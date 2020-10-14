Эту кнопку в дождь нажимать нельзя!

Да и вообще осенью к ней лучше не прикасаться.

У автомобильной климатической установки уже много лет есть режим рециркуляции: это когда заслонка перекрывает приток воздуха с улицы, а вентилятор начинает гонять по кругу воздух внутри салона. Раньше положением этой заслонки управляли с помощью ползунка с тросом или тягой. Сейчас привод у большинства автомобилей электрифицирован, а потому рециркуляция включается нажатием кнопки. Впрочем, насколько бы ни была сложной климатическая система и какое бы управление ни имела, принцип действия рециркуляции везде одинаковый. А вместе с этим и правила пользования этой функцией.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования

1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

Когда рециркуляцией воздуха следует воспользоваться:

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При движении за чадящим грузовиком или автобусом, чтобы не вдыхать газы, а дышать внутрисалонным воздухом.

В начале прогрева салона и особенно ветрового стекла. Забирая теплый воздух из салона, мы ускоряем оттаивание ветрового стекла. К тому же воздух с улицы может быть влажным после дождя. Ведь он проходит через короб воздухопритока, где часто скапливается много прошлогодних листьев. А зимой там от горячего двигателя начинает таять снег.

В начале охлаждения салона при включении кондиционера в жару. Эффект тот же, что и в предыдущем случае. Охлаждать лучше уже более прохладный салонный воздух, чем раскаленный уличный.

Долго держать включенной рециркуляцию не стоит даже в сухую погоду. Воздух, которым дышат водитель и пассажиры, быстро станет спертым. И вдобавок влажным, поэтому стекла при включенной рециркуляции начинают запотевать. Летом этот эффект проявляется в меньшей степени — работающий кондиционер эффективно подсушивает воздух. Осенью сырости больше, да и «печка» — не столь эффективное средство борьбы с повышенной влажностью.

Так что в мокрую осеннюю погоду лучше не нажимать кнопку рециркуляции. А на сильно подержанных машинах с приводом заслонки тягой стоит изредка проверять, полностью ли заслонка открывается. Это можно определить на слух — в положение забора воздуха с улицы она устанавливается с хлопком.