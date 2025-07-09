Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин — чем опасна жара для машин

Эксперт Ревин рассказал, как жара выше 30 градусов убивает автомобили

Большинство автопроизводителей считают максимально допустимой температуру, при которой возможна эксплуатация легковых автомобилей, равной +45°С. Но при температурах + 30…+ 35°С машину порой не узнать.

Перегрев двигателя

Система охлаждения нового или почти нового автомобиля способна справляться со своей работой и при высокой температуре окружающего воздуха, но только если нагрузка невелика.

Например, быстро ехать по трассе не так опасно, как тащить тяжелый прицеп или буксировать другой автомобиль, пусть и с гораздо меньшей скоростью. В первом случае обдув радиатора системы охлаждения, да и самого двигателя, включая масляный поддон, гораздо лучше, чем во втором. И, пожалуй, худший вариант, – это застрять где-нибудь в песке и долго беспомощно буксовать.

Пробуксовки в песке перегревают мотор и трансмиссию.

Когда со временем эффективность системы охлаждения уменьшается (из-за отложений внутри и загрязнения радиатора снаружи), то вероятность перегрева возникает и при более низких температурах окружающего воздуха.

Рекомендаций несколько. Надо поддерживать систему охлаждения в исправном состоянии, периодически промывая радиатор и вовремя меняя охлаждающую жидкость. Кроме того, держите уровень масла в моторе ближе к верхней метке, так как охлаждение через масло играет немалую роль.

Перегрев топлива

Старые автомобили с бензиновыми моторами зачастую отказывались ехать в жару из-за паровых пробок в бензонасосе. Современные автомобили подвержены этому явлению меньше, но я лично наблюдал, как наш редакционный Ларгус, постояв немного на жаре после интенсивного движения, в первые секунды после троганья подергивался из-за паровых пробок в топливной рампе.

Кроме того, при неисправной системе вентиляции бензобака, при отворачивании пробки раздается сильное шипение, сопровождающееся появлением «облачка» бензиновых паров. Не дай бог, если кто-то рядом курит!

Риск детонации

Нагретый мотор склонен к детонации. И если вы, вольно или невольно, заправились топливом с низким октановым числом, то запаса регулировки у «мозгов» двигателя не хватит. Звонкие стуки в двигателе (детонация) совершенно недопустимы, так как порой разрушают мотор в считаные минуты, а то и секунды. Выход – не давать мотору большой нагрузки и немедленно ехать на АЗС, чтобы долить в бак высокооктанового топлива.

Вот что может сделать детонация с поршнем.

Перегрев АКП или вариатора

В жару температура АКП или вариатора может заметно повышаться, особенно у автомобилей, где нет отдельного радиатора охлаждения рабочей жидкости.

При высоких температурах резко снижается ресурс рабочей жидкости, подгорают фрикционы, дубеют резиновые прокладки и уплотнения.

При высоких температурах в АКП ресурс жидкости, да и самого агрегата, резко уменьшается.

Перегрев тормозных механизмов

Тормозные механизмы изрядно греются даже в холодную погоду. А в жару при интенсивных торможениях возможен их перегрев.

Считается, что опасностей здесь три: закипание жидкости, перегрев колодок и возможность деформации тормозных дисков.

От перегрева накладка может оторваться от основания тормозной колодки.

Многолетняя практика показывает, что чаще всего на обычных автомобилях происходит перегрев колодок, в результате чего при большом усилии на педали тормоза машина тормозит совсем плохо. «Вскипятить» жидкость можно, только если ее не меняли никогда, и она поэтому приблизилась по своим свойствам к воде.

Тормозные диски чаще страдают, когда после сильного нагрева происходит резкое охлаждение. Луж в жару обычно нет, но следует опасаться поливальных машин.

Ухудшение сцепления шин

Хорошие летние шины хорошо справляются со своей задачей в жаркие дни, чего не скажешь о всесезонных и особенно зимних шинах. Если вы решили проездить лето на зимних шинах, то помните, что на раскаленном асфальте они легко срываются в пробуксовку, боковой снос или блокируются при торможении, если у вас нет АБС. А если есть, то появится ощущение, что АБС стрекочет, а торможения почти нет. Кроме того, зимние шины очень быстро «облысеют» от езды в жару.

В жару у зимней шины буквально вырываются куски протектора.

Выключение кондиционера

Кондиционер – лучший друг водителя в жару. Но он может отказать, если вы недавно заправили его хладагентом у непрофессионалов. Если есть избыток хладагента, то в теплую погоду агрегат будет работать, а вот в жару давление в системе возрастет до критического значения. Автоматика выключит кондиционер, и в памяти ЭБУ запишется ошибка по высокому давлению хладагента.

Трещина в ветровом стекле

Кондиционер, включенный на полную мощность при разогретом солнцем ветровом стекле, может вызвать появление в нем трещины.

Выкипание АКБ

Если у вашего автомобиля нет системы интеллектуальной зарядки АКБ и при этом регулятор в генераторе немного завышает значения напряжения, то в жару возможно выкипание электролита. Это вредно как для самой батареи, так и для деталей, находящихся рядом с ней, на которые могут попасть брызги кислоты.

Эксперт Ревин рассказал, как бороться с закоксовкой колец, вызывающей масложор.