Зимняя езда гораздо сложнее летней — даже на современном автомобиле. Особенно если «зима настала неожиданно».

Во время гололеда культурная речь слышится реже.

Из наблюдений синоптиков

Материалы по теме 9 способов выбраться, если автомобиль застрял в снегу

Давным-давно, сто лет назад, у меня сложилась ситуация, когда до смерти было необходимо воспользоваться зимой родительской машиной, мирно спавшей в гараже. К тому времени уже набралось года полтора-два моего водительского стажа, а потому я, естественно, чувствовал себя крутым водителем. Выезжаю из гаража, еду по знакомой, но заснеженной дороге и, метров за двести до перекрестка начинаю привычно притормаживать. И с ужасом понимаю, что машина едет практически не сбавляя скорости — как и ехала. А перекресток уже наезжает на тебя…

Тогда небеса надо мной сжалились: я тихо ткнулся носом в мягкий придорожный сугроб на встречной полосе, чудом никого и ничего не повредив. С позором выбрался, но еще через пару километров понял, что не могу тронуться на набережной со светофора: легонький обледеневший подъем оказался для жигуленка на летней резине почти что непосильной задачей… Машинка виляет задом, со всех сторон гудят таксисты — в общем, опять позор джунглям.

Родителям, естественно, я ничего тогда не сказал. Но сам для себя навсегда усвоил, что у зимней езды есть свои особенности. Не нужно ее бояться — просто она требует уважения. В первую очередь это относится к тем, для кого наступающая водительская зима — одна из первых в жизни. Описанные ниже ситуации — это своего рода напоминалки о тех случаях, которые немыслимы летом, но вполне вероятны зимой.

Снег, гололед и резина

Если пейзаж вдруг побелел, а лужицы затвердели, то фразы типа «Не успел поменять шины» звучат неубедительно. К этому моменту на вашей машине должна быть установлена зимняя резина, даже если формальный срок замены еще не наступил. Искушать судьбу в такой ситуации не стоит — лучше откажитесь от поездки. А резину поменяйте при первой возможности. Лучше «переездить» на зимней, чем ездить до последнего момента на летней. Да и очереди на шиномонтаже к 30 ноября предсказуемо вырастут до небес — вам это нужно?

Парковка

Первый снегопад… Обильные хлопья налетают на вас со всей Вселенной, но вы мужественно доезжаете до работы (или докуда нужно — не важно). Однако не спешите глушить мотор. Если ситуация позволяет, то не поленитесь «протоптать» себе тропинку для последующего выезда, прокатившись по снежной целине туда-сюда хотя бы на полметра-метр. Этим вы значительно повысите свои шансы беспрепятственно покинуть парковку, пробившись сквозь снежную преграду.

Пожалейте ветровое стекло

Ситуация простая: на улице стало очень холодно. Чтобы побыстрее прогреть мотор, вы выключили печку и прыгаете вокруг машины: разгребаете снег, запираете ворота и т.п. Наконец, решив, что можно трогаться, вы плюхаетесь в салон и радостно включаете отопитель…

Внимание — совет: ни в коем случае не направляйте поток горячего воздуха сразу на ветровое стекло! Резкого перепада температур оно может и не выдержать. Если бы печка работала с самого начала, то ничего страшного не произошло бы: воздух нагревался бы плавно. А в сложившейся ситуации нужно всеми силами избегать температурного скачка, направляя воздух куда угодно, только не сразу на стекло.

Куда скользим?

Тронувшись в путь, вы вдруг почувствовали, что дорога стала реально скользкой. И вот вас начинает заносить на встречную полосу... Куда надо повернуть руль, чтобы выровнять машину?

В голову начинают лезть обрывки мыслей про типы привода: дескать, на заднем приводе надо крутить туда, на переднем — сюда… Между тем, решение — элементарнейшее: вне зависимости от типа привода, вам нужно просто повернуть руль в сторону нужного вам движения! Это тот случай, когда своим инстинктам вполне можно доверять. Тип привода роли не играет.

Откройте!

Материалы по теме 5 зимних проблем с автомобилем и простейшие способы их победить

Дождичек, ночной мороз, каток под ногами — еще вчера этого не было… А для полного набора удовольствий — примерзшие к уплотнителям двери: замки-то щелкнули, а вот в машину не попасть… На будущее нужно будет обработать уплотнители силиконовой смазкой, а пока что, для начала, можно попробовать навалиться всем корпусом на дверь, пытаясь хоть как-то сдвинуть ее с места. Довольно часто это помогает.

Если багажник все-таки открылся, то в некоторых моделях можно пробраться в салон через него. Смотрится довольно забавно, но что делать? Наконец, можно попытаться полить дверной проем теплой незамерзайкой, если раздобудете такую… От злости можно, конечно, притащить откуда-нибудь и чайник с кипятком, но это не очень хорошая идея. Во-первых, может лопнуть стекло, а, во-вторых, если дверь так и не откроется, то кипяток довольно быстро изменит свое агрегатное состояние, превратившись в твердую массу льда… И тогда ваша задача существенно осложнится.

Держитесь подальше

Темно, скользко, холодно, неочищенные дороги, сугробы… А вокруг полно других водителей, которым так же неуютно, как и вам. Что бы там ни утверждали «бывалые», а зимой ездить гораздо тяжелее, чем летом. Рекомендации простая: привыкайте ездить зимой медленнее, чем летом — хоть на 10 км/ч. По возможности очень желательно увеличить дистанцию с соседями по дороге. И, конечно же, не пижоньте: никаких лихих разгонов и торможений. Плохо кончится…

Не пускается…

Ночью хватил первый мороз, а утром выяснилось, что современный впрысковой двигатель обиделся и не пускается. Раз попытка, два попытка — уже бензином откуда-то потянуло… Что ж, бывает. Но чего точно не стоит больше делать, так это продолжать терзать стартер — бесполезно. Аромат бензина подсказывает: свечи почти наверняка залиты несгоревшим топливом. Но шанс пустить-таки мотор у вас еще есть. Для этого нужно вдавить педаль газа в пол: при этом подача топлива перекрывается. Такая продувка осушает свечи, помогая мотору пуститься. Затем педаль можно отпустить, подача топлива возобновится — можно ехать.

Заморозка

Первый снег и первые заморозки очень часто чередуются с одним из последних дождичков. В таких случаях, даже если вы попадете внутрь машины, у вас есть реальный шанс лишиться помощи «дворников». Они наверняка примерзли к стеклу, а мощности моторчика точно не хватит, чтобы освободить их из западни. Зато ее хватит на то, чтобы спалить предохранитель. Поэтому постарайтесь приучить себя проверять подвижность стеклоочистителей вручную. Если примерзли — хватайте скребок, баллончик с автохимией и все, что найдете. Можно, конечно, пустить мотор и ждать, пока стекло начнет отогреваться, но это будет очень нескоро…

И еще немножко про снег. По возможности не ставьте машину там, где наверняка пройдет когорта снегоуборщиков. Иначе эти ребята могут случайно засыпать вашу бибику по уши.

А еще?

Всех желающих поделиться личным опытом зимней езды приглашаем поделиться им с братьями по разуму. Как обычно, желаем всем беспроблемной езды в любое время года.

Готов ли ты к зиме как водитель? Пройти тест предлагаем по ссылке.

Иногда, чтобы выбраться из «снежного плена», достаточно одного-двух браслетов на колесе. Доказали свою эффективность и антибуксы.

Фото: depositphotos.com, Unsplash