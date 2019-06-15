Современный водитель обязан стоически переносить стояние в заторах, ибо без них ездить невозможно. Однако иногда пробка делается совсем уж невыносимой, а повод для раздражения вы убрать не в состоянии.

Материалы по теме Готовим кондиционер к жаркому сезону

Под давлением экологов гонка за чистоту автомобильного выхлопа все ускоряется. Но на российских дорогах машин класса «Евро минус» еще хватает. Да и среди свежих моделей нет-нет, да и встретится кто-то «с дымком»: у дизелей случаются проблемы с топливной аппаратурой , и тогда они омрачают картину мира черными клубами; бензиновые моторы грешат сизым выхлопом.

Встать в пробке за такой машиной — удовольствие так себе. Самый легкий способ, если затор не совсем глухой, перестроиться в соседний ряд самому или специально пропустить перед собой одну-две машины (пускай они нюхают). Но иногда такой вариант не подходит. Например, если вы встряли на узкой развязке, где эстакада в одну полосу может тянуться сотни метров.

Логика подсказывает, что первым делом нужно максимально изолировать себя от источника неприятного запаха. Значит — закрываем окна. Владельцам машин без кондиционера остается только посочувствовать. Но перспектива словить тепловой удар все-таки серьезнее с точки зрения последствий для здоровья и безопасности на дороге, чем амбре от соседа по пробке.

Материалы по теме Включил кондиционер и открыл окно — что будет?

Бывает, что поднятых стекол уже достаточно. Не один десяток лет салонный фильтр является привычным оборудованием даже на бюджетных машинах. Угольный весьма эффективно останавливает внешние ароматы на подступах к салону. Обычный фильтр тоже помогает, но в меньшей степени. Учитывая, что доплата за угольный довесок невелика, не рекомендуем экономить на этой позиции.

Ну а если запах настолько силен, что продолжает проникать в салон, остается последний рубеж — режим рециркуляции воздуха. Перекрыв внешнюю подачу, вы оставите себе только то, что уже присутствует в «жилом» пространстве. С точки зрения защиты от идущей снаружи гадости это самый эффективный вариант. Однако не без недостатков. Во влажную погоду окна мгновенно начнут запотевать изнутри, а от долгой езды с включенной рециркуляцией появляется тяжесть в голове. Так что не злоупотребляйте этим способом.