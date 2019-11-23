10 механизмов в машине, которые могут замерзнуть напрочь

Близится морозная пора: самое время вспомнить, какие узлы и детали автомобиля могут неожиданно потерять привычную подвижность, добавив владельцу хлопот. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказывает эксперт «За рулем».

В этой статье пойдет речь не о летней солярке или некачественной незамерзайке — двум, кажется, вечным проблемам в российских реалиях. В конструкции машины хватает подвижных элементов, находящихся зимой в зоне повышенного риска.

Внешние ручки

Материалы по теме 5 зимних проблем с автомобилем и простейшие способы их победить

Замками дверей на автомобилях сейчас почти никто не пользуется, так что оставим их за рамками нашего рассказа. Первым препятствием на пути к началу движения станут дверные ручки.

Борьба с заледеневшей ручкой не всегда проходит без последствий. Например, на некоторых старых BMW они попросту отрываются. А в новые Рейндж Роверы с выдвижными на электроприводах ручками можете вовсе не попасть.

Вроде бы ухватиться есть за что, и площадь потенциального примерзания невелика. А поди ж ты: иной раз «схватываются» после мойки и ночной стоянки намертво. Достаточно попросить мойщиков тщательно протереть все сочленения. При хорошем сервисе и напоминать не придется.

Дверные уплотнители

Ручка сработала, но дверь осталась в проеме. Второй рубеж — резиновые уплотнители. Тоже держат будь здоров! Их тоже надо тщательно протирать после каждой зимней мойки. Но для полного избавления от проблемы возьмите за правило несколько раз за зиму обработать их силиконовой смазкой, и вода перестанет быть врагом.

Замки дверей

На открытие зимой замки, как правило, срабатывают хорошо. С обратным процессом не все так гладко. В основном это касается пожилых машин, у которых осталось негусто смазки в механизмах. Сработав на морозе один раз, они уже неохотно выполняют обратное действие. Не поленитесь смазать их. Желательно до того, как проблема приобретет систематический характер и вы не сможете тронуться с места из-за открывающейся створки.

Стеклоочистители

Материалы по теме 3 вида стеклоочистителей для зимы: какие выбрать?

Если все перечисленное выше капризничает только после недавней мойки, дворники примерзают едва ли не через день. Элементарная физика: на нагретом печкой ветровом стекле все превращается в воду, которая после остановки двигателя быстро твердеет.

Вспомнить о стеклоочистителях надо до того, как запустите двигатель. Если с вечера они остались включенными или активирован датчик дождя, рискуете спалить предохранитель или моторчик. Поэтому оторвите их от стекла до того, как «электрифицируете» машину.

Более гуманный и долгий способ — ждать, пока резинки оттают естественным образом, от обогрева стекла или печки. Можно отгибать на ночь поводки от стекла. Такой способ избавляет от проблемы на 100%, но его обратная сторона — ослабевающие со временем пружины поводков.

Зеркала

Раз уж мы заговорили о том, что стоит проверять заранее, вспомним о боковых зеркалах с электроприводом складывания. После стоянки не поленитесь слегка «размять» их рукой — проверить, не примерзли ли. Дело в том, что у многих машин электрика запараллелена с центральным замком: закрыли его с пульта, и вместе с ним сложились корпуса. А шестеренки в них обычно хлипкие, пластмассовые. Такие в борьбе со льдом легко сдаются, и придется ремонтировать механизм. И хорошо еще, если не попадете на покупку всего зеркала в сборе!

Стеклоподъемники

С боковым стеклами всё сложнее. Снег на них в поездке тает не менее активно, чем на лобовом. Вот только капли стекают вглубь и «прихватывают» уплотнитель вне зоны доступа.

Тут все зависит от конструкции конкретного автомобиля. У каких-то проблему можно решить легким движением скребка по нижней кромке стекла. А у иных примораживает так, что и через 20–30 минут поездки не отпускает! Редакционная Веста, к примеру, относится к последним.

Увлекаться игрой на клавишах стеклоподъемников не стоит. Моторчик не всегда может оказаться сильнее льда. Спалите его, и придется раскошелиться. Да и механизму такая дерготня на пользу не идет.

Тормоза