Умер аккумулятор? Простая памятка, чтобы не прогадать с покупкой нового

Опубликован гайд по типам и параметрам аккумуляторных батарей

Для начала все-таки нужно определиться со старой АКБ: точно ли она померла? Признаков ее агонии довольно много – это стабильно низкое напряжение на полюсных выводах (12 В и менее), необходимость частых подзарядок, затрудненный пуск двигателя и так далее.

Если цепь заряда батареи полностью исправна, а ее возраст превышает 4–5 лет, лучше не мучиться и отправить старушку на заслуженный отдых. Прощальным поклоном может быть скидка от продавца (обычно не менее 500 рублей), который заберет ее у вас для последующей отправки на переработку.

Опытный продавец способен определить нужный вам типаж батареи, только взглянув на вашу машину. Но тут есть и ловушка: он наверняка порекомендует товар, от которого хочет побыстрее избавиться.

Разнообразие на прилавках стационарных магазинов обычно невелико. Основная торговля сегодня ведется через маркетплейсы, выбор товара на которых гораздо шире. Какая батарея подходит для вашего автомобиля лучше других?

Габариты

Покупаемая АКБ обязана уместиться на отведенном под нее месте – под капотом, в багажнике или под полом. Глупо ошибиться на сантиметр, чтобы понять: не влезает!

Проще всего измерить габариты штатной батареи рулеткой, а затем сравнить результаты с теми размерами, которые указывают «аккумуляторные» сайты.

На некоторых машинах высота батареи важнее всего. Классическая мантра о необходимости первой отсоединять и подсоединять минусовую клемму бывает неприменима: попробуйте, к примеру, подлезть к ней на автомобиле Ford Focus II.

Чаще всего проверяют длину батареи, но обратите внимание и на высоту. Зачастую в автомобиль удается установить только низкую батарею (175 мм), а высокая (190 мм) вызовет замыкание выводов на капот.

«Национальность»

Аккумуляторный сленг делит основную массу АКБ на «азиаток» и «европеек». Они отличаются друг от друга размерами и типом корпуса, а также расположением полюсных выводов. Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских при той же заявленной емкости. Поэтому многие «европейские» АКБ можно использовать в автомобилях с Востока, но не наоборот.

Помните, что на современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен большим числом предохранителей или электронных блоков. Это может сказаться при попытке установить батарею не той национальности: например, на кроссовере Hyundai Creta с его штатной «азиаткой» этот габаритный блок уже не поместится в углублении европейской батареи.

Корпус азиатской АКБ может выглядеть как параллелепипед, из которого по углам выступают клеммы (они встречаются как круглые, так и плоские). У «европеек» всегда два круглых полюсных вывода, которые утоплены в нишах. У «азиаток», предназначенных для небольших автомобилей, могут быть полюсные выводы уменьшенного диаметра.

Общий совет простой: берите ту же «национальность», что использовалась изначально.

Полярность

Желательно приобретать батарею той же полярности, что и штатная. Разобраться в терминах несложно: достаточно повернуть батарею полюсными выводами к себе.

В современных автомобилях полярность АКБ подбирается такой, чтобы плюсовая клемма была дальше от возможной зоны удара при аварии.

Если плюсовой (+) оказался справа, то это – батарея обратной полярности. Подобные АКБ используются на большинстве современных иномарок.

А если «плюс» находится слева, то это – прямая полярность. Такие обычно используют наши марки – от древних Жигулей и Москвичей до Гранты, Нивы и так далее.

По электрическим характеристикам батареи прямой и обратной полярности абсолютно одинаковы, но ошибаться с выбором нельзя: в случае ошибки длины штатных присоединительных проводов почти во всех случаях не хватит.

Крепление

На европейских автомобилях обычно применяют нижнее крепление к кузову. У европейских АКБ есть выступ на корпусе, за который цепляется прижимная планка, удерживающая батарею.

Выступ внизу корпуса, критически важный для крепления АКБ на многих автомобилях.

А вот у большинства «азиаток» применено верхнее крепление: планка проходит по верхней плоскости батареи. Ее притягивают две шпильки, идущие от установочной площадки.

Так иногда можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот с «азиаткой» без нижнего фланца хуже: в моторном отсеке европейской машины ее просто так не закрепить.

В общем, старайтесь приобретать АКБ с тем же креплением, что использовалось прежде.

Тип

Какую батарею выбрать – AGM или обычную? Батареи AGM в 100% случаев могут заменить обычную АКБ, но не наоборот. Однако устанавливать ее на машину, где она изначально не предусмотрена, смысла нет – разве что если захочется сделать машинке приятное, а средства позволяют.

Напротив, на автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (система Старт-стоп, автономные подогреватели, мощная автомузыка и так далее), простым батареям делать нечего.

А недостаток у AGM один: они примерно вдвое дороже обычных батарей. Возможный компромисс – батареи EFB, которые и по цене, и по сумме свойств обычно где-то посередине.

На многих батареях с жидким электролитом есть индикатор, показывающий его уровень и плотность. Но, к сожалению, лишь в одной банке. И всё равно: вероятность удачного пуска двигателя выше, если глазок зеленый, чем если он черный (низкий заряд) или белый (низкий уровень электролита).

Емкость

Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше штатной. Не слушайте сказки про то, что АКБ повышенной емкости будет недозаряжаться. Помните, что многие батареи при одинаковых габаритах имеют разную емкость, поскольку различаются числом пластин. Берите ту, где указано максимальное для данных размеров число ампер-часов!

Бренд

При прочих равных старайтесь брать батареи со знакомыми названиями, особенно – которые оказывались в победителях экспертиз «За рулем». Скорее всего, такие имена, как Varta, Cene, Mutlu, Topla, Medalist, Tyumen battery, не подведут.

А вот батарей-однодневок с яркими этикетками и завлекающими названиями типа «Звездный чемпион» лучше избегать.

Цена

Цена от вас, как правило, не зависит. Однако старайтесь избегать батарей с подозрительно привлекательными ценниками. Это говорит о том, что продавец заказал партию АКБ, напоминающих снаружи настоящие, но при этом почти «пустых» внутри. Грубо говоря, в них недокладывают свинца. Выявить такие батареи легко при взвешивании: проверьте массу нескольких АКБ разных брендов и хватайте самую тяжелую!

Единственное, где можно чуть сэкономить, это при покупке так называемой подменной батареи. Такие АКБ обычно выдают недовольным клиентам на время обследования их штатных батарей, после чего их отправляют в продажу по сравнительно низкой цене. Они, как правило, почти новые.

Возраст

Берите батарею, которая выпущена недавно. Прошлогодняя батарея прослужит меньше. Дата у большинства производителей указана на корпусе.

Финал…

Не стесняйтесь поставить свежекупленную батарею на зарядку: она почти наверняка заряжена не полностью.

Счастливого пути и долгих лет батарее!

Как не заморозить аккумулятор, рассказано тут.

