Греть или не греть двигатель?

Споры на эту тему обостряются с наступлением холодов. И мало кто вспоминает, что в городах прогревать машину попросту запрещено. Хотя без этого часто не обойтись. Как не нарваться на штраф за стоянку с работающим мотором в жилой зоне, рассказывает эксперт «За рулем».

Греть нельзя

Подвох заложен в ПДД. Ездить на малом ходу вокруг дома разрешено бесконечно долго, хоть с холодным мотором, хоть с прогретым. Но пункт 17.2 раздела «Движение в жилых зонах» запрещает стоянку с работающим двигателем. В этом же разделе поясняется, что требования распространяются и на дворовые территории. О том, что такое дворовая территория и как ее отличить, скажем, от придомовой, не говорится даже в Жилищном кодексе. Интуитивно понятно: всё, что около и вокруг жилья - это жилая зона (обозначенная знаками 5.21 и 5.22) или дворовая территория.

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А статья 12.28 КоАП РФ «Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах» предусматривает штраф 1500 рублей (эксклюзивно для Москвы и Санкт-Петербурга — 3000 рублей). Запасной вариант — статья 12.19 «Нарушение правил остановки или стоянки», она для тех умников, кто станет доказывать, что «движение» и «стоянка» не одно и то же.

Этот восхитительный симбиоз законов позволяет утверждать, что нарушителями являются вообще все, кто утром пускает мотор во дворе многоквартирного дома.

ПДД определяют остановку как преднамеренное прекращение движения на пять минут. Всё, что дольше, - это уже стоянка, если она не связана с посадкой-высадкой и погрузкой-разгрузкой. Утренний пуск двигателя: об остановке речь не идет, ведь машина стоит с вечера, — так что фаза стоянки с выключенным двигателем переходит в фазу стоянки с работающим двигателем в момент его пуска. Сразу. Использование системы дистанционного автопуска по смыслу ничем не отличается от обычного прогрева «вручную».

Греть необходимо

Формально любой сосед, увидев пар из выхлопной трубы, вправе вызвать наряд полиции. А полиция обязана зафиксировать нарушение и составить постановление. Но представим обычную российскую зиму: ночью дождь со снегом, машину завалило, ветровое стекло снаружи и изнутри покрылось наледью. Без прогрева не обойтись! Однако в случае, если потребуется аргументировать необходимость длительного прогрева, не выйдет сослаться на заиндевелые стекла: дескать, давно бы уехал, но не вижу дороги! По нашим законам с обледенелым стеклом ездить можно. Хотя, если руководствоваться здравым смыслом, - нельзя.

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Спасительные причины — примерзли дворники и затвердела незамерзайка в бачке. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплу­атация транспортных средств, не позволяет начинать движение, если не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоочистители и стеклоомыватели.

Ладно, для отпотевания стекол и зеркал обычно достаточно двух-трех минут. Соседи выдержат. Но с незамерзайкой (некоторые сертифицированные средства охотно замерзают в диапазоне —10…-5 °C) дело сложнее — тарахтеть мотором придется намного дольше. Возможно, в ПДД нужен короткий, но понятный пункт на эту тему. Например: при примерзании стеклоочистителей необходимо, не пуская двигатель, эвакуировать транспортное средство в теплое помещение. Или: в холодное время года необходим прогрев двигателя и салона для приведения транспортного средства в рабочее состояние. Какой ­вариант разумнее?

Идеальный прогрев

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Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут). Мотор, нейтрализатор и жидкости в движущемся автомобиле быстрее достигают рабочей температуры.

Наиболее цивилизованный способ, если не считать отапливаемого гаража, - применение предпускового подогревателя. В Финляндии, например, зимой повсеместно практикуется электроподогрев от стационарного столбика с розеткой и таймером.

В России не так много желающих доплачивать за подобные опции и услуги — уровень благосостояния пока не тот. Но во многих городах с суровым климатом работают фирмы, специализирующиеся на отогреве машины в мороз тепловой пушкой и «прикуривании» на дому, если таковое потребуется. Цéны — от 500 рублей («прикуривание») до 3500 (полный отогрев всего с пуском двигателя).