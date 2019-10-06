6 надежных способов испортить дворники

Щетки — товар скоропортящийся. Тем обиднее ускорять их кончину своими же руками.

Щетки стеклоочистителей — это, конечно же, расходники. Независимо от их начальной стоимости (а она гуляет больше чем на порядок!), периодически требуется замена. Понятно, что дорогие щетки менять обиднее, чем дешевые. Но еще обиднее осознавать, что щетки умерли не своей смертью, а по твоей вине. А это вполне возможно в безобидных, казалось бы, ситуациях.

1. Ах ты, мерзкое стекло!

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Треснувшее стекло — обычное дело в нашей автомобильной действительности. Летящие навстречу камни, резкий перепад температур из-за включенной печки (или кондиционера) — всякое бывает. Так вот в ряде случаев образовавшийся скол продолжает вредить всю свою оставшуюся жизнь, царапая острыми краями кромку дворника. И с каждым махом рана становится все глубже…

Проблема в том, что владельцу может прийти в голову просто заменить барахлящий дворник, не думая о первоисточнике зла. И только когда новенькая щетка начнет оставлять полосы в тех же местах, что и старая, он сообразит, что «дело было не в бобине». А потому со стеклом все-таки придется что-то делать.

2. Работа по совместительству

Зачастую, когда нужно смахнуть с машины нечто постороннее — снег, лед, птичьи визитные карточки и пр., — владелец пытается использовать для этого именно щетку стеклоочистителя. В былые времена это было хоть как-то оправдано: щетки хранили отдельно от проводков (чтобы не сперли!), а потому они сами как бы напрашивались в помощники. Но и сегодня такое случается — не в каждом багажнике есть щетки, скребки и даже обыкновенные тряпки. Вряд ли стоит пояснять, что состояние щетки при этом резко ухудшается.

3. Не морозь меня

Когда за окном — то ли дождь, то ли снег, утром почти наверняка дворники примерзнут к стеклу. В такой ситуации не стоит надеяться на моторчик стеклоочистителей: он не сдюжит. Да и предохранители могут не выдержать перегрузки. Но даже если бы моторчик был вдесятеро мощнее, то грубое механическое выдирание щетки из ледяного капкана почти наверняка ее поранит. А ей нужно деликатное обращение. Только не поливайте ее кипятком: щетку-то спасете, а вот стекло может треснуть…

4. Фронт работы

Даже если щетка не примерзла к стеклу, но при этом гладкая поверхность стекла превратилась в подобие реки во время ледостава, не нужно гонять дворники по этой «пересеченной местности». Лед от этого никуда не исчезнет, а вот щетка изуродуется куда быстрее, чем хотелось бы. Скребок — дело другое: он для того и предназначен. А дворнику нужен иной фронт работы.

5. Аки посуху

На улице сухо. Садимся в машину, а стекло — грязное-прегрязное. Вылезать за щеткой или тряпкой уже неохота, поэтому рука сама тянется включить дворники: пусть сгребут все это безобразие куда-нибудь… Они-то, конечно, сгребут, только вот кромки щеток при этом заведомо пострадают. Да и видимость не сильно улучшится.

6. Поднимать или нет?

Чтобы дворники не примерзали, их поднимают на время парковки. Но чтобы пружины при этом не вытягивались, поднимать щетки… не рекомендуется. Так как же правильно — поднимать или нет? На мой взгляд, ничего страшного с пружинами не произойдет. Однако если у вас альтернативное мнение — прошу поделиться им в комментариях.