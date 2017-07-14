Убираем жижу с ковриков — элементарный способ — журнал За рулем

Убираем жижу с ковриков — элементарный способ

Зимой дороги покрыты жидкой грязью, которая, так или иначе, оказывается и в салоне автомобиля. Рассказываем, как быстро и без затрат от нее избавиться.

Материалы по теме
7 простых зимних хитростей от автоэкспертов
Снег в салон водитель и его пассажиры приносят сами — на обуви. Там он благополучно тает, а это приводит к целому ряду неприятностей: запотеванию окон, неприятному запаху в салоне, коррозии кузовных элементов и т.д. Хорошо, если в машине имеются резиновые коврики с высоким бортиком, который препятствует распространению влаги. Проблема в том, что даже вылить скопившуюся в коврике воду, не пролив ее частично на ковролин, проблематично. Однако есть простой и эффективный способ избавиться от жидкой грязи. Сделать это можно с помощью все того же снега.

Чтобы убрать с ковриков в машине лужи, надо просто слепить снежок поплотнее и положить его в жидкую грязь. Снег впитает влагу, лужа — уменьшится. После того как первый снежок выполнит свою работу, можно сделать еще один и также положить его на коврик. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока снег не соберет всю жидкую грязь. И о лужах в салоне на какое-то время можно будет забыть.


· Как защитить стекла от грязи: тест дефлекторов.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...