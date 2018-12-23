10 причин неприятного запаха в машине

Ездить в автомобиле с посторонними запахами неприятно и небезопасно. Методы устранения зависят от источника, а их может быть немало.

Салон автомобиля — пространство хотя и вентилируемое, но замкнутое. Запахи в нем задерживаются охотно и могут нести нешуточную угрозу движению. Попробуйте быть внимательным и сосредоточенным, если голова раскалывается или весь организм мутит от нештатного аромата!

Бензин

Самый опасный — запах бензина. Это сигнал об утечке в топливной системе. Вспомните, как раскаляются компоненты выпускной системы, и срочно отправляйте машину на диагностику в сервис. Желательно на эвакуаторе. Выпуск проходит почти по всей длине автомобиля, так что одинаково опасна утечка как под капотом, так и в районе топливного бака.

Не волноваться можно только в том случае, если вы сами поставили в багажник канистру. Она причиной пожара не станет, но если протечет на ковер, запах выведет только химчистка.

Масло

Масло не столь опасно, как бензин, зато пахнет не менее противно. Речь, конечно, о подгоревшей смазке, попадающей на раскаленные компоненты выпуска. Тут диагностикой стоит озаботиться если не по причине возможного пожара, то как минимум из-за риска проморгать уровень масла и попасть на дорогой ремонт двигателя. Капающее масло — это уже «криминал» по сравнению с легкими масляными запотеваниями на моторе, которыми нередко грешат даже свежие автомобили.

Сцепление

Запах паленого сцепления появляется сразу же после пробуксовки колес или совсем уж жесткой ошибки при переключении передач. Логическая цепочка донельзя проста, так что источник неприятного «амбре» определят даже начинающие водители. Проходит он быстро, так что беспокоиться не нужно. Если же запах сохраняется на протяжении всей поездки, проверьте сцепление на предмет его исправности и правильной регулировки.

Тормоза

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Современные тормозные системы — дисковые, с ABS и ESP — эффективны и при штатной эксплуатации пахнуть не должны. В противном случае, вероятно, источником запаха гари служит подклинивающая тормозная колодка. Методов диагностики несколько. Самый простой — после поездки определить степень нагрева тормозных дисков рукой. Но ни в коем случае не прикладывая к ним палец! Даже отработавший в штатном режиме механизм запросто оставит ожог — для этого достаточно поднести руку на близкое расстояние. Если один из дисков окажется заметно горячее других, с ним что-то не так.

Далее по степени сложности идут еще два способа. Поддомкрачиваем машину и вращаем по очереди каждое колесо. Звук и степень сопротивления подскажут, с каким из суппортов проблема. Еще более трудоемкий способ: снимаем каждое колесо и оцениваем толщину тормозных колодок. Чрезмерный износ на одном из механизмов или с одной стороны — признак проблемы.

Антифриз

Сладковатый запах антифриза сложно с чем-то спутать: в машине он такой один. В силу «родственных связей» систем охлаждения и отопления об утечке быстро становится известно обитателям салона. Не только по запаху, но и по легкому запотеванию ветрового стекла вблизи от дефлектора обдува. Еще один верный индикатор — уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Его падение свидетельствует о нештатной ситуации.

Реагенты

Попадая на раскаленные выпуск и тормоза, антигололедная химия может давать такой запах, что машину захочется оставить на ближайшей парковке. К счастью, так происходит не с каждым составом. Совет один: терпеть или не ездить зимой.

Кондиционер

Система кондиционирования или климат-контроля требует регулярного обслуживания. Можно, конечно, тянуть до последнего. Затхлый запах при включении режима охлаждения быстро напомнит, что пора в сервис на антибактериальную обработку системы кондиционирования. Затягивать с ней, к слову, чревато болезнями для водителя и пассажиров: недра системы со временем становятся рассадником грибков и бактерий.

Не забываем и о своевременной замене салонного фильтра. Пахнуть может и от него. Хотя, как правило, 15 000 км этот элемент способен отходить даже в условиях российского мегаполиса.

Влага

Сырость в салоне автомобиля скапливается в напольном ковре. Это обычная ситуация для нашей зимы: сесть в машину в идеально сухой обуви, увы, невозможно. И все же, если не лениться отряхивать обувь, в критическую ситуация вряд ли вырастет. Достаточно вылить скопившуюся воду из резиновых ковриков или просушить ворсовые.

Проблема может быть и глубже. Забитый дренаж под капотом или от люка на крыше оставляет воде один путь — на пол салона, под ковер. С такой ситуацией мы недавно столкнулись на редакционной Весте. Сушить напольный ковер в этом случае придется уже капитально. Возможно даже — со снятием с машины.

Табак

Прокуренный салон — явление нередкое. Забивать въевшийся в пластик и ткань запах табака ароматизаторами дело неблагодарное. Существование внутри машины вы себе, возможно, облегчите, но источник «аромата» останется. Тут можно порекомендовать только масштабную химчистку салона. Если жалко денег на визит к профессионалам, посвятите этому процессу выходные на даче. Покупка чистящих средств обойдется чуть дешевле, а результат, скорее всего, будет не 100%-ный, но тоже заметный.

Мусор

Самый очевидный источник внезапного запаха, «неавтомобильного» происхождения — мусор. К примеру, забытые на заднем сиденье вскрытые или недоеденные продукты. Искать гниение или плесень начинайте по карманам в обивке, под передними сиденьями, в укромных уголках багажника.

Это как раз тот случай, когда дешевый ароматизатор из автомагазина — подходящий вариант. Удалите источник запаха, а его остатки вскоре выветрятся сами. До тех пор примитивная «елочка» на зеркале скрасит ваше существование в машине.

Фото: depositphotos.com, «За рулем»