Споры вокруг АКБ — надо больше или меньше? Ответ найден

Эксперт Колодочкин развеял мифы о выборе емкости аккумуляторной батареи

Помнится, в далекую советскую эпоху некоторые автовладельцы, озабоченные плохим пуском моторов на морозе, устанавливали в багажниках своих легковых машин огромные аккумуляторные батареи – их гордо называли танковыми, независимо от происхождения. Через всю машину под капот тянули толстый провод и гордились тем, что такая АКБ крутит как зверь и никогда не садится.

Понятно, что без подзарядки любая батарея в конце концов разрядится. Однако же забавно другое: у сторонников «больших» батарей нашлись ярые противники, утверждающие, что такие АКБ использовать вредно, недальновидно и даже опасно. Но почему?

Мифы про батарею большой емкости

Большинство мифов во все времена появляется из-за неграмотности. Например, Земля неподвижна, а Солнце и звезды вертятся вокруг нее. Применительно к АКБ повышенной емкости популярны следующие заблуждения:

от повышенного тока батареи сгорит стартер,

для заряда батареи высокой емкости генератору не хватит тока,

время подзаряда АКБ возрастет, так как ее емкость больше.

Начнем со стартера. От повышенного тока он, конечно же, сгорит – поэтому и не нужно подавать на него 220 вольт. Но авторы мифа словно не слышали про закон Ома. А он уже два столетия говорит о том, что ток в цепи определяется только напряжением и сопротивлением. Стартер у нас остается прежним, а напряжение в цепи – все те же 12 вольт, будь батарея емкостью хоть в миллион ампер-часов. Поэтому ток через стартер не возрастет ни на йоту.

Единственный реальный способ спалить стартер – это выбираться за счет его энергии на заглохшей машине из болота. В такой ситуации чем выше емкость АКБ, тем дольше будет работать стартер и тем вероятнее его перегрев. Однако потребляемый им ток все равно останется прежним. Но эти забавы экстремалов не имеют отношения к нормальной эксплуатации современной машины.

От стартера – к генератору, которому якобы не хватит тока. А почему его не хватит? Генератору нет никакого дела до количества кулонов в АКБ, которую он должен подзарядить. Электронный блок управления, почувствовав снижение напряжения в бортовой сети, даст команду на подзарядку батареи. Величина тока всегда определяется внутренним сопротивлением батареи и входным напряжением.

Может быть, внутреннее сопротивление батарей большей емкости несоизмеримо меньше, чем у штатной? Нет. Однако соответствующий эксперимент журнал «За рулем» уже проводил. Тогда мы приобрели три батареи одного производителя, отличающиеся заявленной емкостью: 50 А.ч, 60 А.ч и 75 А.ч соответственно. Условные названия – «Маленькая», «Средняя» и «Большая».

Эксперимент

Перед началом эксперимента все три батареи подзарядили.

К заряженным АКБ поочередно подключили нагрузку с начальным током в 32 А на 10 мин. Сымитировав таким образом одинаковый расход заряда примерно в 5,33 А.ч, поочередно подключили каждую батарею к лабораторному источнику питания с напряжением 14,5 В, имитирующего работу генератора, ведущего заряд в режиме постоянного напряжения. Зафиксировав амперметром потребляемый при этом ток, одновременно поставили все батареи на одновременный заряд от идентичных зарядных устройств «Вымпел-15». Было интересно сравнить время их восстановления – обнаружится ли хоть какая-то корреляция с заявленной емкостью?

Результаты сравнительных испытаний АКБ с различной заявленной емкостью

Параметры «Маленькая» АКБ (50 А.ч) «Средняя» АКБ (60 А.ч) «Большая» АКБ (75 А.ч) Исходное напряжение на полюсных выводах, В 12,8 12,8 12,8 Напряжение на полюсных выводах после 10 минут разряда, В 12,10 12,21 12,12 Начальный ток заряда, А 27,9 28,0 27,9 Время полного заряда, мин 71 72 70

Получилось то, что и должно было получиться. Конечно, всякий эксперимент имеет свою погрешность, но даже она в этом случае сыграла в пользу здравого смысла, поскольку «Большая» батарея зарядилась немного быстрее «Маленькой». Токи заряда – примерно одинаковые. Вопрос закрыт: нехватка тока никому не грозит.

Время заряда

Спорщики почему-то забывают, что всякий раз в батарею нужно вернуть тот заряд, который она потратила – и не более того. Тут уместно провести аналогию: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана все тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. То же самое происходит и с АКБ – если забрали из нее, скажем, 1 А·ч, то и верните обратно именно 1 А·ч, а не 10… Поэтому время заряда не возрастет ни на секунду.

Единственная ситуация, при которой время заряда возрастает – это при установке абсолютно разряженной батареи. Само собой, что маленькая батарея при этом зарядится быстрее, чем большая – подобно тому, как ведро наполнится водой быстрее бочки. Но на дальнейшей езде это никак не скажется.

Доводы в пользу маленькой батареи

А их просто нет. С временем заряда мы только что разобрались: ни малейшего выигрыша такая АКБ не даст. Ее единственное достоинство по сравнению с большой – доступная цена.

В любом случае получается, что при наличии батареи увеличенной емкости жизнь автовладельца становится спокойнее. Она если и разрядится, то не так быстро, как маленькая АКБ.

При замене батареи есть смысл подыскать самую энергоемкую, какая только подойдет. Единственное, чего при этом стоит опасаться, – это нехватки «жилплощади» под АКБ увеличенных габаритов. Если при установке нештатной батареи она не умещается на отведенной под АКБ площадке, ложась при этом на ребра жесткости, или куда-то упирается, то от затеи лучше отказаться.

