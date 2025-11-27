Как сделать надежные пусковые провода — простая инструкция

Назван главный секрет проводов, выдерживающих 30-градусный мороз и ток 800 ампер

Пусковых проводов в продаже полным-полно. А вот хороших не видать. Не изготовить ли их самостоятельно?

Сначала мы решили провести очередную экспертизу пусковых проводов. Но вспомнили, что занимаемся ими более 20 лет – и за все эти годы только один образец полностью соответствовал заявленным параметрам, да и поставленным перед ним целям! Однако наш фаворит, калужский завод Энергомаш, давно свернул производство пусковых проводов.

Что делать? В очередной раз пытаться понять, кто из «китайцев» сгорит или сломается на морозе раньше?

В продаже красивых проводов много – и все вроде бы солидные. Этикетки заманивают надписями типа «Ток – 800 А». Но при ближайшем рассмотрении почти всегда выясняется, что внутри толстенной изоляции скрывается тоненькая токонесущая жила из непонятного металла.

А ведь сопротивление проводов, пропускающих через себя пусковые токи, должно быть гораздо меньше, чем у обмоток стартера. В противном случае всё напряжение батареи донора превратится на них в тепло: провода сильно нагреются и могут сгореть, а до стартера вообще ничего не дойдет.

Два брендовых набора зажимов‑«крокодилов» с заявленным током 1000 А обошлись в 2400 рублей, а два безымянных набора – в 1100 рублей. Вторые оказались удачнее.

При сопротивлении, скажем, в 0,02 Ом и токе 500 А падение напряжения на одном проводе составит 10 вольт! А работать-то должны оба провода… Вот почему для прикуривания нужны толстенные медные провода значительной толщины, а не тоненькие проводочки от телефонного зарядника.

Два мотка сварочного кабеля КГТП-ХЛ 1×25 с резиновой изоляцией по 3 м каждый мы приобрели за 3200 рублей. При покупке советуем подносить к проводу магнит: если не притягивается – хорошо. Притягивается – значит, это современная поделка со стальными омедненными проволочками. Сопротивление такого провода будет высоким.

Поэтому мы решили сделать пусковые провода сами.

Изготавливаем

Для начала нужно приобрести собственно провод – например, сварочный. Многочисленные медные проволочки заключены в резиновую изоляцию, которая выдерживает низкие температуры. Сечение – 25–35 мм²: больше – лучше.

Зачистив провода от изоляции, разделили жилы поровну и обжали наконечники, придававшиеся к «крокодилам», замотали изолентой.

Кроме того, потребуются мощные зажимы-«крокодилы» с большой площадью контакта – солидными оребренными пластинами, а не выгнутыми из листового материала коробчатыми деталями.

Самое главное – обеспечить хорошую заделку провода в токовые клеммы и последующее соединение с зажимами-«крокодилами».

Дорогие «крокодилы» оказались такими неудобными для сборки, что вначале у них пришлось удалить заклепки, удерживающие губки.

С заделкой клемм мы вроде бы справились, но подступиться к винтовому соединению симпатичных китайских «крокодилов» оказалось невозможно. После получасовой возни решили разобрать зажимы, высверлив ось. Провода намертво прикрутили, а вместо высверленной оси применили пару подходящих болтиков с гаечками.

Раньше в продаже встречались сварочные зажимы с более удобным зажимом для кабеля, сейчас же пришлось повозиться.

Вторая пара «крокодилов» оказалась более покладистой и сверлильных работ не потребовала.

КАК УМЕНЬШИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ? Сопротивление провода обратно пропорционально площади его поперечного сечения. Поэтому если взять вместо нашего провода сечением 25 мм2 другой, потолще, то при сечении в 35 мм2 сопротивление снизилось бы примерно на треть. Однако излишне толстые провода, да с уменьшившейся на морозе гибкостью изоляции, трудно будет подключать к АКБ. Еще большую роль играют «крокодилы» – точнее, их захват полюсных выводов батареи. Если прикуривать приходится с помощником, то надо попросить его придерживать их руками, улучшая контакт.

Когда проводов не хватает

В прошлом веке желающие прикурить от соседней машины часто пользовались тем, что бамперы были стальными, а не пластиковыми. Два автомобиля ставили вплотную друг к другу, плюсовые выводы батарей соединяли между собой хоть какими-то проводами, скрученными между собой, а на бамперы клали монтировку из инструментального набора, прижимая ее ногой. Она играла роль второго провода.

Испытываем

Для испытаний соорудили простейший стенд. Батарею, постоянно подпитываемую пускозарядным устройством с током 80 А, нагружали через изготовленный провод длиной 3 м на сопротивление 0,095 Ом, создаваемое балластным реостатом.

Второй провод для коммутации взяли из старых запасов – покороче, чтобы он минимально искажал результаты, не создавая ненужное падение напряжения. Величину реального тока контролировали токовыми клещами Mastech, а падение напряжения на проводе отслеживали цифровым вольтметром.

Что ж, при токе около 116 А напряжение на нашем проводе упало на 0,55 В. Высчитываем сопротивление: 4,7 мОм (миллиом) или 0,0047 Ом.

Ток измеряли бесконтактным способом. Полвольта потери – это мелочь: стартер обязательно провернется.

Источник питания – АКБ в тандеме с пускозарядным устройством. Нагрузка – балластный реостат РБ‑302 У2.

Ради интереса удваиваем нагрузку: токовые клещи показали 230 А, а вольтметр застыл на отметке 1,01 В. Реостаты слегка дымят, однако наш провод ведет себя хорошо, не пытаясь превратиться в паяльник.

А что покажут в аналогичной ситуации стандартные провода? Находим в багажнике Ларгуса комплект, оставшийся после предыдущих испытаний, подключаем один из проводов… М‑да: 1,51 В при токе 116 А и 3,0 В при 230 А. Это втрое хуже результата, показанного самодельным проводом.

В реальной эксплуатации падение напряжение удвоится, поскольку проводов будет два. Стоит ли говорить о том, что ездить в Ларгусе теперь будут самодельные провода?

КАК ПРИКУРИТЬ «СЛАБЫМИ» ПРОВОДАМИ

Можно ли прикурить от другого автомобиля, если нормальных проводов под рукой нет? Можно, но, как говорится, «не вдруг». Единственный способ – попытаться привести в чувство подсевшую батарею.

Алгоритм следующий.

1. Взять провода – чем толще и, по возможности, короче, тем лучше.

2. Подсоединить провода от автомобиля-донора к «разряженному», соблюдая полярность.

3. На заведенном автомобиле-доноре держать частоту вращения примерно 1500 об/мин в течение около пяти минут, тем самым подзаряжая АКБ «разряженного» автомобиля.

4. Заглушить исправный автомобиль и, не отключая провода, попробовать завести подзаряжаемую машину.

Известен случай, когда после длительной (около получаса) подзарядки удалось прикурить обычными бытовыми проводами с сечением 2,5 мм2. Но пуск мотора в такой ситуации – это заслуга штатной батареи, которая после подзарядки смогла-таки выдать требуемый для стартера ток.

