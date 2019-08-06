«За рулем» знает, какие машины особенно любят останавливать сотрудники ДПС. Хотите избежать банальной потери времени на проверку документов? Тогда постарайтесь избежать следующего.

— это, конечно, приманка для сотрудника ДПС. Повод для остановки однозначно есть, а там — как пойдет. От указания протереть и пожелания «Счастливого пути» до обнюхивания водителя и досмотра транспортного средства.

Болтающийся на одном винте номер. Такую машину через гаишный пикет не пропустят.

Автомобиль очень грязный. Наказания за грязь на кузове не предусмотрено, но номера, стекла, фары и задние фонари должны быть чистыми.

Сильно загрязненный автомобиль обычно вызывает больше подозрений, особенно если дождей давно не было.

Разбитое ветровое стекло. Если на стекле не просто трещинка, а значительные повреждения, то инспектор правомерно остановит вас. Ведь обзор у водителя такой машины ограничен. Заодно инспектор проверит, не голова ли пешехода оставила такие повреждения.

Тонировка. Затонированное дочерна ветровое стекло не оставит равнодушным ни одного сотрудника ДПС. Даже если у него нет прибора для проверки светопропускания, беседа водителю обеспечена.

А если прибор есть, то готовьтесь подписывать протокол...

Материалы по теме Как определить неисправность по цвету выхлопа?

Редкий номер региона, конечно же, привлечет внимание со стороны сотрудника ДПС. Даже не стоит приводить в пример появление калининградских номеров (91) где-нибудь на Дальнем Востоке. А еще почти по всей стране, а особенно на югах, любят останавливать московские номера. Особенно на пути из Москвы.

Грохот глушителя. Значительное повреждение системы выпуска отработавших газов приводит к громкому рыку, который нарушает нормы по звуковому загрязнению окружающей среды. Если такое случится в дороге, то рекомендую проезжать пост ДПС накатом, чтобы двигатель работал на холостых оборотах. Ну, а если вы любитель звукового тюнинга, то вас остановят совершенно правомерно.

Облако дыма или пара. Значительное дымление или парение из выпускной системы автомобиля привлекает внимание сотрудника ДПС. Однажды у меня при сильно парящей в мороз машине инспектор заботливо переспросил, вижу ли я дефект, и не пробой ли это прокладки под головкой блока цилиндров.

Такой выхлоп летом — признак неисправности.

Битая машина. Если машина способна передвигаться, но явно видно, что она побывала во фронтальном столкновении, то интерес со стороны сотрудника ДПС обеспечен. Если все так и было, то должна быть справка об аварии или заполненное извещение о ДТП на бланке ОСАГО.

Нет фар или ДХО. Если ночью не горит одна фара, а днем не включены ни фары, ни ДХО, то очень вероятно, что вас примут в свои объятия сотрудники ДПС. Согласно ПДД, вы не можете двигаться в темноте даже без одной фары. Придется или заменить лампу, или ждать до утра. Ну, а включить днем фары или ДХО вам следует, чтобы повысить безопасность движения.

Ксенон на Жигулях. Если конструкция вашего транспортного средства не подразумевает установку ксеноновых фар хотя бы в самой дорогой комплектации, то яркий белый свет обязательно привлечет внимание инспектора. Например, ни на Жигули, ни на Солярисы ксенон никогда не ставили штатно. Если он есть, значит установлен незаконно.

Груз на багажнике. Если на багажнике автомобиля пристроены все материалы, необходимые для ремонта трехкомнатной квартиры, если салон автомобиля по диагонали пронзает балка, высунутая в окна и торчащая на пару метров, то такой автомобиль не проедет незамеченным мимо стоящего сотрудника ДПС. Груз выступающий за габариты несильно (по метру спереди или сзади и 0,4 м по бокам) должен быть обозначен особым образом.

Спущено колесо. Зоркий глаз инспектора способен обнаружить спущенную шину автомобиля. Машину остановят, но за такую остановку можно только поблагодарить.

Тюнингованную машину будут тормозить на дороге гораздо чаще, чем обычную, «серую мышку», ничем не выделяющуюся на дороге.

Материалы по теме За что и как вас могут эвакуировать: главные правила

Заинтересуются автомобилями крутых джиперов с нестандартными бамперами, лебедками, огромными колесами, шноркелями и т. д. Не менее привлекателен и автомобиль, имеющий яркие, контрастные полосы на кузовных панелях, нестандартный бампер, окраска «хамелеон» тюнингованная светотехника, сильное занижение подвески, разваренные колесные диски, нестандартный звук выхлопа. Ведь по сегодняшним законам автомобиль должен проходить процедуру узаконивания всех переделок с внесением записей в документы на машину. Мало кто делает это, а потому беседа с инспектором не порадует.

Манера вождения. Если машина движется слишком медленно или слишком быстро, либо траектория не прямолинейна, то это не укроется от глаз инспектора ДПС. Автомобиль обязательно остановят, чтобы проверить состояние водителя.

В машине шумная компания, орет музыка. Очень привлекают внимание сотрудников ДПС машины, из которых раздаются громкая музыка плюс вопли пассажиров.

Уверен, что такую машину остановят и будут придирчиво обнюхивать водителя.

Хотите передвигаться по дороге невидимкой, этаким «Стелсом», который не только не тормозят, но и не замечают — учтите все те пункты о которых я рассказал. А если припомните что-нибудь еще, то обязательно напишите в комментариях.