От правильно подобранного моторного масла зависит надежность и ресурс двигателя. В зимний период — особенно.

Ниже вязкость — легче холодный пуск

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В обозначении любого моторного масла присутствует буква W (от англ. winter — зима). Число перед W — это показатель низкотемпературной вязкости. Чем оно меньше, тем ниже температура окружающего воздуха, при которой масло начинает густеть. И, соответственно, выше шансы «завестись» в морозы. Проще говоря, первая цифра показывает, какой мороз это масло способно выдержать без потери своих качеств.

Масло с маркировкой 0W — самый морозостойкий на сегодня продукт. Оно пригодно для использования при температуре в минус 30–35оС. Его вязкость на морозе будет ниже, чем у любого другого.

Масла 5W предназначены для работы на морозе до минус 25–30оС.

Одни из главных параметров любого моторного масла — показатели низкотемпературной и высокотемпературной вязкости. Информация о них есть на любой канистре. Например, на этой она зашифрована в обозначении 0W-40.

Зимой важно учитывать… летний показатель

Второе число в маркировке моторного масла — показатель высокотемпературной вязкости. Она говорит о допустимом диапазоне изменения вязкости масла при 100 ºС. Чем больше число, тем выше вязкость.

Теоретически этот показатель не должен влиять на морозные свойства масел. Но на практике масла-«нулевки» типа 0W-30 и 0W-40 могут вести себя по-разному при холодных пусках .

В этом мы убедились, проводя эксперименты на шариковом вискозиметре. Во всех замерах низкотемпературная вязкость масел 0W-30 оказалась ниже, чем у одноименных 0W-40. Разница на 30-градусном морозе составляла от 7 до 15%, а потому при одинаковой забортной температуре стартеру легче было проворачивать коленвал при использовании «тридцатки».

Это ожидаемый результат. Чем более универсален продукт или инструмент, тем сильнее он уступает узкоспециализированному. Если оценивать абсолютные значения низкотемпературной вязкости у масел класса 0W-30 и 0W-40, то технологический запас до крайних значений у масла класса 0W-30, как правило, больше.

Вывод: если производитель автомобиля не возражает, то для облегчения холодных пусков стоит заливать именно «тридцатку» вместо «сороковки». При этом появляется и выигрыш по экономичности: чем выше вязкость при прогреве, тем больше потери на трение, а потому и топлива сжигается больше. Правда, выигрыш мизерный — на практике ощутить экономию вряд ли удастся.

Кому не нужно дорогое масло?

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Масла-«нулевки» — самые дорогие. Это синтетика, в то время как масла 5W можно произвести из смеси синтетических и минеральных базовых масел. Без «нулевки» можно обойтись, если вы:

эксплуатируете машину в Средней полосе России. Если зимой в вашем регионе средняя температура зимой — 15 о С, а летом + 25 о С, то вполне подойдет масло с маркировкой 5W30, уступающее «нулевке» всего пять градусов. (Жителям северных регионов стоит потратиться на «нулевку».)

С, а летом + 25 С, то вполне подойдет масло с маркировкой 5W30, уступающее «нулевке» всего пять градусов. (Жителям северных регионов стоит потратиться на «нулевку».) храните машину в утепленном гараже или на обогреваемом паркинге. Проблем с пуском быть не должно, поэтому покупать самое дорогое масло не имеет смысла.

меняете масло раз в год — летом «нулевка» ни к чему

Последнее слово — за производителем машины

Информацию о том, одобрено ли это масло конкретным автопроизводителем, чаще всего можно найти на обратной стороне канистры.

Перед покупкой масла стоит зайти на сайт автопроизводителя и выяснить, давал ли он одобрение маслам данной фирмы.

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Но есть тонкости. Если увидите на этикетке перед упоминанием автопроизводителя слово Meets (соответствует) — скорее всего, это рекламный трюк. Масленщик считает свою продукцию соответствующей требованиям автопроизводителя. Но никаких совместных испытаний с разработчиком автомобиля не проводил и подтверждения не получал.

А вот слово Approved (одобренный) означает, что автопроизводитель официально разрешил использовать это масло в двигателях своих машин. Хотя и в этом случае проверить информацию на официальном сайте не будет лишним.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»