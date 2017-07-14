Зимой дороги покрыты жидкой грязью, которая, так или иначе, оказывается и в салоне автомобиля. Рассказываем, как быстро и без затрат от нее избавиться.

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Снег в салон водитель и его пассажиры приносят сами — на обуви. Там он благополучно тает, а это приводит к целому ряду неприятностей : запотеванию окон, неприятному запаху в салоне, коррозии кузовных элементов и т.д. Хорошо, если в машине имеются резиновые коврики с высоким бортиком, который препятствует распространению влаги. Проблема в том, что даже вылить скопившуюся в коврике воду, не пролив ее частично на ковролин, проблематично. Однако есть простой и эффективный способ избавиться от жидкой грязи. Сделать это можно с помощью все того же снега.

Чтобы убрать с ковриков в машине лужи, надо просто слепить снежок поплотнее и положить его в жидкую грязь. Снег впитает влагу, лужа — уменьшится. После того как первый снежок выполнит свою работу, можно сделать еще один и также положить его на коврик. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока снег не соберет всю жидкую грязь. И о лужах в салоне на какое-то время можно будет забыть.