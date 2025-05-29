10 поводов не открывать окна в машине в жару

Эксперт Колодочкин объяснил, почему кондиционер безопаснее открытых окон

Если в машине нет кондиционера, то в жару, конечно же, ее водитель будет ездить с открытыми окнами. Но некоторые обладатели современных автомобилей с системами климат-контроля почему-то все равно иногда ездят с открытыми окнами. Объяснения – самые разные: привык, экономлю, кондиционер опасен для здоровья и т.п.

Ниже – аргументы против открывания окон.

1. Не тратим лишних денег

Кондиционер увеличивает расход топлива? Да, так оно и есть, но это еще не повод открывать окна. Дело в том, что многое зависит от условий экспериментов.

Автомобили со слабыми моторами при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, в то время как более серьезные машины практически на них не реагируют.

В свою очередь, открытые окна почти не влияют на расход топлива при вялом движении в пробках, но резко начинают портить картину при выезде на трассу. Можно сказать, что и кондиционеры, и открытые окна увеличивают расход топлива – обычно называют цифры от 3 до 10%. Поэтому никакого явного проигрыша кондиционер, по сравнению с открытыми окнами, не вносит.

2. Дышим дорожной грязью

При открытых окнах в салон попадают микрочастицы резины и тормозных колодок, всевозможные окиси и двуокиси, сажа и бензопирены. И, вместо салонного фильтра, все это оседает в наших легких. Мало того, вместе с оксидами и диоксидами через открытые окна в салон то и дело летят песчинки, мелкие камушки, брызги и т.п. При неблагоприятном стечении обстоятельств что-то может попасть водителю в глаза и спровоцировать дорожную неприятность.

3. Спасаемся от пуха и аллергии

Через закрытые окна пух не проникает в салон.

Когда все вокруг радуются цветению, распусканию и всяческим природным благовониям, то несчастный аллергик всеми силами огораживает себя от подобных прелестей. Когда же со всех сторон летит пух, то тут и здоровому человеку приходится несладко.

4. Пачкаем салон

Салон автомобиля, ездящего с открытыми окнами, – всегда грязный. Многие заводские инструкции именно по этой причине рекомендуют открывать окна только в крайних случаях – приложить талон на выезде с парковки, оплатить проезд и так далее.

5. Угон через открытое окно

Грызун в автомобиле заставит выскочить из салона большинство людей.

Иногда открытое окно провоцирует угон машины. Этот старый трюк не теряет актуальности много лет. Схема простая: водитель тормозит перед светофором, к его или ее машине подходит человек и кидает ему или ей на колени, скажем, крысу! Живую или нет – не так важно. Важно то, что через несколько секунд водитель выскакивает наружу, после чего злоумышленник занимает его (ее) место и уезжает.

Еще одна «классика жанра»: украсть что-нибудь из салона через открытое окно.

6. Насекомые в автомобиле

Тому, кто никогда не сталкивался с полчищами гнуса, мошки, слепней и тому подобных насекомых, этого не понять. Мне как-то довелось угодить в подобную передрягу на холмогорской трассе: за окном – сорокаградусная жара, кондиционера нет, до пункта назначения – километров 500-600… Если скорость превышает 100 км/ч, то ехать еще можно: насекомые выдуваются наружу. Но вот дорожное покрытие портится, появляются ямы, скорость падает втрое, и окна немедленно закрываются – иначе насекомые могут сожрать заживо. А вентилятор гонит в салон раскаленный воздух.

7. Шумы в салоне автомобиля

Открытые окна пропускают в салон самые разнообразные шумы. При этом на высоких скоростях в салоне могут начаться такие «хлопки», что вместо управления машиной невольно начинаешь поднимать и опускать стекла, чтобы избавиться от хлопков. Кроме того, салон неизбежно наполняется всевозможными дорожными шумами, которые рассеивают внимание водителя. Так можно не заметить мотоциклиста, не услышать чей-то звуковой сигнал и т.п.

8. Автомобиль теряет устойчивость

Аэродинамика автомобиля с открытым окном заметно ухудшается. На высоких скоростях падает курсовая устойчивость машины. А вот кондиционер на аэродинамику и устойчивость точно не влияет.

9. Травмы во время ДТП

От ДТП никто не застрахован. А закрытые стекла – это барьер между людьми в салоне и внешними опасными факторами (камнями, осколками, предметами, фрагментами разбитых машин). И если автомобиль попадает в аварию при движении с опущенными стеклами, то шансы получить тяжелые травмы возрастают.

10. Жаркий салон стоящего автомобиля

Когда на улице стоит летняя жара, а автомобиль еле едет по городу в очередной пробке, то никакие открытые окна не понижают внутрисалонную температуру ни на градус. А вот повысить могут, особенно если рядом с вами на светофоре пышет жаром двигателя огромный грузовик. Асфальт тоже порой раскаляется так, что покрывается миражами луж – как в знойных песках пустыни.

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