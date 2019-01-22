Проверяем омывайку: ноу-хау «За рулем» всего за 25 руб.

Приобрести незамерзайку сегодня можно и в супермаркете, и на обочине дороги, и в интернет-магазине. При этом шанс купить разбавленную жидкость присутствует в каждом случае, а это неприятно.

Какая бывает незамерзайка?

Все незамерзайки делают на основе одного из трех видов спирта: изопропилового, метилового и этилового.

Спирт Плотность, г/см³ Динамический коэффициент вязкости при —20 °С, МПа∙с Изопропиловый C₃H₈O 0,785 10,1 Этиловый С₂H₅OH 0,789 2,38 Метиловый СН₃OH 0,792 1,16

Из таблицы становится понятно, что при значительном сходстве спиртов по формуле и плотности у них есть весьма неприятное различие. Это вязкость при низких температурах.

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Изопропиловый спирт на морозе превращается в густую, тягучую субстанцию, а два его оппонента остаются достаточно текучими. Высокая вязкость омывайки на основе изопропилового спирта затрудняет распыление струи жидкости из форсунки стеклоомывателя. Часто струя при этом попадает на ветровое стекло ниже линии покоя дворников.

Мы много раз говорили о том, что запрещенные у нас в стране стеклоомывающие жидкости на основе метанола вполне обеспечивают качественный омыв, а следовательно и очистку стекол. При этом такие жидкости во многих северных странах не запрещены. И, самое главное, при использовании по назначению никого не отравляют. А при приеме внутрь — простите. К примеру, аккумуляторная кислота тоже не особо полезна для питья, однако ее пока не запрещают.

Омывающие жидкости на основе этилового спирта при производстве получаются весьма дорогими из-за высоких акцизов на сырье. Тем не менее в продаже можно встретить жидкости всех трех типов. Но тут возникает еще одна проблема. Любую из них перед реализацией могут разбавить так, что заявленные производителем характеристики не оправдаются.

Температура замерзания жидкости определяется содержанием в ней спирта. Чем его больше, тем ниже температура замерзания. Соответственно, в разбавленной водой незамерзайке доля спирта меньше. И как следствие температура замерзания выше. Ну а замерзшая в бачке омывателя жидкость грозит обернуться для владельца машины массой проблем.

Что, если омывайка замерзнет в бачке?

У современных автомобилей, в отличие от машин времен СССР, бачки омывателя расположены весьма глубоко в полостях подкапотного пространства, закрытых передними крыльями и бамперами. Просто так бачок с замерзшей в нем жидкостью не снимешь, чтобы отогреть дома под струей горячей воды. И еще хорошо, если бачок при замерзании не лопнет, а насос выдержит подобное издевательство и его не придется менять на новый.

Жидкость можно проверить перед покупкой. Как? Читайте дальше. Если продавец откажется от такой проверки, лучше у него ничего не покупать.

Как распознать разбавленную омывайку?

На баклажках с омывайкой указана температура, ниже которой жидкость замерзнет. Продавцы всегда уверяют, что она соответствует действительности и, мол, «никто не возвращал». Особенно нелепо это звучит из уст продавцов с обочины. Ведь ехать несколько сотен километров ради того, чтобы вернуть 150 рублей, никто и не будет. А можно ли убедиться в честности продавца перед покупкой омывайки? Можно. Тут напрашивается интересная аналогия со спиртными напитками разной крепости. Для них человечество давно придумало способ проверки концентрации спирта. Это спиртометр.

Спиртометр представляет собой поплавок со шкалой, показывающий плотность раствора этилового спирта в воде. Если вы упустили спиртомер в банку, достать его будет сложно. Лучше использовать щипцы, только обязательно с мягкими губками, иначе рискуете раздавить хрупкий девайс. Спиртомер можно усовершенствовать и «запускать» в банку с омывайкой на тонкой нити, хорошо завязанной на его верхней части и закрепленной мизерной каплей суперклея.

Устройство можно сделать еще более удобным в применении.

Если у вас есть ареометр для аккумуляторных батарей, то, промыв его и вставив в него спиртомер, мы получим отличный инструмент для проверки незамерзайки.

Спиртометр можно приобрести в любом хозмаге по цене 25–50 рублей. Очень советую выбирать незамерзайку с таким помощником! Достаточно опустить несложный девайс в стеклоомывающую жидкость, чтобы приблизительно оценить содержание в ней спирта, а значит и температуру замерзания. Возможно, в магазине у вас не хватит наглости открыть банку с омывайкой и замерить плотность жидкости. Хотя некоторые посетители супермаркетов открывают баклажки, чтобы убедиться, что жидкость не слишком вонючая. Но если вы не из таких, то можете купить одну банку, замерить долю спирта в жидкости и тогда, если она вас устроит, прикупить еще несколько емкостей.

Как понять, что омывайка содержит достаточное количество спирта? Все просто.

Шкала спиртометра отградуирована в процентах. Например, цифра «20» на уровне, до которого погрузился поплавок, свидетельствует о 20%-ном содержании этилового спирта в водном растворе. А что, если в основе незамерзайки использовался другой спирт, спросите вы. Обратите внимание на таблицу в начале статьи. Из нее следует, что плотность всех трех спиртов весьма близка. И это дает нам возможность проверять не только спиртные напитки, но и незамерзающие жидкости (на основе любого типа спирта) с помощью обычного бытового спиртомера с относительно небольшой погрешностью.

Вот так ведет себя спиртомер в хорошем размораживателе стекол с большой долей содержания спирта — тонет совсем.

Предложенный способ позволяет убедиться в том, что заявленная на этикетке температура замерзания соответствует действительности. Остальные характеристики жидкости в данном случае мы проверить не сможем. Повторяю, все довольно приблизительно, но плохую жидкость вы отсечете сразу. Поможет вам в этом следующая таблица.

Температура замерзания, ˚С Доля спирта, % Изопропиловый Этиловый Метиловый —10 24 19 15 —15 30 25 20 —20 45 30 25 —25 55 34 30 —30 65 39 33

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Как видим, при температурах замерзания омывайки до —15˚С все спирты показывают близкие результаты, а при более низких изопропиловый спирт уходит в отрыв. Другими словами, изопропиловый спирт требует гораздо большей концентрации для достижения низких температур замерзания. Покупая жидкость в супермаркетах и на брендовых автозаправочных станциях, вы будете иметь дело именно с изопропиловой основой, а потому спиртомер должен «тонуть» глубже. На авторынках и у торговцев на трассе можно ориентироваться на показатели для двух других спиртов.

Если вы проверили и купили незамерзайку, но она вам все равно не подошла, к примеру, из-за недостаточной текучести, то ее, по крайней мере, можно слить. А вот если жидкость замерзла, то вам предстоит либо долгий процесс отогрева в теплом помещении, либо поездка «вслепую», что, сами понимаете, небезопасно.

Желаю вам чистых дорог, чтобы поменьше пользоваться омывайкой, а если придется, то только хорошей.