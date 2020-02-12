6 способов справиться с запотеванием стекол

Испарина на стеклах автомобиля может оказаться опасной для здоровья и для кошелька. Рассказываем, как этого избежать, а заодно развенчиваем ряд мифов, которыми полнится интернет.

Как правило, стекла запотевают при околонулевой температуре окружающего воздуха. Не менее опасное явление — обмерзание стекол изнутри — обычно происходит при значительно более низких температурах.

В чем опасность?

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Плохая обзорность. Замерзшее стекло долго не позволяет начать движение. Если водитель не предусмотрел время на прогрев машины, то после того, как стекло все же отогрелось, начинает ехать быстрее обычного, нагоняя упущенное, а это опасно. Бывает и так: прогрели вы машину, стекло вроде бы оттаяло, все видно. Выезжаете из тенистого двора на улицу, залитую солнечным светом, — и стекло превращается в белый экран из-за обилия бликов. Ситуация — опаснейшая.

Замерзшее стекло долго не позволяет начать движение. Если водитель не предусмотрел время на прогрев машины, то после того, как стекло все же отогрелось, начинает ехать быстрее обычного, нагоняя упущенное, а это опасно. Бывает и так: прогрели вы машину, стекло вроде бы оттаяло, все видно. Выезжаете из тенистого двора на улицу, залитую солнечным светом, — и стекло превращается в белый экран из-за обилия бликов. Ситуация — опаснейшая. Пары антифриза. Запотевание стекол может быть вызвано утечкой из радиатора отопителя. При этом водитель и пассажиры рискуют вдохнуть пары антифриза . В салоне при этом присутствует неприятный сладковатый запах. А стекла даже после устранения неисправности с трудом удастся очистить от маслянистой пленки.

Запотевание стекол может быть вызвано утечкой из радиатора отопителя. При этом . В салоне при этом присутствует неприятный сладковатый запах. А стекла даже после устранения неисправности с трудом удастся очистить от маслянистой пленки. При высокой влажности в салоне намокают ковровые покрытия . А спутники сырости известны: затхлый запах, плесень, грибок и, наконец, коррозия .

. А спутники сырости известны: . Повышенное внимание со стороны ДПС. Машину с запотевшими стеклами наверняка остановят для проверки: а вдруг за рулем нетрезвый водитель?

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Сырость в салоне автомобиля заводится по разным причинам, но чаще всего — от влаги, которую приносят на одежде и обуви водитель и пассажиры. Отсюда совет: перед посадкой в машину хорошенько стряхните с себя снег. Впрочем, нередко бывает, что эффект запотевания вызван технической неисправностью или неправильным обслуживанием автомобиля. К примеру, засоренный воздушный фильтр ухудшает подачу свежего воздуха в салон, что способствует запотеванию. Чтобы этого не допустить, почаще меняйте салонный фильтр.

Воздух должен не только поступать в салон, но и беспрепятственно выходить наружу. Проверьте, все ли в порядке с вентиляционными отверстиями в багажном отделении автомобиля и клапанами выпуска воздуха — обычно они расположены под бампером. Провоцировать запотевание могут и забитые сливы короба воздухопритока (так называется отсек, расположенный под поводками дворников, из которого у подавляющего большинства автомобилей происходит забор воздуха в отопитель). Если попавшая туда влага не сливается, то будут потеть окна и «гнить» механизм стеклоочистителя.

Если автомобиль оснащен кондиционером, следует проверить и трубку слива конденсата из испарителя. Если она забита, то влажность в салоне будет выше нормы. Люк в крыше должен герметично закрываться. То же самое касается и двери багажного отделения. Если герметичность нарушена, влага может проникать в салон, что также приводит к запотеванию стекол.

При запотевании стекол следует проверить, не включен ли режим рециркуляции и не сломался ли привод заслонки рециркуляции. При отсутствии притока свежего воздуха стекла будут интенсивно запотевать.

Однако бывает и так, что стекла потеют и на полностью исправной машине. Тогда советую попробовать следующее.

Как не допустить запотевания стекол

Удалить влагу из резиновых корытец на полу. Это можно сделать с помощью тряпки, газеты или обычным снежком — положите его на пол, и снег впитает влагу.

Это можно сделать с помощью тряпки, газеты или обычным снежком — положите его на пол, и снег впитает влагу. В продаже можно найти специальные автопамперсы . По результатам наших испытаний,такой коврик удерживает до 300 мл воды.

. По результатам наших испытаний,такой коврик удерживает до 300 мл воды. В целом снизить влажность в салоне можно с помощью осушителя воздуха. С этим справится силикагель или обычный наполнитель для кошачьих туалетов. Заполните гранулами старый носок и положите на пол автомобиля — влажность воздуха понизится.

Если стекла уже запотели

Самое простое — протереть запотевшие стекла газетой . Это лучше, чем воспользоваться тряпкой, потому что типографская краска оставляет на стекле тончайшую пленку, которая предотвращает запотевание стекла в дальнейшем.

. Это лучше, чем воспользоваться тряпкой, потому что типографская краска оставляет на стекле тончайшую пленку, которая предотвращает запотевание стекла в дальнейшем. Растереть по стеклам пену для бритья или зубную пасту, которая, кроме всего прочего, обеспечивает чистяще-полирующий эффект. Совет протереть стекло мешочком с солью однозначно вредный: соль и автомобиль — вещи несовместимые. Но автошампунь или кусочек мыла использовать можно.

Рекомендую в целях профилактики применять специальные автомобильные антизапотеватели. Это и есть лучший способ. Только помните, что этими средствами нужно обрабатывать сухое и чистое стекло. Если оно уже запотело, препарат наносить поздно.

Чтобы стекла не обмерзали

Помогает оклейка стекла изнутри прозрачной пленкой. Теплопроводность пленки намного ниже, чем у стекла, и такой «стеклопакет» перестанет обмерзать.

Чтобы за ночь на стеклах не образовались красивые морозные узоры, не забывайте проветривать салон перед тем, как оставить машину на стоянке. Для этого на последних сотнях метров пути приоткройте окна, а после того как припаркуетесь, откройте на несколько минут все двери. Температура стекла снаружи и изнутри уравняется, потому что весь теплый воздух вы выпустите из салона.

Желаю, чтобы стекла у вашего автомобиля всегда сохраняли кристальную прозрачность.