Как предотвратить залегание поршневых колец

Эксперт Ревин рассказал, как бороться с закоксовкой колец, вызывающей масложор

Роль поршневых колец

Практически во всех современных двигателях внутреннего сгорания, предназначенных для установки в легковые автомобили, используется три поршневых кольца. Два – компрессионных и одно – маслосъемное. Их назначение понятно по названиям.

Два компрессионных кольца улучшают уплотнение поршня в цилиндре, минимизируя утечку воздуха, рабочей смеси или горящих газов в картер двигателя.

Маслосъемное кольцо удаляет излишки масляной пленки со стенки цилиндра. Оно не допускает большого проникновения масла к компрессионным кольцам, оставляя лишь необходимый минимум. Излишки масла сливаются в подпоршневую полость сквозь отверстия, предусмотренные в канавке под кольцо.

Поршневые кольца могут быть выполнены из высокопрочного чугуна либо из упругой стали.

А еще поршневые кольца обеспечивают теплопередачу от поршня к цилиндру, не позволяя последнему буквально расплавиться.

Как происходит залегание (закоксовка) колец

Главной причиной залегания колец является накопление отложений в канавках. Закоксовываться первыми могут как компрессионные, так и маслосъемные кольца.

Поршень нагревается до очень высоких температур. Донышко поршня бензинового двигателя может иметь температуру более 300°С, а дизельного – и того выше.

Закоксовывание колец начинается с образования небольших очагов отложений, состоящих из частиц нагара, продуктов износа мотора и потерявшего свои свойства моторного масла. Происходит постепенное образование клейкой субстанции. В этих очагах теплоотвод ухудшается, а повышение температуры провоцирует дальнейший рост отложений.

Как только легло первое кольцо, происходит прорыв газов ко второму и к маслосъемному. Растет проникновение масла в цилиндр, оно горит, и процесс закоксовывания идет лавинообразно.

Большой масложор – один из самых характерных признаков залегания поршневых колец. Также при эндоскопии будут видны отложения от сгоревшего масла на поршне и головке блока цилиндров. Свечи тоже будут покрыты толстым слоем маслянистого нагара.

Все поршневые кольца залегли.

Если процесс закоксовки начинается с маслосъемного кольца, то, вероятнее всего, эксплуатация двигателя происходила на очень старом моторном масле, которое давно потеряло моющие свойства.

К сожалению, в истории мирового моторостроения встречались неудачные конструкции моторов, у которых маслосъемные кольца и конструкция канавок под них не обеспечивали правильного отвода масла и закоксовывались даже при небольших пробегах.

Здесь первым залегло маслосъемное кольцо.

Методы предотвращения залегания поршневых колец

1. Не перегревать двигатель

Как мы уже выяснили, отложение лака и соединение его с другими частицами, что и приводит к закоксовке колец, происходит при высокой температуре. Именно поэтому мы не должны допускать даже небольшого перегрева мотора.

Засоренные радиаторы, увлечение сеточками и защитами, некорректная работа термостата и электровентилятора могут приводить к не катастрофическому, но постоянному перегреву мотора, в результате чего кольца могут залечь достаточно рано.

2. Чистая система питания двигателя

Безукоризненное состояние системы питания обеспечивает правильный распыл топлива и четкое дозирование его количества.

Форсунки не должны лить, иначе избыток топлива сгорит в нерасчетных условиях с образованием сажи, которая и приведет к потере подвижности колец.

Недаром автопроизводители настоятельно рекомендуют присадки-очистители топливной системы.

При таких форсунках остается только делать ставки, в каком цилиндре поршневые кольца залягут раньше.

3. Качественное топливо

Топливо с рекомендуемым октановым числом, содержащее присадки-катализаторы горения, увеличивает равномерность горения во всех зонах камеры сгорания и предотвращают образование сажи.

4. Правильное моторное масло

Уровень качества должен быть не ниже разрешенного, а лучше – выше. Вязкость должна быть оптимальной, с учетом температуры зимой и летом, и соответствующая рекомендациям производителя автомобиля.

5. Период замены масла

Ресурс масла ограничен и, по мере деградации, его защитные свойства снижаются, а вредные явления прогрессируют. Недорогие масла ходят не более 250 моточасов. А высококачественные обеспечивают защиту мотора, в том числе и от залегания колец, при моторесурсе не более 350 часов.

6. Оптимальные нагрузки

Необходимо обеспечить нагрузки на двигатель, не превышающие нормальных. Не перегружайте автомобиль, не используйте прицеп, если производитель прямо не разрешает это, не допускайте длительного движения со скоростями, не разрешенными ПДД.

Зимой нужно соблюдать правило, что поездка не должна быть менее 8 км – это считается сложными условиями эксплуатации, при которых период замены масла должен быть сокращен. Также в холодное время года нужно иногда крутить бензиновый двигатель до 4000 об/мин и более, а дизельный – до 3500 об/мин. Эту нужно для выпаривания из масла влаги и остатков топлива.

В завершение – о повреждении колец

При задирах на поршне кольца может зажимать.

Здесь кольца зажало наволокшимся металлом.

Кольца могут терять упругость и не обеспечивать должного прижима к стенке цилиндра. Это так называемые сожженные кольца, испытавшие действие слишком высоких температур.

Такое может произойти даже при многочисленных прогазовках двигателя без нагрузки в жару. Дело в том, что для хорошей теплоотдачи кольцам нужен достаточно плотный прижим к стенке цилиндра. А когда двигатель работает на высоких оборотах без нагрузки, давление в цилиндре невелико и не прижимает поршневые кольца. Сожженные кольца теряют упругость и не прижимаются к стенке цилиндра.

Кольца могут быть повреждены при поломке перемычек поршня или прогаре в зоне колец, но тут уже речь идет об аварии двигателя.

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