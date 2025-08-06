Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден

#
Помнится, в далекую советскую эпоху некоторые автовладельцы, озабоченные плохим пуском моторов на морозе, устанавливали в багажниках своих легковых машин огромные аккумуляторные батареи – их гордо называли танковыми, независимо от происхождения. Через всю машину под капот тянули толстый провод и гордились тем, что такая АКБ крутит как зверь и никогда не садится.

Понятно, что без подзарядки любая батарея в конце концов разрядится. Однако же забавно другое: у сторонников «больших» батарей нашлись ярые противники, утверждающие, что такие АКБ использовать вредно, недальновидно и даже опасно. Но почему?

Мифы про батарею большой емкости

Большинство мифов во все времена появляется из-за неграмотности. Например, Земля неподвижна, а Солнце и звезды вертятся вокруг нее. Применительно к АКБ повышенной емкости популярны следующие заблуждения:

  • от повышенного тока батареи сгорит стартер,
  • для заряда батареи высокой емкости генератору не хватит тока,
  • время подзаряда АКБ возрастет, так как ее емкость больше.

Начнем со стартера. От повышенного тока он, конечно же, сгорит – поэтому и не нужно подавать на него 220 вольт. Но авторы мифа словно не слышали про закон Ома. А он уже два столетия говорит о том, что ток в цепи определяется только напряжением и сопротивлением. Стартер у нас остается прежним, а напряжение в цепи – все те же 12 вольт, будь батарея емкостью хоть в миллион ампер-часов. Поэтому ток через стартер не возрастет ни на йоту.

Единственный реальный способ спалить стартер – это выбираться за счет его энергии на заглохшей машине из болота. В такой ситуации чем выше емкость АКБ, тем дольше будет работать стартер и тем вероятнее его перегрев. Однако потребляемый им ток все равно останется прежним. Но эти забавы экстремалов не имеют отношения к нормальной эксплуатации современной машины.
От стартера – к генератору, которому якобы не хватит тока. А почему его не хватит? Генератору нет никакого дела до количества кулонов в АКБ, которую он должен подзарядить. Электронный блок управления, почувствовав снижение напряжения в бортовой сети, даст команду на подзарядку батареи. Величина тока всегда определяется внутренним сопротивлением батареи и входным напряжением.

Может быть, внутреннее сопротивление батарей большей емкости несоизмеримо меньше, чем у штатной? Нет. Однако соответствующий эксперимент журнал «За рулем» уже проводил. Тогда мы приобрели три батареи одного производителя, отличающиеся заявленной емкостью: 50 А.ч, 60 А.ч и 75 А.ч соответственно. Условные названия – «Маленькая», «Средняя» и «Большая».

Эксперимент

Перед началом эксперимента все три батареи подзарядили.
К заряженным АКБ поочередно подключили нагрузку с начальным током в 32 А на 10 мин. Сымитировав таким образом одинаковый расход заряда примерно в 5,33 А.ч, поочередно подключили каждую батарею к лабораторному источнику питания с напряжением 14,5 В, имитирующего работу генератора, ведущего заряд в режиме постоянного напряжения. Зафиксировав амперметром потребляемый при этом ток, одновременно поставили все батареи на одновременный заряд от идентичных зарядных устройств «Вымпел-15». Было интересно сравнить время их восстановления – обнаружится ли хоть какая-то корреляция с заявленной емкостью?

Результаты сравнительных испытаний АКБ с различной заявленной емкостью

Параметры

«Маленькая» АКБ (50 А.ч)

«Средняя» АКБ (60 А.ч)

«Большая» АКБ (75 А.ч)

Исходное напряжение на полюсных выводах, В

12,8

12,8

12,8

Напряжение на полюсных выводах после 10 минут разряда, В

12,10

12,21

12,12

Начальный ток заряда, А

27,9

28,0

27,9

Время полного заряда, мин

71

72

70

Получилось то, что и должно было получиться. Конечно, всякий эксперимент имеет свою погрешность, но даже она в этом случае сыграла в пользу здравого смысла, поскольку «Большая» батарея зарядилась немного быстрее «Маленькой». Токи заряда – примерно одинаковые. Вопрос закрыт: нехватка тока никому не грозит.

Время заряда

Спорщики почему-то забывают, что всякий раз в батарею нужно вернуть тот заряд, который она потратила – и не более того. Тут уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. То же самое происходит и с АКБ – если забрали из нее, скажем, 1 А·ч, то и верните обратно именно 1 А·ч, а не 10… Поэтому время заряда не возрастет ни на секунду.

Единственная ситуация, при которой время заряда возрастает – это при установке абсолютно разряженной батареи. Само собой, что маленькая батарея при этом зарядится быстрее, чем большая – подобно тому, как ведро наполнится водой быстрее бочки. Но на дальнейшей езде это никак не скажется.

Доводы в пользу маленькой батареи

А их просто нет. С временем заряда мы только что разобрались: ни малейшего выигрыша такая АКБ не даст. Ее единственное достоинство по сравнению с большой – доступная цена.

В любом случае получается, что при наличии батареи увеличенной емкости жизнь автовладельца становится спокойнее. Она если и разрядится, то не так быстро, как маленькая АКБ.
При замене батареи есть смысл подыскать самую энергоемкую, какая только подойдет. Единственное, чего при этом стоит опасаться, – это нехватки «жилплощади» под АКБ увеличенных габаритов. Если при установке нештатной батареи она не умещается на отведенной под АКБ площадке, ложась при этом на ребра жесткости, или куда-то упирается, то от затеи лучше отказаться.

  • Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин: эксперт Ревин рассказал, как жара выше 30 градусов убивает автомобили.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 5943
06.08.2025 
Фото:из архива «За рулем»
