бустеры с минимумом «мозгов» – у них напряжение на выводах присутствует постоянно. Более продвинутые модели сначала анализируют состояние «клиента» и только потом оживают. Впрочем, и у них встречается кнопка By-pass, принудительно открывающая подачу напряжения на клеммы.

Если все-таки помечтать…

Если соседи с нижних этажей или иные добрые люди разрешат вам попользоваться их электроэнергией, то было бы хорошо протянуть к автомобилю провод 220 В и воспользоваться зарядным устройством прямо под капотом. Лучше подойдут мощные пускозарядники – они зарядят батарею за более короткое время.

Питание 220 В позволит использовать бытовой фен для разогрева батареи.

ПОДЗАРЯДКА Помимо зарядных устройств, известны еще устройства поддержания заряда. Они могут использоваться и, к примеру, для автомобилей, подолгу стоящих на выставочных стендах. У них играет аудиосистема, горит свет, но мотор не работает. Вот и тянутся под капот тоненькие проводки, подпитывающие штатную батарею машины от внешнего источника. Функция поддержания заряда заложена и в некоторых зарядных устройствах.

Из личного опыта

Если автомобиль месяцами стоит без движения, проще всего хотя бы раз в 50–60 дней навещать его и пускать мотор. Даже при работе на минимальных оборотах холостого хода любой современный генератор обеспечивает стабильный подзаряд батареи. Опыт показывает, что 15–20 минут вполне достаточно для того, чтобы впоследствии никаких проблем с энергоснабжением не возникало.

«Прикуривание» было и остается одним из самых надежных способов пуска двигателя ­автомобиля с разряженной АКБ.

Большинство современных автомобилей при длительной стоянке могут переходить в режим минимального потребления электроэнергии. Поэтому в более частых подзарядках необходимости обычно нет.

Понятно, что токи потребления на парковке у разных машин могут сильно различаться. К примеру, установленная нештатная система сигнализации легко может повысить исходную прожорливость в несколько раз. А машины с несколькими нештатными устройствами порой нуждаются в полной зарядке АКБ хотя бы раз в 20–30 дней, причем в тепле.

Автомобиль во время такого заряда желательно оставлять подключенным к маленькой батарее – например, от источника бесперебойного питания для компьютерной техники. Это позволяет не терять настройки компьютеров и оставлять машину под охраной.

При таком способе хранения полезны устройства контроля напряжения, либо встроенные в сигнализацию, либо автономные, работающие со смартфоном по протоколу Bluetooth. Мы о таких устройствах рассказывали тут.