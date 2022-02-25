Климат-контроль: все секреты режима Аuto (раскрывают автопроизводители)

Работа системы у разных автомобилей может отличаться. Мы опросили производителей: как они настраивают климатические установки. Ответы оказались неожиданными.

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В режиме Аuto климатическая система сама выбирает направление потока воздуха, скорость движения вентилятора, нюансы циркуляции воздуха и многие другие опции. Печка и кондиционер работают в тандеме, автоматически поддерживая температуру, заданную водителем (и пассажиром, если климат-контроль является многозонным).

Это главное достоинство климат-контроля: не надо отвлекаться от управления машиной и подбирать желаемый климат «методом тыка». Но у системы есть и свои недостатки: например, при прогреве автомобиля зимой она может «разбить» заледеневшее лобовое стекло, направив на него горячий воздух.

Как безошибочно отличить климат-контроль от обычного отопителя? По кнопке Auto на панели управления.

Как работает система?

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Забортный воздух нагнетается вентилятором в испаритель кондиционера — здесь он охлаждается и сушится. Затем воздушный поток проходит через печку, где при необходимости подогревается, после чего поступает в салон.

Отслеживать нужную температуру помогают термодатчики — их число и расположение зависит от марки автомобиля, а также от его статуса. Совершенство алгоритма работы климат-контроля определяется количеством датчиков, расположением воздуховодов, программным обеспечением. Например, если датчик расположен на потолке, то люди будут мерзнуть: теплый воздух поднимается вверх, датчик фиксирует повышенную температуру, и на пассажиров направляется прохладная струя воздуха.

Рассказывают автопроизводители

Мы обратились в представительства автомобильных компаний с просьбой пояснить принцип работы их климатических установок. После какой температуры вентилятор выходит на повышенные обороты, чтобы быстрее прогреть салон, включается ли рециркуляция на начальной стадии прогрева, как распределяются потоки воздуха в автоматическом режиме?

В компании Hyundai ответили, что «производитель не предоставляет такую информацию». Такой же ответ поступил от Porsche. Представители Jaguar пояснили, что в разных режимах (движение, стоянка, дистанционный запуск) прогрев салона происходит по разным схемам в зависимости от нагрузки двигателя, температуры, скорости движения и других параметров, которые зашиты в программу блока управления.

Audi

«Климат-контроль автоматически обеспечивает поддержание выбранной температуры в салоне автомобиля. В режиме обогрева вентилятор переключается на более высокие обороты только после прогрева охлаждающей жидкости до нужной температуры. Исключение составляет функция оттаивания».

Mitsubishi

«В автоматическом режиме при прогреве салона потоки воздуха направлены в ноги и на лобовое стекло. После прогрева салона поток воздуха направлен только в ноги, так как теплый воздух, согласно законам физики, поднимается вверх.

Что касается оборотов вентилятора, то нельзя назвать точную температуру охлаждающей жидкости, при достижении которой их количество повышается. Данный параметр указан внутри блока управления климат-контролем и может отличаться в зависимости от модели.

Рециркуляция автоматически активируется во время охлаждения салона автомобиля, в частности в режиме «разморозки» лобового стекла. Если салон автомобиля сильно нагрет, то ее активация позволяет быстрее снизить температуру».

Nissan

«Климатическая система для корректирования режима работы берет информацию с нескольких датчиков: температура наружного воздуха, воздуха в салоне, охлаждающей жидкости и от датчика солнечной радиации.

При низкой температуре окружающего воздуха и воздуха в салоне потоки распределяются преимущественно в ноги и на лобовое стекло. Это необходимо для равномерного прогрева салона и обеспечения обзорности (размораживания и удаления конденсата со стекол). Рециркуляция при этом не включается, иначе влага будет удерживаться в салоне, что приведет к запотеванию и образованию инея.

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Когда требуется охлаждение салона, большая часть потока воздуха уходит в сопла на передней панели, направленные в лицо, меньшая — в ноги.

Скорость вентилятора также задается в зависимости от параметров, описанных выше. При низкой температуре, после холодного пуска двигателя, скорость минимальна. Это необходимо, чтобы избежать неприятных потоков холодного воздуха в автомобиле, дать двигателю и нейтрализатору прогреться как можно быстрее.

С увеличением температуры охлаждающей жидкости скорость вентилятора постепенно увеличивается, происходит это обычно в диапазоне температур жидкости: 10–60oС. После прогрева скорость и количество тепла регулируются автоматически в зависимости от разницы между заданной температурой и фактической температурой в салоне.

Логика работы системы при охлаждении салона та же — по разнице температур. Но при этом также оказывает влияние информация от датчика солнечной радиации».

Volkswagen

Технические специалисты компании особенно отметили значение датчика влажности воздуха, который устанавливается только с системой Climatronic:

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«Датчик влажности G260 впервые позволил реализовать фазу прогрева при включённой рециркуляции воздуха — больше комфорта за счёт более быстрого прогрева. Оптимальным образом регулируется количество подаваемого воздуха и его распределение.

Датчик влажности G260 установлен в основание внутрисалонного зеркала вместе с датчиком дождя и освещенности. С помощью датчика определяются температура на внутренней стороне ветрового стекла и относительная влажность воздуха внутри салона. Сигналы передаются блоку управления бортовой сети и по шине CAN Комфорт транслируются на блок управления Climatronic. Он использует эти сигналы для расчета точки росы, а также разности между температурой поверхности стекла и точкой росы в салоне.

Чтобы снизить степень запотевания ветрового стекла, Climatronic устанавливает оптимальную температуру в салоне и выполняет следующие операции:

включение и выключение компрессора;

открывание и закрывание заслонки оттаивателя;

регулирование воздухообмена изменением скорости вентилятора;

изменение температуры испарителя;

перемещение заслонки рециркуляции в положение рециркуляции или подачи приточного воздуха.

В качестве дополнительных мер может включаться опциональный обогрев ветрового стекла».

Алгоритм управления у всех одинаков?

Как мы видим, не все сводится к настройке необходимой температуры и области обдува. На разных автомобилях могут быть свои особенности работы климат-контроля. Поэтому прежде чем нажать кнопку Аuto, стоит внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля или самого климат-контроля.

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