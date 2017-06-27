Грязь, морозы и безответственность владельца быстро прикончат любую машину. Надеемся, вы так не делаете.

1. Непрогрев

Материалы по теме Как правильно прогревать автомобиль зимой?

Мы часто пишем и будем писать, что хотя бы минимальный прогрев необходим каждому, даже самому современному автомобилю, и не только зимой. Но зимой — в особенности. По ПДД на прогрев у вас есть 5 минут. Если будете стоять с включенным двигателем во дворе дольше, рискуете нарваться на штраф. В городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург) он равен 2500 рублям (ст. 12.19 КоАП РФ). В других городах 500-рублевый штраф. Можно отделаться и предупреждением.

Пяти минут достаточно, чтобы двигатель и коробка передач подготовились к нагрузкам при движении. Но даже после кратковременного прогрева еще хотя бы те же минут пять стоит двигаться максимально плавно, на небольших оборотах двигателя. Если же готовы потратить время и деньги на ремонт мотора — газуйте «на холодную».

Резкие разгоны и торможения могут выглядеть эффектно, но эффектность явно идет не на пользу холодному двигателю.

2. «Веселые» старты и торможения

Старты «с буксами» со всех светофоров, даже с хорошо прогретым двигателем, помогут вам поскорее поменять шины и ступичные подшипники. Если автомобиль с механической коробкой — еще и сцепление. Если с автоматом — пакет фрикционов. При резком старте на автомобиле с шипованными шинами шип вырывает из гнезда — шина «лысеет».

Резкие торможения чреваты ускоренным износом тех же шин и деталей тормозной системы. Отчасти страдает и подвеска, получающая дополнительную нагрузку.

3. Повороты и развороты «с ручником»

Материалы по теме 7 простых зимних хитростей от автоэкспертов

Подростки, насмотревшиеся фильмов о дрифтерах, любят дергать ручник (стояночный тормоз) по любому поводу: чтобы пройти поворот в эффектном заносе или развернуться практически на месте. Они действуют одинаково и на передне-, и на заднеприводных машинах.

При определенном навыке прием может быть действительно эффективным, однако стояночный тормоз обычных автомобилей принципиально отличается от ручника дрифткара и долго не выдерживает такого издевательства. Для начала вытягивается тросик привода, а потом он просто отказывает. Не лучшим образом такие упражнения сказываются и на тормозных суппортах. А если автомобиль с автоматом, а не с механикой — еще и на коробке передач.

Еще хуже использование ручника при езде сказывается на вариаторе. Впрочем, конструкторы таких машин используют электромеханический стояночный тормоз, исключающий «шалости».

4. Помою летом

Мне встречались автовладельцы, считающие зимние мойки автомобиля лишней тратой денег и времени, дескать, все равно через полчаса езды машина снова будет грязной. А так — протер стекла, и в путь. Но, во-первых, от протирания стекол «по сухому» стекла царапаются, а во-вторых, слой грязи на кузове растет, и это благоприятная среда для коррозии. Не забывайте, что зимой дорожная грязь содержит соли и реагенты, которые могут быть активны и в сухом виде, а тем более — во влажном. Кроме того, из-за грязи окисляются контакты, быстрее приходит в негодность изоляционный слой электрических проводов. Грязь проникает во все полости, в том числе в трущиеся детали ходовой. Так что зимой автомобиль стоит мыть не реже, чем летом.

Смерзшаяся грязь в колесных дисках вызывает дисбаланс, из-за которого быстрее изнашиваются шины, ступичные подшипники, детали рулевого механизма. Да и просто некомфортно ездить. Обращайте внимание на это при каждой мойке и очищайте колеса максимально тщательно.

Зимняя грязь вовсе не образует защитный слой на кузове. Напротив, она ускоряет коррозию.

5. Стоянка в сугробе

Материалы по теме Зимние советы автомобилисту. Неожиданные и полезные

Но ничто не сравнится по эффективности с длительной стоянкой автомобиля в сугробе. Вы наверняка видели такие машины — заваленные по крышу (или выше) грязным, смерзшимся снегом. Он «убивает» в машине буквально все — и электрику, и резиновые детали, и металлические, и пластиковые, и отделку салона (абсолютно герметичных машин не бывает, а снег иногда тает). Коррозия вредит не только кузову, но и деталям подвески, тормозной системы, трансмиссии, может проникнуть и в двигатель.

У простоявшего в сугробе автомобиля наверняка окажется разряженным аккумулятор, да и топливо в баке частично теряет свои свойства — из-за испарения, окисления, распада присадок. На дне бака собирается осадок, который плохо сказывается на топливной системе. Так что после длительной стоянки старое топливо имеет смысл разбавить свежим — хотя бы из канистры.

Но вообще, чтобы жить, автомобиль должен не стоять, а ездить, — это известный факт.

13 мифов зимней эксплуатации подробно рассмотрены в этой публикации.

При установившейся среднесуточной температуре ниже —5 градусов рекомендуем укрыть двигатель автомобиля одеялом Автотепло. При частом обледенении дворников поменяйте их на щетки с обогревом. При частых выездах за город нелишними будут цепи или браслеты противоскольжения.

Фото: depositphotos.com