Встать в пробке за такой машиной — удовольствие так себе. Самый легкий способ, если затор не совсем глухой, перестроиться в соседний ряд самому или специально пропустить перед собой одну-две машины (пускай они нюхают). Но иногда такой вариант не подходит. Например, если вы встряли на узкой развязке, где эстакада в одну полосу может тянуться сотни метров.
Логика подсказывает, что первым делом нужно максимально изолировать себя от источника неприятного запаха. Значит — закрываем окна. Владельцам машин без кондиционера остается только посочувствовать. Но перспектива словить тепловой удар все-таки серьезнее с точки зрения последствий для здоровья и безопасности на дороге, чем амбре от соседа по пробке.
Ну а если запах настолько силен, что продолжает проникать в салон, остается последний рубеж — режим рециркуляции воздуха. Перекрыв внешнюю подачу, вы оставите себе только то, что уже присутствует в «жилом» пространстве. С точки зрения защиты от идущей снаружи гадости это самый эффективный вариант. Однако не без недостатков. Во влажную погоду окна мгновенно начнут запотевать изнутри, а от долгой езды с включенной рециркуляцией появляется тяжесть в голове. Так что не злоупотребляйте этим способом.
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