Заводим двигатель в мороз. А какой предел по «минусу»?

Упоминание каких-то стандартов, оговаривающих невозможность использования автомобиля при низких температурах, порождает у нашего человека ухмылку. Дескать, полстраны ездит при любых морозах и знать не знает о каких-то ограничениях.
Получается как в старом анекдоте про шмеля, который летает вопреки законам аэродинамики. Взять, к примеру, аккумуляторную батарею: токи холодной прокрутки проверяют всего лишь при минус 18 °C.
Про зимнее дизтопливо вообще лучше не думать: Техрегламент указывает смешные —20 °C (для арктического —38 °C) по предельной температуре фильтруемости. Самые серьезные ограничения есть по моторным маслам: те, что имеют индекс 0W, должны обеспечивать проворачивание коленвала при —35 °C и прокачиваемость при —40 °C.
Что говорят производители
Мы опросили автопроизводителей — при каких морозах можно пользоваться вашими машинами?
- В Тольятти ответили быстро: автомобили Лада предназначены для перевозки людей при температуре окружающего воздуха от минус 40 °C. Те же цифры указали инженеры Jaguar Land Rover.
- Зато на Porsche, как выяснилось, ограничений… нет!
- Представители сервисного департамента Subaru пояснили, что подобной информацией не располагают: дескать, есть только требования к системе ЭРА-ГЛОНАСС по гарантированной работе на 40‑градусном морозе.
- Hyundai заявляет минимальную температуру минус 40 °C, причем для России проведена адаптация со стандартных —30 °C. Но это скорее предел для разработчиков при проектировании. Расширение температурного диапазона приведет к значительному удорожанию машины.
- А представители фирмы Mazda подчеркнули, что производитель не указывает минимальную температуру окружающей среды, при которой блок управления запрещает запуск двигателя. А посему русский мороз этим машинам не страшен.
- В Kia также ответили уклончиво: автомобили, реализуемые компанией «Киа Россия и СНГ», соответствуют требованиям Технического регламента ТР ТС 018/2011 и полностью приспособлены для эксплуатации в России в зимнее время года. При выводе моделей на российский рынок компания осуществляет дополнительную адаптацию для эксплуатации в более суровых климатических условиях.
А вот что сказали представители Renault.
Производитель гарантирует пуск двигателя при температуре до —30 °C. Но реально автомобили Arkana и Kaptur с турбодвигателем 1.3 (TCe150) в сочетании с вариатором CVT8 были испытаны в условиях экстремального холода при температуре от —37 до —58 °C. Однако это была специальная экспедиция для тестирования автомобилей Renault за пределами нормальных условий эксплуатации. Соответственно, при использовании в таких же обстоятельствах ответственность за эксплуатацию ложится на владельцев.
Каждый сам за себя?
Если мотор машины пустился, то и передвигаться на ней, как правило, можно. Именно это охотно подтверждают автопроизводители. Но одно дело — температура, при которой можно ехать, и совсем другое — температура, при которой возможен холодный пуск. Обратите внимание: только один производитель говорил о запуске.
ГОСТ Р 54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества» никто не отменял. А в нем сказано, что бензиновый мотор в базовом оснащении формально обязан пускаться только до 20 градусов мороза, а дизельный — лишь до 10 градусов. Всё, что ниже, получается, ненормальные условия эксплуатации. Пуск мотора даже при 25‑градусном морозе никакими стандартами не гарантируется.
Поэтому предъявлять претензии официальному дилеру насчет того, что его автомобиль не пускается при морозе за 20 градусов, довольно сложно. И не секрет, что число дилеров в регионах с экстремальным климатом исчисляется единицами, и никто не потащит заупрямившуюся машину за тысячи километров для споров по гарантии. Впрочем, производители кровно заинтересованы в том, чтобы их машины хорошо заводились и достойно переносили холода. Конкуренция работает лучше ГОСТов!
Водителям же советуем не расслабляться. Что бы ни обещали производители, наедине с морозом действует закон джунглей: «Каждый сам за себя!» Хотите ездить на машине в мороз за «тридцатник» — присмотритесь к тому, как это делают умудренные опытом соседи. Помните, что привычного нажатия кнопочки или поворота ключика для зимнего пуска мотора может и не хватить. Даже новенький автомобиль подчиняется законам физики.
Мнение специалиста
Когда автомобиль обязан работать?
Денис Загарин, директор Центра испытаний НАМИ
Техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» обязательные требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи (от минус 40 °C до плюс 40 °C).
Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в руководстве по эксплуатации (как правило, от минус 40 °C до плюс 40 °C).
Нормативные значения диапазонов рабочих температур и предельных рабочих температур также приведены в ГОСТ 15150–69 (с актуальными изменениями). Для транспортных средств «базового» климатического исполнения «У» эти значения составляют от минус 40 °C до плюс 40 °C.
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В отдельных случаях диапазон предельных температур может быть расширен от минус 50 °C до плюс 45 °C. В соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 50992–2019, разработанным в развитие ГОСТ 15150–69, для транспортных средств, находящихся в индивидуальной собственности и предназначенных только для эксклюзивного сезонного использования в определенных условиях, изготовителем может быть установлен более узкий диапазон рабочих и предельных рабочих температур.
Положения данных стандартов (ГОСТ 15150–69 и ГОСТ Р 50992–2019) в настоящее время носят рекомендательный характер.
Требования к пусковым качествам двигателей (ГОСТ Р 54120–2010)
Но данный стандарт не содержит требований в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность двигателя как составной части автомобиля.