#
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
24 октября
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
24 октября
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Дешевле или лучше? Большой тест аккумуляторов разных типов

Опубликован отчет с испытаний АКБ — AGM и обычных

Какие бы испытания аккумуляторных батарей мы ни проводили, слышатся вопросы: а сколько лет они прослужат на машине? Токи и емкости – хорошо, но как насчет ресурса?

Сегодня в ресурсных испытаниях батарей большого смысла нет. После многомесячных тестов десятков образцов обязательно выяснится, что половина брендов уже исчезла с рынка, а новые модели остались неохваченными. Поэтому оценить ресурс АКБ мы решили ускоренным способом.

Основной способ загубить батарею раньше времени – разрядить ее «ниже плинтуса», причем не раз. Обычно такое бывает следствием невыключенных световых приборов.
Принято считать, что батареиAGM (Absorbent Glass Mat – «абсорбирующие маты из стекловолокна») переносят глубокие разряды относительно спокойно. А вот классические АКБ, обозначаемые в последнее время как SLI (Starting, Lighting, Ignition – «пуск», «освещение», «зажигание»), реагируют болезненно.

Влияет ли на живучесть батареи ее заявленная емкость? И так ли уж заметна разница между AGM и «классикой»?

Мы приобрели для испытаний три пары одноименных батарей разной емкости. Габариты батарей в каждой паре, состоящей из батарей AGM и SLI, намеренно выбирали одинаковыми: это Medalist (353×175×190 мм), Topla (242×175×190 мм) и «Тюменские аккумуляторы» (278×175×190 мм). Результаты испытаний относятся только к данным образцам.

ЧТО ТАКОЕ РЕЗЕРВНАЯ ЕМКОСТЬ?

Резервная емкость (RC, reserve capacity) – это величина, численно выражающая время в минутах, за которое полностью заряженная батарея разрядится до напряжения 10,5 В при токе разрядки 25 А и температуре 25 °C. Фактически это время, в течение которого автомобиль сможет двигаться при вышедшем из строя генераторе, используя для питания электроприборов только АКБ.

Величина носит условный характер, поскольку зависит от оснащенности машины энергопотребителями, степени их задействования, а также от времени суток, реальной температуры за бортом и так далее.

Программа испытаний

Ускоренные ресурсные испытания провели следующим образом:

  •  заряжаем все шесть АКБ, выравнивая их начальное состояние;
  •  определяем для каждой батареи резервную емкость путем замера времени ее разряда до напряжения 10,5 В током 25 А;
  •  разряжаем все батареи «в ноль»;
  •  выдерживаем в разряженном и закороченном виде 24 часа;
  •  пытаемся зарядить все батареи;
  •  вновь определяем для каждой АКБ резервную емкость;
  •  повторяем разрядно-зарядный цикл еще дважды;
  •  определяем для каждой батареи снижение резервной емкости по отношению к исходному состоянию.

Наши испытания носят более суровый характер, чем обычная эксплуатация у владельцев, забывших выключить фары. У источников света сопротивление конечное – мы же обеспечили всем проверяемым АКБ режимы короткого замыкания с помощью мощного провода из набора для «прикуривания».

Для разряда батарей током в 25 А использовали набор автомобильных ламп. Подбором их числа можно установить практически любую необходимую нагрузку.
Для разряда батарей током в 25 А использовали набор автомобильных ламп. Подбором их числа можно установить практически любую необходимую нагрузку.

Разряженные не до нуля батареи имеют тенденцию «оживать» через некоторое время после прекращения разряда, пусть и частично. Теоретики объясняют эффект быстрой диффузией кислоты из основной массы электролита в пластины. Углубление в теоретические дебри в нашу задачу не входило, а потому мы решили подстраховаться, устроив всем разряженным батареям короткое замыкание на 24 часа. Такие точно сами по себе не оживут.

Для «контрольного выстрела» при разряде батарей и их суточной выдержке применили пусковой провод. Лампочками короткое замыкание не обеспечить.
Для «контрольного выстрела» при разряде батарей и их суточной выдержке применили пусковой провод. Лампочками короткое замыкание не обеспечить.

Что внутри?

Батареи SLI мы вскрывали неоднократно, а вот до AGM руки не доходили. На этот раз экзекуции подвергли батареи Topla: посмотрим на разницу между АКБ одного бренда.

Для финального вскрытия выбрали две батареи одного производителя.
Для финального вскрытия выбрали две батареи одного производителя.

На первый взгляд – в AGM примерно те же пластины, что и в SLI, только цвет половины из них необычно белый. Жидкого электролита не видать. Он абсорбирован стекловолокном, а потому процесс распиливания такой батареи оказался сравнительно чистоплотным: никакая кислота никуда не вылилась.

Финальный аккорд экспертизы: потребовалась ножовка.
Финальный аккорд экспертизы: потребовалась ножовка.

Сепаратор в сухом виде – это тонкая нежная пластинка. Во время сборки она оборачивается вокруг электрода на специальном станке под названием конвертировщик. Затем блок электродов сжимается примерно до 28–32% от свободного состояния, после чего посредством кондуктора все шесть блоков (каждый – в сжатом состоянии) поочередно вставляются в моноблок аккумулятора.

В собранном виде пластины уплотняют друг друга.
В собранном виде пластины уплотняют друг друга.

После пропитки электролитом в АКБ отсутствует жидкая фаза. Батарея всегда работает при избыточном давлении внутри корпуса. При нарушении герметичности банки мы услышали шипение.

Белесые пластинки – это остатки сепаратора из тонкого стекловолокна. Материал – хрупкий, нетехнологичный. Практически весь электролит находится в пластинах и в сжатом стекломате. Когда мы разобрали батарею, от сепаратора почти ничего не осталось: пластины перестали давить друг на друга и превратились в подобие каши.
Белесые пластинки – это остатки сепаратора из тонкого стекловолокна. Материал – хрупкий, нетехнологичный. Практически весь электролит находится в пластинах и в сжатом стекломате. Когда мы разобрали батарею, от сепаратора почти ничего не осталось: пластины перестали давить друг на друга и превратились в подобие каши.

Аккумуляторные батареи — участники испытаний

Medalist AGM
Заявленный ток 850 А
Заявленная емкость 85 A·ч
Габариты 353×175×190 мм
Примерная цена 20 000 ₽
Дорогостоящая батарея лучше других перенесла предложенные нами нештатные режимы работы, понизив свою резервную емкость всего на 6 минут. В нашей подборке это лучший результат: 96,4% от исходной величины.
С таким зарядом можно ехать почти три часа даже при неисправном генераторе.
Medalist
Заявленный ток 850 А
Заявленная емкость 100 A·ч
Габариты 353×175×190 мм
Примерная цена 10 000 ₽
Уже после первого цикла испытаний стало ясно, что хороших данных ждать не стоит. Возможно, батарея долго пролежала на складе. Впрочем, обвинять ее смысла нет: простейшие АКБ на предложенные режимы вообще не рассчитаны.
С этой батареей энергии хватило бы еще на 73 минуты при отсутствии заряда.


Topla AGM
Заявленный ток 980 А
Заявленная емкость 60 A·ч
Габариты 242×175×190 мм
Примерная цена 16 200 ₽
Этот производитель указал резервную емкость в 109 минут – реальная оказалась всего лишь 98 минут. Опять-таки, мог сказаться возраст… Впрочем, результаты испытаний показали, что АКБ утратила всего 7 минут от начального запаса: это итоговые 92,8%.
Сломается генератор – сможете продержаться еще 91 минуту.
Topla
Заявленный ток 600 А
Заявленная емкость 60 A·ч
Габариты 242×175×190 мм
Примерная цена 8200 ₽
Были заявлены 100 минут резервной емкости – мы насчитали всего 89. Из них к концу испытаний осталась только 61 минута – это 68,5%.
Но простая батарея вряд ли должна вести себя иначе.


Тюменские аккумуляторы. Премиум AGM
Заявленный ток 700 А
Заявленная емкость 70 A·ч
Габариты 278×175×190 мм
Примерная цена 15 200 ₽
Тюменская батарея потеряла при испытаниях 10 минут, подтвердив принадлежность к AGM: сохранилось 91,7% от начального заряда.
В распоряжении водителя, у которого сломался генератор, будут 111 минут.
Тюменские аккумуляторы. Стандарт
Заявленный ток 660 А
Заявленная емкость 75 A·ч
Габариты 278×175×190 мм
Примерная цена 7500 ₽
От начальных 79 минут осталось всего 38 – маловато. Но такая батарея и не предназначена для глубоких разрядов и, тем более, для коротких замыканий.
Осталась живой – и хорошо.

Что в итоге?

Жизнестойкость батарей AGM существенно выше, чем у простых АКБ. После серии из трех коротких замыканий резервная емкость батарей AGM разных брендов и типоразмеров составила от 91,7% до 96,4% от исходной: жить можно! К примеру, с батарей Medalist, пережившей такие издевательства, и затем полностью заряженной, водитель сможет продолжать поездку при неисправном генераторе около трех часов – это много!

А вот у обычных батарей результаты гораздо скромнее: от 41,0% до 68,5%. И всякий раз при подключении к разряженным АКБ зарядного устройства возникали сомнения, оживут они или нет: принимать зарядный ток поначалу вообще не хотели. С батареями AGM ничего подобного не наблюдалось.

Что касается исходных ампер-часов, то их влияния на результаты мы не зафиксировали. Батарея Medalist емкостью 85 A·ч оказалась явно лучшей в исполнении AGM, но показала слабые результаты в компании обычных батарей, несмотря на заявленные 100 A·ч.

Поэтому если у вас есть возможность переплатить примерно в два раза за батарею AGM – это имеет смысл. Даже для простых автомобилей без системы Старт-стоп, предпускового подогревателя и так далее. В случае полной разрядки батареи она почти наверняка восстановится.

А в машинах, оснащенных мощными энергопотребителями, отказ от батарей AGM не оправдан ни технически, ни экономически: простая АКБ в таких условиях очень скоро потребует замены.


  • Как не ошибиться при выборе аккумуляторной батареи для своего автомобиля, узнайте тут.

Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 39868
20.10.2025 
Фото:
«За рулем»
