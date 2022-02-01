Заводим двигатель в мороз. А какой предел по «минусу»?

В России ездят в любую погоду — даже в морозы под 50 °C. А рассчитаны ли на такое автомобили? «За рулем» выяснил у производителей и испытателей, какая температура предельна для мотора.

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Упоминание каких-то стандартов, оговаривающих невозможность использования автомобиля при низких температурах, порождает у нашего человека ухмылку. Дескать, полстраны ездит при любых морозах и знать не знает о каких-то ограничениях.

Получается как в старом анекдоте про шмеля, который летает вопреки законам аэродинамики. Взять, к примеру, аккумуляторную батарею: токи холодной прокрутки проверяют всего лишь при минус 18 °C.

Про зимнее дизтопливо вообще лучше не думать: Техрегламент указывает смешные —20 °C (для арктического —38 °C) по предельной температуре фильтруемости. Самые серьезные ограничения есть по моторным маслам: те, что имеют индекс 0W, должны обеспечивать проворачивание коленвала при —35 °C и прокачиваемость при —40 °C.

Что говорят производители

Мы опросили автопроизводителей — при каких морозах можно пользоваться вашими машинами?

В Тольятти ответили быстро: автомобили Лада предназначены для перевозки людей при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C. Те же цифры указали инженеры Jaguar Land Rover .

предназначены для перевозки людей при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C. Те же цифры указали инженеры . Зато на Porsche , как выяснилось, ограничений… нет!

, как выяснилось, ограничений… нет! Представители сервисного департамента Subaru пояснили, что подобной информацией не располагают: дескать, есть только требования к системе ­ЭРА-ГЛОНАСС по гарантированной работе на 40‑градусном морозе.

пояснили, что подобной информацией не располагают: дескать, есть только требования к системе ­ЭРА-ГЛОНАСС по гарантированной работе на 40‑градусном морозе. Hyundai заявляет минимальную температуру минус 40 °C, причем для России проведена адаптация со стандартных —30 °C. Но это скорее предел для разработчиков при проектировании. Расширение температурного диапазона приведет к значительному удорожанию машины.

заявляет минимальную температуру минус 40 °C, причем для России проведена адаптация со стандартных —30 °C. Но это скорее предел для разработчиков при проектировании. Расширение температурного диапазона приведет к значительному удорожанию машины. А представители фирмы Mazda подчеркнули, что производитель не указывает минимальную температуру окружающей среды, при которой блок управления запрещает запуск двигателя. А посему русский мороз этим машинам не страшен.

подчеркнули, что производитель не указывает минимальную температуру окружающей среды, при которой блок управления запрещает запуск двигателя. А посему русский мороз этим машинам не страшен. В Kia также ответили уклончиво: автомобили, реализуемые компанией «Киа Россия и СНГ», соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 018/2011 и полностью приспособлены для эксплуатации в России в зимнее время года. При выводе моделей на российский рынок компания осуществляет дополнительную адаптацию для эксплуатации в более суровых климатических условиях.